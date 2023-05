Oblečení z druhé ruky a uvolněný dress code. Co přinese korunovace Karla III.

Korunovaci Alžběty II., která se odehrála v roce 1953, si vybaví již jen hrstka pamětníků. S o to větší nedočkavostí vyhlíží nejen Velká Británie a Commonwealth, ale takřka celý svět moment, kdy její syn Karel III. oficiálně usedne na trůn.

Už teď je jasné, že se bude jednat o událost o poznání skromnější, než byla ta předchozí. Nejspíš se dočkáme mnoha změn v královském protokolu a velký zásah by mělo doznat i oblečení královského páru a hostů.

Klenotům bude chybět kontroverzní diamant

Korunovace anglických, respektive britských panovníků jsou již celá staletí sešněrována řadou pravidel, od kterých se upouští jen pozvolna. Pomalu, ale jistě se proměňuje i vzhled korunovačních klenotů.

Koruna svatého Edwarda používaná během korunovace britského panovníka.

Většinu středověkých regálií nechal roztavit nebo prodat Oliver Cromwell během krátkého období anglické republiky v polovině 17. století. Po opětovném nastolení monarchie tak bylo třeba vyrobit nové – a právě ty tvoří srdce současného souboru, který je vystavený v londýnské pevnosti Tower.

Čestné místo mezi nimi zaujímá koruna sv. Edwarda, zdobená 444 drahými kameny. Pochází z roku 1661 a byla vytvořena jako kopie původní středověké koruny.

Tradičně se užívá jen pro samotný akt korunování – váží totiž 2,23 kg a udržet na hlavě se dá maximálně pár desítek minut. Z Westminsterského opatství tak král vyjde s Britskou imperiální korunou, pocházející z roku 1937. Ta je jakousi „pracovní“ alternativou, panovník ji užívá třeba při zahajování parlamentu.

Program korunovace Karla III. – sobota 6. května Čas (SELČ) Program 10:45 Příslušníci Britských ozbrojených sil a další účastníci procesí se začnou shromažďovat. 11:20 Průvod s králem Karlem III. a jeho chotí Camillou vyrazí z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství. 12:00 Příjezd a zahájení korunovačního obřadu ve Westminsterském opatství 13:00 Korunovace Karla III. 14:00 Průvod s Karlem III. a Camillou zamíří zpět do Buckinghamského paláce ve zlatém kočáru. 14:33 Král a královna dorazí do Buckinghamského paláce. 15:15 Královská rodina pozdraví z balkonu davy přihlížejících a odehraje se slavnostní přelet.

Karlova choť Camilla bude nastolena do úřadu korunou královny Mary, kterou vyrobilo zlatnictví Garrard v roce 1911. Zdobí ji 2 200 diamantů a původně i neblaze proslulý Koh-i-Noor. Aby se vyhnul kontroverzím, nechal ho královský pár vyměnit za tři diamanty ze sbírky královny Alžběty. Jedná se mimochodem o první případ v moderní historii, kdy bude pro korunovaci královny choti „recyklována“ již existující koruna.

Nádoba na posvátný olej a starodávná lžička, jejíž účel je nejasný. Záhada pozlacené lžičky Jedním z mála „přeživších“ republikánského teroru je zlatá lžička, která je poprvé doložena v roce 1349. Už tehdy se o ní psalo jako o „starodávné“. Nikdo přesně neví, jaký je její pravý účel, snad se s ní míchala voda a mešní víno. Dnes se používá při pomazání posvátným olejem.

K vidění bude také hned několik mečů, palcát, nádoba na posvátný olej, pozlacené ostruhy, náramky, jablko vykládané stovkami drahokamů a perel, žezla, korunovační prsten s drahokamy ve tvaru svatojiřského kříže a korunovační prsten s masivním rubínem pro královnu.

Udržitelná roucha

Blyštivou nádherou zaujmou i korunovační oděvy. Camilla na sobě bude pravděpodobně mít dlouhou slavnostní róbu z dílny některého britského designéra. Svou opulencí však jistě nepředběhne vyšívané šaty Normana Hartnella, které oblékla její tchyně královna Alžběta v roce 1953.

Karlův děd Jiří VI. byl korunován v krátkých hedvábných kalhotách a punčochách.

Král Karel se nejspíš dostaví v uniformě, ačkoli jeho mužští předchůdci volili tradičně krátké hedvábné kalhoty, punčochy a podvazek. V průběhu obřadu obleče král tzv. supertuniku, která vznikla až na počátku 20. století, střihem však vychází ze středověkých církevních rouch. Před ním ji použili Jiří V., Jiří VI. a Alžběta II. Na ni pak přijde brokátový pás.

