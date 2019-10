Průvodce kabáty. Jaký bude slušet vaší postavě?

Kabát v délce nad kolena

Zkrácené střihy svrchní části oblečení jsou vhodné hlavně pro dámy malého vzrůstu. U nich by totiž kabát neměl přesáhnout délku pod kolena. V případě, že jste opravdu drobné postavy, pořiďte si kabátek těsně pod zadeček. Prodloužená varianta by vám uškodila. Malá figura se silnějšími stehny ocení model lehce nad kolena.

Módní rada: Boubelky, vyhněte se výrazným vzorům. Sázkou na jistotu bude jednobarevné minimalistické pojetí.

Kabát v délce pod kolena

Midi délka je velmi oblíbená a slušivá, zvláště v případě projmutí v pase. Perfektně tak vyniknou ženské křivky. Stane se vhodnou volbou pro chlapecké postavy či ty, které jsou velmi hubené. Oversize provedení sluší všem. Podpoří ležérnost outfitu. Áčkový střih působí holčičím dojmem a zamaskuje neduhy. Schová větší zadeček i výrazná stehna. Navíc dodá křivkám souměrnost. Kabáty dlouhé, dosahující ke kotníkům by měly nosit pouze ženy vysoké.



Teddy coat

Chlupaté svršky v imitaci srsti zvířat jsou nápaditým prvkem. Stanou se dominantním akcentem každé módní kreace. Zvláště tehdy, kdy si pořídíte výrazný barevný odstín či motiv. Při jejich výběru pamatujte na jednoduché pravidlo. Čím delší chlup, tím více objemu. Univerzálním kouskem se stane kabát v imitaci berana.



Pelerína

Dříve poutnický plášť pokrývající ramena se stal oblíbeným dámským oděvem. Hlavně u těch žen, které preferují elegantní a sofistikovaný styl oblékání. Nejde o zvláště hřejivý svršek, nicméně parády s ním uděláte hodně. Především na společenských akcích. V případě, že často chodíte na večírky, by vám alespoň jedna pelerína neměla v šatníku chybět. Oceníte ji totiž na podzim, ale také na jaře.



Tip: Líbí se vám lehce extravagantní oblečení? Pak je zde ještě nápadité pončo. Je o něco teplejší než pelerína a je stejně slušivé.

Parka

Kabát po vzoru parky patří vůbec k neoblíbenějším svého druhu. Neformální kousek je jako stvořený pro podzimní plískanice a nikdy vás nenechá na holičkách. Unosíte ho do města i do přírody. Zamilují se do něj ženy, které se rády odívají ležérně a hlavně pohodlně. Pro zimomřivé jsou zde modely s odepínatelným vnitřním kožíškem.