Odlehčete se. Čtyři outfity, se kterými na jaře nešlápnete vedle

Jaro, alespoň to ve světě módy, přichází něžně, jemně, romanticky, oděné do světlých odstínů, jako jsou bílá, lehce béžová, světle šedá, slonová kost a další. Staví do popředí nenápadnou eleganci a upřednostňuje kousky, které nám nějaký čas vydrží.