Nejstarším textilním kouskem bude imperiální plášť, který poprvé použil už Jiří IV. v roce 1821. Je ušit z hedvábí protkaného zlatými a stříbrnými nitěmi s výšivkami ve tvaru anglických růží, skotských bodláků, irských trojlístků, korun, orlů a heraldických lilií.

V rámci šetrného a udržitelného přístupu upustí král i od dalších zvyklostí. Rozhodl se využít pás a rukavici, které patřily jeho dědovi Jiřímu VI., ačkoliv se obvykle zhotovují novému panovníkovi na míru.

Rukavici a zlatem vyšívaný pás bude mít Karel „z druhé ruky“ po dědovi Jiřím VI.

Král i královna vystřídají každý dva pláště. Při příjezdu budou mít na sobě tmavě červené, které taktéž pocházejí „z druhé ruky“. Karlův vznikl pro Jiřího VI. v roce 1937 a Camillin oblékla poprvé její tchyně, královna Alžběta, před sedmdesáti lety. Při odjezdu je budou zdobit pláště vyrobené speciálně pro ně, tmavě fialové s vyšitými rostlinami a hmyzem, odrážející lásku královského páru k přírodě.

V nich pak král s královnou nasednou do mohutného, 260 let starého pozlaceného kočáru taženého osmi koňmi a vydají se zpět do Buckinghamského paláce. Následovat je bude korunovační procesí. Trasa je poměrně krátká (2,29 km) a vede rovnou k paláci. Královna Alžběta v nepohodlném kočáru projela asi 6,5 km londýnských ulic a její průvod byl tak dlouhý, že trvalo 45 minut, než celý prošel okolo jediného bodu.

Hosté si vystačí s denními šaty

Velkou proměnou projde i oblečení britských šlechticů. Korunovační róby se až dosud zhotovovaly speciálně pro danou příležitost. Když se podíváme na fotky z korunovace královny Alžběty, uvidíme řady vévodů, vévodkyň, hrabat, hraběnek a baronů v honosných šatech a s korunami, tiárami a diadémy odpovídajícími jejich titulům.

Královna Alžběta II. během své korunovace s korunou svatého Edwarda. Kolem ní stojí zástupci britské šlechty v tradičních úborech s korunami náležejícími jejich titulům.

Tradičně k těmto úborům patří hermelínové pláště, zdobené ocásky hranostaje. Počet ocásků taktéž odpovídá titulu dotyčného – čím víc, tím vyšší postavení. Pod nimi se nosily dvorské uniformy, v případě žen dlouhé večerní šaty ušité podle přísných předpisů vydaných před korunovací.

Podobná zkostnatělost na moderní královský dvůr podle názoru Karla III. nepatří, a dress code tak bude letos poměrně uvolněný: muži nahodí žaket či uniformu a ženy denní šaty. Dovolený je i národní kroj.

Klobouky a fascinátory nejsou vyžadovány, nejspíš jich i tak uvidíme pěknou řádku. Spekuluje se, že je vynesou dokonce i příslušnice královské rodiny místo opulentních tiár. Honosné toalety a blýskavé šperky dámy pravděpodobně oblečou až na večerní program. Dočkáme se tedy nejspíš podobné podívané, jako je královská svatba či některé z významných panovnických jubileí.

Korunovace se zúčastní zhruba dva tisíce hostů, tedy asi o šest tisíc méně než při nastolení Alžběty II. Mezi nimi budou nejen britští šlechtici a představitelé Commonwealthu, ale i zástupci ostatních zemí: USA bude reprezentovat první dáma Jill Bidenová, Českou republiku prezident Petr Pavel.

Karel III. se jako čtyřletý hoch v roce 1953 zúčastnil korunovace své matky, údajně se však nesnesitelně nudil.

Ačkoliv se předchozí korunovace až na výjimky obešly bez přítomnosti dětí, pozvánku letos dostaly i ratolesti prince a princezny z Walesu: George, Charlotte a Louis i vnuci a vnučky královny Camilly.

Samotný Karel se jako čtyřletý v roce 1953 zúčastnil korunovace své matky, údajně se však při tříhodinovém ceremoniálu nesnesitelně nudil. Právě to ho podle kolujících posměšků vedlo ke zkrácení ceremoniálu na dvě hodiny.