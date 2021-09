Legíny nejsou kalhoty. Jak je vybírat a nosit, abyste si neuřízla ostudu

Legíny už dávno nejsou pouze volnočasovým oděvem vhodným zejména pro sport, jak tomu bývalo ještě nedávno. Dnes je to nesmírně oblíbený kousek garderóby, který nosíme klidně i do práce. A ani to nemusí být hned považováno za módní faux pas.

Záleží především na tom, s čím legíny pro běžné nošení zkombinujeme. Bohužel, umění nosit tento choulostivý oděv spousta nositelek neovládá. Na co si dát pozor?

Hlavní je uvědomit si, že ať už jsou trendy jakékoliv, vždy je nutné přihlédnout k vlastním proporcím. Jen málokterá z nás si může dovolit vynášet legíny v celé jejich kráse, třeba s crop topem nebo těsným tílkem.

Soudnost je zde více než žádoucí. Pokud opravdu chcete vyrazit v legínách jinam než za sportem, ideální je doplnit je svetrovými nebo mikinovými šaty, delší košilí či pončem.



Hlavně pro sport a volný čas

„Není snad ožehavějšího tématu, ke kterému se vyjadřovat, než jsou legíny. Hned na začátku bych chtěla uvést na pravou míru, že legíny nejsou kalhoty. Legíny jsou součástí sportovního oblečení a patří primárně do posiloven a na hřiště,“ míní módní stylistka Irena Vokrojová.

„V módě se legíny uchytily v tzv. atleasure stylu. Jedná se outfity, jejichž součástí jsou sportovní kousky jako výrazné tenisky, mikiny nebo právě legíny v různých délkách. Tento styl bych ale rozhodně doporučila jen mladší generaci, která navíc nemusí řešit žádný pracovní nebo společenský dress code,“ upozorňuje.

My ostatní bychom si je podle ní měly nechat jen na sportovní příležitosti. „A nezapomínejte, že opticky nejvíce zužují v černé barvě. Potisky a jinak výrazné modely naopak dokážou siluetu velmi rozšířit,“ radí stylistka.

Co nepodcenit?

Při nákupu legín většina žen řeší především design, ovšem jsou tu i jiné zásadní parametry. A to nejen s ohledem na pohodlí. Nejde jen dobře padnoucí velikost, podstatnou roli hraje také materiál a střih. Ač by se mohlo zdát, že legíny jsou všechny stejně šité, není tomu tak.



„Nevybírejte legíny jen na základě velikosti napsané na cedulce. Pokud je jdete kupovat osobně, klidně odzkoušejte v kabince dvě různé velikosti pro porovnání,“ radí s výběrem Monika Nováková, technoložka ze společnosti Kinoko.

Zároveň dodává další důležitou informaci, díky které s výběrem legín vedle nešlápnete. „Jestli hledáte nový kousek pro náročnější pohybové aktivity, je dobré legíny ve zkušební kabince vyzkoušet i v pohybu. Udělejte dřep, vyskočte do výšky, proveďte výpad vpřed a vzad. Legíny by neměly příliš pnout ve švech. Při zvolení příliš malé velikosti mohou legíny z pevnějšího materiálu sklouzávat, čímž se jejich komfort snižuje,“ vysvětluje odbornice.

Pokud chcete, aby legíny siluetě jen lichotily, hraje podstatnou roli při výběru střih. „Pro ženy s užším pasem a širšími boky doporučujeme modely projmuté ve středové části těla, naopak legíny v pase méně projmuté, základnějšího střihu, jsou vhodné tehdy, když má dáma širší obvod v pase,“ nastiňuje proces ideální koupě legín technoložka Monika Nováková.

Na doma i do přírody

Není tajemstvím, že na sport je ideální si pořídit k tomu určené oblečení. Tedy takové, které je vyrobeno z funkčních materiálů. Speciálně vyvinuté tkaniny dobře odvádí pot, jsou pružné, přizpůsobují se pohybu a udržují stálou tělesnou teplotu. I tak mnoho žen upřednostňuje levnější a příjemnější bavlnu. Tím se ovšem dopouští obrovské chyby.

Bavlna je možná příjemná na kůži a pro čas strávený doma postačí, ovšem z pohledu vlastností není funkční. Váže na sebe vlhkost, kterou rychle absorbuje, velmi pomalu schne a následně studí. Pokud preferujete přírodní vlákna, zvolte oblečení ze 100% merino vlny.

Roli hraje i roční období. Při venkovních aktivitách by vyloženě zimní funkční legíny měly mít vnitřní stranu počesanou. Udrží tak teplo a zároveň odvádějí pot. Při nižších teplotách by oblečení mělo být odolnější vůči větru a vodě, pro slunečnější dny je vhodný spíše slabší, rychleschnoucí a prodyšný materiál.



„Při venkovních sportech lidé často zapomínají na potřebnou odolnost materiálu vůči oděru, která je praktická zejména při venkovních sportech. Vyhnete se tak poničení oblíbených legín například při mihnutí se kolem keře,“ doporučuje Monika Nováková.