Pneumatika v pase, zaříznuté legíny. Hříchy, které vedou do módního pekla

Špíčky vystavené na odiv

Kouzlo slušivého odívání tkví v soudnosti a práci s vlastními tvary, ať už jste jakkoli obdařena. Možná vám do vínku nebyla dána figura štíhlé laně nebo se vám po porodu nepodařilo zhubnout nabyté kilogramy, to však neznamená, že se musíte oblékat extrémně. Stejně jako není trefou vycházet ven zahalená do neforemného pytle, není rozumné ani natěsnat kypré tvary do oblečení o dvě velikosti menší.



Plus size křivky jsou sice v kurzu a svět krásy stále více opěvuje ženy „krev a mlíko“, to však není důvodem oblékat se nad své možnosti. Ať je trend jakýkoliv, berte v úvahu vlastní proporce. Zamyslete se, jak chcete na své okolí působit.

Pravidlo jedna zní, že správná velikost je alfou a omegou. Menší číslo oděvu možná přidá na sebevědomí, vašemu vzhledu ale zbytečně uškodí. Příliš obepnutý model jen zvýrazní nedokonalosti postavy a vy se lehce stanete terčem posměchu.



Například u košil se mohou nevhodnou volbou velikosti knoflíčky rozjíždět a odhalovat špíčky, u kalhot se zase vytvoří větší či menší tukové prstence ve střední části těla, případně nelíbivý převis. Majitelky širších stehen by se rovněž měly vyhnout mini délkám. Midi sukně je v jejich případě mnohem lichotivější a praktičtější.