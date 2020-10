Hvězda sociálních sítí popsala boj s kyberšikanou

Saffron se narodila hluchá na jedno ucho. Už to pro ni byl velký problém, protože začala být šikanována od spolužáků na základní škole. Když na ni děti mluvily ze strany, kde neslyšela, nadávaly jí a nazývaly zrůdou. A pak jí slova opakovaly na straně, kde slyšela.

„Když jsem byla malá, prodělala jsem právě kvůli uchu třináct náročných operací. Strávila jsem spoustu času v nemocnici, kde jsem byla sama. Podporou mi byly moc hodné sestry, které se o mě skvěle staraly. Tehdy mě napadlo, že bych mohla dokumentovat svůj život,“ svěřila se Saffron pro server Daily Mail.

Každý den se natáčela od chvíle, kdy se s rodinou vypravila na dovolenou na Floridě. Lidé jí psali, kdo si myslí, že je. Nadávali jí a psali, že je ošklivá a nudná. „Čím víc mi přicházelo negativních zpráv, tím víc mě to ve finále hnalo kupředu. Neměla jsem moc sledujících a lidé psali anonymně. Čím víc jsem se snažila, tím víc sledujících jsem měla a to pro mě byla obrovská odměna,“ říká.

Když končila základní školu, měla už sto tisíc sledujících. A s přibývajícím počtem sledujících přibývali i ti, kteří ji šikanovali. Psali jí urážlivé příspěvky a komentáře. Nejdřív na ně odpovídala, později je ignorovala, protože zjistila, že právě nezájem je to, o co tito lidé nestojí. Chtěla to sice mnohokrát vzdát, ale podpořili ji přátelé a rodina a dál v natáčení videí na YouTube pokračovala.

Minulý rok tančila v úspěšné soutěži Strictly come dancing, díky které nasbírala další sledující. Nyní je úspěšnou influencerkou a žije svůj sen. A všem radí, aby se nenechali odradit negativními lidmi a šli si za svým snem, ačkoli se to může zdát někdy hodně těžké.