V Londýně proběhl noční nácvik části blížící se korunovace krále Karla III.

Do Westminsterského opatství pojedou král Karel III. s manželkou, královnou Camillou kočárem, který poprvé použila Alžběta II. při svém diamantovém jubileu. Moderní kočár má i topení či klimatizaci. Na cestu zpět nasednou do 260 let starého pozlaceného kočáru, který váží čtyři tuny a je tažen osmi koňmi. Zesnulá královna Alžběta II. popsala cestování tímto kočárem jako otřesnou zkušenost.

„Nedá se říci, že by ten kočár byl úplně jako pračka na prádlo, ale zatímco jiná vozidla se pohybují kupředu, tento kočár se pohybuje ze strany na stranu,“ prohlásil Martin Oates, který se podílel na renovaci kočáru.

Kočár je tak těžký, že dokáže jet maximálně rychlostí chůze. To by mělo poskytnout divákům rozmístěným podél trasy dostatek času, aby nově korunovaného krále a královnu viděli.

Noční nácvik jedné z částí blížící se květnové korunovace britského krále Karla III. Cestou do Westminsterského opatství pojedou Karel III. s manželkou kočárem, který poprvé použila Alžběta II. při svém diamantovém jubileu. (Londýn, 18. dubna 2023)

Britský král Karel III. věnuje na korunovaci téměř 4 000 míst zdravotníkům a veteránům. Oznámil to Buckinghamský palác, podle kterého panovník a jeho manželka Camilla také vybrali recept na slaný koláč quiche, který se bude podávat při korunovačních oslavách na začátku příštího měsíce.

Pokrm se špenátem, fazolemi a estragonem je částečně odvozen z receptu na korunovační kuře, které bylo s využitím kari a majonézy vymyšleno při příležitosti korunovace Karlovy matky, královny Alžběty II. v roce 1953 a vaří se dodnes. Slaný koláč, který vybrali osobně Karel a Camilla, bude 6. května podáván na stovkách komunitních obědů plánovaných po celé Británii.

Buckinghamský palác pomalu zveřejňuje podrobnosti o korunovaci, která má být svým rozsahem menší než ta alžbětinská, což odráží moderní dobu. Karel III. bude korunován v londýnském Westminsterském opatství při slavnostním obřadu, jehož tradice sahají tisíc let zpátky, za účasti zahraničních představitelů a hodnostářů.

Pozvánka na korunovaci britského krále Karla III., která bude 6. května 2023. Jeho manželka Camilla je na ní poprvé titulována jako královna a ne jako královna choť. (Londýn, 4. dubna 2023)

Přibližně 3 800 míst u památníku královny Viktorie před Buckinghamským palácem připadne zaměstnancům britského státního zdravotnického systému (NHS), veteránům či zástupcům charitativních organizací s vazbami na královskou rodinu. Dalších 354 uniformovaných kadetů bude moci sledovat korunovační průvod od oblouku Admirality.

Díky těmto prestižním místům budou mít 6. května zvláštní výhled na klíčové okamžiky korunovace, včetně průvodu, vystoupení královské rodiny na balkoně Buckinghamského paláce a přeletu ozbrojených sil. Uvidí také, jak král a královna pojedou z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství ve státním kočáře taženém šesti windsorskými šedými koňmi.

V den korunovace se královský průvod vydá po hlavní třídě Mall, vedoucí k paláci, projde obloukem Admirality a bude pokračovat přes Trafalgarské náměstí až do vládní čtvrti Whitehall a Westminsterského opatství.

Zbytek trasy v centru Londýna je veřejnosti přístupný bez vstupenek. Očekává se, že metropole bude plná královských fanoušků a v parcích, včetně Hyde Parku, Green Parku a St. James’s Parku, budou umístěny velkoplošné obrazovky, aby mohli sledovat události celého dne.