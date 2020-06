Knírek a chlupatá prsa. Zbavte se problémů, o kterých se nemluví

Zatočit s chloupky na nohou či v podpaží není nic složitého. Sáhneme po holicím strojku a během několika minut je po problému. Na těch nejcitlivějších partiích se však použití žiletky nedoporučuje.

Důvod asi není nutné vysvětlovat – stačí pozorovat svého partnera, s jakou rychlostí mu vousy nebo chlupy opět rostou a hlavně jaké se z nich stává strniště. Mít pichlavý kaktus nad rty, na prsou nebo prstech určitě nechce žádná z nás.

Možností, jak se ochlupení zbavit, je řada. Základem je zjistit důvod, proč vám na těchto místech chlupy vůbec raší. „Při výskytu chloupků u žen v oblastech typických pro muže musíme myslet i na možnost endokrinologického nebo gynekologického onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Lucia Mansfeldová z Perfect Clinic Dermatology.

Návštěvu lékaře neodkládejte, a už vůbec ne z důvodu, že „je to trapné“. Nebudete jistě první ani poslední žena, která s tímto problémem do ordinace přichází. Důležité je nic nezanedbat.

Nepěkný knírek

Knírek není jen výsadou mužů, ale trápí i řadu žen. Ve značné výhodě jsou blondýnky, protože světlými chloupky není nutné se tolik zabývat. Pokud však k plavovláskám nepatříte, máte hned několik možností, jak se chloupků nad horním rtem zbavit.

„Vyzkoušela jsem snad všechno, co je běžně dostupné. Depilační krém, pinzetu i voskové pásky,“ sdělila mi kamarádka Renata, která se s neestetickým neduhem potýká. Když mi popisovala, jak si chlupy vytrhávala pinzetou, stále ještě měla hrůzu v očích. Nic bolestivějšího prý nezažila.

Na řadu proto přišel depilační krém. „Zprvu se to zdálo úplně v pohodě, nic mě nebolelo a připadalo mi, že jsem se knírku zbavila. Pak se dostavila alergická reakce a já místo knírku děsila okolí vyrážkou.“ Na vině mohl být špatný výběr přípravku, ale i přecitlivělost pokožky. Všeobecně se doporučuje vyzkoušet krém nejprve na méně viditelné části těla a vyčkat na reakci.

U Renaty nakonec jednoznačně zvítězily depilační pásky. „Bolí to jen chvíli a mám vždy klid asi na dva týdny,“ shrnula.

Chlupaté prsty

Když prsty „zdobí“ i něco jiného než prstýnky, může to s ženským sebevědomím pořádně zamávat. I zde přichází na přetřes otázka, proč se v této oblasti chloupky tvoří. S nadcházejícím létem jistě žádná z nás nechce ukazovat chloupky ani na prstech u nohou v otevřených sandálcích. Pokud je po lékařské stránce vše v pořádku a jde jen o kosmetický problém, řešení není nikterak složité.

Co vám pomůže? Domácí ošetření

Přístroj obsahuje čtyři nástavce: pro ošetření větší plochy, oblasti bikin, podpaží nebo chloupků nad rtem. Depilační cukrová pasta

Díky přírodnímu složení je cukrová pasta vhodná i pro nejcitlivější pleť. Depilační pásky s voskem

Depilační pásky jsou pokryté vrstvičkou depilačního vosku a umožní vám snadno, rychle a na dlouho dosáhnout hladké a hebké pokožky. Vybrat si můžete ze dvou velikostí – užší na obličej a oblast bikin nebo širší na celé tělo.

„Ideální je odstranění chloupků v této citlivé partii laserem. Jde o nejšetrnější metodu,“ tvrdí MUDr. Lucia Mansfeldová s tím, že právě teď je nejvhodnější doba tuto formu epilace podstoupit. „Kůže nesmí byt opálená, jinak by mohlo dojít k jejímu popálení. Zpočátku se ošetření opakuje po měsíci. Některé chloupky po několika procedurách již nerostou vůbec, nebo se znovu objeví za několik týdnů až měsíců.“

Chloupky na prsou

Ochlupení v oblasti bradavek také není neobvyklým jevem. Trápí obzvláště ženy s hormonální nestabilitou. „Chloupky více rostou v těhotenství nebo v přechodu, kdy klesá hladina estrogenu,“ upřesňuje doktorka Mansfeldová.

Nejčastěji se ženy, které trpí nadměrným ochlupením kolem bradavek, obracejí na gynekologa a nechávají si předepsat hormonální antikoncepci, jež by měla problém vyřešit. Přibývá však těch, které nechtějí do těla dostávat něco, co tam nepatří.

Řešením je pak buď žiletka, která ale chloupky jen „uřízne“ (a stále po nich tedy zůstávají stopy v podobě malých černých teček), nebo pinzeta. Vzhledem k tomu, že je kůže na prsou citlivá a tenká, nevyhnete se bolesti. I tady proto odborníci doporučují odstranění laserem. Je nejšetrnější a po několika návštěvách máte klid. Bohužel nejde zrovna o lacinou záležitost. Jedno ošetření laserem stojí okolo 2 500 korun – podle oblasti, kterou chcete epilovat. Mnohdy je navíc nutné absolvovat více návštěv. Za získané sebevědomí to určitě stojí!