Kýč, nebo propracovaný luxus? Seznamte se s návrháři, kteří oblékají princezny

Blanka Matragi

Blanka Matragi, česká hrdinka v Perském zálivu

Vyučená sklářka a akademická malířka Blanka Matragi své výtvarné vlohy nezapře. Látky jsou pro ni plátnem, na němž rozvíjí svou fantazii a výsledné róby by si tak bez nadsázky zasloužily místo v galerii. Matragi se jako návrhářka prosadila už v roce 1978, kdy vyhrála návrh kolekce pro Letní olympijské hry v Moskvě. O rok později se provdala za Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu. Po krátké epizodě v jeho rodinné firmě si na počátku 80. let otevřela vlastní butik v Bejrútu.

Blanka Matragi látky barví vlastnoručně a každé její šaty jsou originál.

Ačkoli Češky její výtvory milují, většina klientely obývá oblast Perského zálivu. Matragi je totiž oblíbenou návrhářkou perských princezen. Ony samy i jejich peněženky jsou zvyklé na mimořádný luxus, čemuž se přizpůsobila i česká návrhářka. Její styl v sobě kloubí vlivy domoviny a orientální zdobnost. Klíčem k úspěchu je podle Matragi přizpůsobovat se novým výzvám, třeba používáním neotřelých materiálů, či iluzionistických a 3D prvků. Její přístup se podle všeho vyplácí, v současné době obléká již třetí generaci klientek.