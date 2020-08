Chcete mít pleť jako za mlada? Dodržujte správnou ranní očistu

Všechny víme, jak je pro krásnou a zdravě vyhlížející pleť důležitá pravidelná péče s vhodnými produkty. Absolutní nutností by mělo být odličování a čištění pokožky ráno a večer s produkty přesně cílenými pro náš typ kůže. Jenže právě po probuzení očistu šidíme. A to hned v několika krocích.

Po probuzení použijeme pouze vodu, ta však nestačí, nečistoty nesmyje, případně sáhneme po zcela nevhodném obyčejném mýdle, nebo s nutnou péčí otálíme. Přitom po noci bychom měly okamžitě zamířit do koupelny.

Když spíme, dopřáváme tělu oddych, pleť má však napilno, pracuje. Obnovuje se a regeneruje, ale také produkuje maz a toxiny. Ty ulpívají na kůži. Všechno musí z pleti pryč. Čím déle necháte nečistoty na tváři, krku a dekoltu, tím hůře. Ani ten nejlepší krém nebude dobře fungovat, pokud pleť není dokonale čistá.

Pro ranní hygienu pleti se hodí používat tonika, peelingy, čistící gely nebo speciálně navržené ranní masky. Podstatné je jedno, dokonale kůži vyčistit od vyplavených nečistot.

Vyhněte se populárním micelárním vodám. Nejsou pro dlouhodobé používání dobré. Obsahují změkčující složky, které škodí. To rovnou můžete na pleť nanést jar, ten má složení obdobné, plné saponinů.

Pokud patříte do „staré školy”, stále používáte vatové tamponky, nahraďte je konjakovou houbičkou. Nejenže šetříte přírodu, navíc pro pokožku děláte to nejlepší. Konjaková houba má hned několik benefitů, mimo to ušetříte.

Pamatujte, voda k čištění pleti nestačí, obyčejné mýdlo nikdy nepoužívejte.

Rada: Na závěr opláchněte obličej vlažnou, spíše studenější vodou. Nikdy ne horkou. Ta narušuje ochrannou barieru, pleť vysušuje a napomáhá k rychlejší tvorbě vrásek.

Opakování je matka moudrosti

Po perfektní vyčištění pleti můžete okamžitě nanést sérum, oční krém, denní krém, přesně v tomto pořadí. Jestli máte chvilku času, například o víkendu, využijte síly pleťových masek.

Ráno si je pokožka zvláště vychutná, vstřebá maximu složek, bude po celý den působit rozzářenějším a zdravějším dojmem. Čiňte tak alespoň dvakrát týdně.

Nemusíte utrácet horentní částky za kosmetiku. Důležité je znát typ pokožky a důkladně o ni pečovat.

Tak jako tělo, i naše pleť potřebuje dostatek vody, aby správně fungovala. Hydratovaná pokožka je hladká, pružná a zářivá. Pokud dojde k narušení její přirozené ochranné bariéry, ztrácí vlhkost a je dehydratovaná.

Dehydratovaná pleť působí matně, je náchylnější k pronikání dráždivých látek a může se stát citlivou. Je žádoucí intenzivní a dlouhotrvající hydratace. Kromě sér a krémů můžete jako vzpruhu zvolit méně známou kosmetickou mlhu.

Jemné rozprašovací mlhy dodávají pokožce obličeje okamžitou a dlouhotrvající hydrataci, navíc zklidňují podráždění pleti způsobené vysoušením. V létě jsou zcela nepostradatelné.

Aplikovat ji lze na vyčištěnou pleť, ale také kdykoliv během dne. A to nejlepší na závěr, mlhu lze nanést bez obav přes make-up. Líčidla zůstanou tam kde mají, nerozmažou se, vy získáte osvěžení a pokožce uděláte dobře.