Z hospody k šicímu stroji. Herečka ze seriálu Most! má svou módní kolekci

Přírodní materiály a střihy podtrhující ženskost, to jsou hlavní rysy autorské módní značky White Sage, pod kterou se skrývá sympatická a talentovaná Dominika Býmová. Hvězdu komediálního seriálu Most! totiž přestalo bavit nakupovat v oděvních řetězcích. Chyběly jí kvalitní materiály, vadil jí i etický i ekologický rozměr tzv. rychlé módy, která se orientuje pouze na kvantitu a zisk. Navíc tento typ oblečení vydrží sotva pár vyprání.

„Sama jsem hledala model, který by splňoval nějaká má kritéria, jak vizuální, tak i materiálové, ten jsem nenašla. Rozhodla jsem se vytvořit svoji vlastní kolekci, kterou budu sama nosit. A nejenže v tom budu dělat parádu jen já, ale nabídnu ty modely i dalším ženám,“ vypráví herečka a návrhářka, která si na měnící se trendy moc nepotrpí a raději dává přednost kvalitním, pohodlným a chic nadčasovým kouskům.



Prvotní myšlenka na vytvoření vlastní oděvní značky, ve které by autorka zhmotnila všechny své požadavky na ideální model, se objevila zhruba loni v létě. „Nevěděla jsem, co všechno se pod tím skrývá, že to nebude úplně jednoduchá cesta. Možná, že to je dobře, protože jsem se na ni dala, aniž bych věděla, co to všechno obnáší. Začala jsem chodit na kurzy do Institutu módní tvorby. Měla jsem i velké štěstí na lidi, kteří mi s tím pomáhali. Má první kolekce čítá deset modelů. Připravuji ale i věci na podzim, novou kolekci, takže stále mnoho práce,“ popisuje Dominika Býmová.

Kolekce je pojmenována jako samotná značka White Sage, což znamená v překladu Bílá šalvěj. Rostlina je často používání pro různé rituální účely a například v životě severoamerických indiánů hraje nenahraditelnou roli. „Je to velmi spirituální bylina. Z těchto důvodů má také v mém životě své místo. Navíc jsem dávala indiánská jména i jednotlivým kouskům z kolekce, takže to propojení tam je,“ vysvětluje Býmová.



Life is Fashion Svoji značku představila Dominika Býmová na akci Life is Fashion, jež představuje kolekce lokálních českých návrhářů a přibližuje jejich tvorbu a příběh veřejnosti. Organizátoři se jejím prostřednictvím snaží ukázat, co všechno obnáší práce módního návrháře a proč kvalitní oblečení nemůže stát pár korun. Více na www.lifeisfashion.cz

Velmi ráda nosí přírodní materiály, jako je len a konopí, proto se přirozeně rozhodla, že z nich bude i její oblečení. „Nejdříve jsem myslela, že budu pracovat pouze se lnem, ale pak jsem zjistila, že konopí je ještě zajímavější textilie. První kolekce je proto kombinace bio bavlny a konopí v různém poměru. Jsou tam jak teplejší látky na chladnější období, tak i lehčí. Mám ráda jednoduchost,“ vysvětlila návrhářka proč je kolekce dostupná pouze v několika odstínech bílé barvy.



Dominika se při výběru látek zaměřuje nejen na samotný materiál, ale také na jeho původ. Vybírá si proto pouze dodavatele, kteří mají přísné certifikace zaručující šetrné a ekologické zpracování. Se stejnou pečlivostí pak přistupuje i k výběru dílny, která zaručí precizní ušití.

Oblečení z kolekce White Sage je k dostání zatím pouze na e-shopu whitesagefashion.com, postupně bude k mání i ve vybraných buticích s autorskou módou. Snem autorky je otevřít si jednoho dne vlastní obchod.