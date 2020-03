Kdy je ještě extravagance únosná? Módní kreace, s nimiž zazáříte

, aktualizováno

Říká se, že držet se v módě při zemi, by byla škoda. Jenže pak je zde druhý názor. Ten, co radí dámám, především nad čtyřicet let, volit oděvy spíše konzervativnější. Jak tomu tedy doopravdy je? V první řadě by mělo jít hlavně o to, abyste se vy cítila dobře. Ženám divoké kreace sluší, tedy většinou.