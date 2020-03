Co obléct, když karanténa velí zůstat doma. Posílejte tipy na domácí péči

Pět doporučení Každodenní rituály pomáhají překonat úzkost a stres, které vyvolává vybočení z normálu, nejistota a obavy z budoucnosti. Jste-li nuceni zůstat celý den doma, nastavte si pravidelný režim. Vstávejte ve stejnou hodinu, oblečte se a upravte. Nezůstávejte v pyžamu nebo v županu. Máte-li home office, zkuste se i doma obléct podobně jako do práce. Pomůže vám to nastartovat a soustředit se na pracovní povinnosti. Do byznys kostýmu a lodiček vás nikdo nutit nebude, poohlédněte se ve skříni po topu nebo šatech z úpletu nebo volte jednoduchý volný svetr a zkombinujte jej s pohodlnými kalhotami nebo legíny. Až skončíte práci, vyměňte pracovní oděv za domácí. Berte vše z té lepší stránky. Pracujete běžně deset hodin denně? Teď máte příležitost vybočit z neúprosné rutiny, někdy i zpomalit pracovní tempo, odpočinout si od schůzek s klienty. Oblékáním, líčením a úpravou vlasů a také cestou do práce strávíme my ženy spoustu času. To teď odpadá. Získaný čas lze využít jak k práci, tak k odpočinku. Barvy mohou ovlivnit vaši aktivitu i náladu. Potřebujete se po ránu rozjet? Volte červenou, oranžovou nebo žlutou, zkrátka zářivé, teplé barvy, které nabíjejí energií. Máte problém vypnout? Zklidňující a relaxační účinky mají studené barvy spektra, tedy odstíny modré a zelené. Udělejte si radost. Ať jste doma, nebo jdete jen na krátkou procházku, oživte svůj outfit nějakým zajímavým nebo veselým doplňkem. Může to být zajímavá spona, čelenka s kytkami nebo pestrý šátek zajímavě uvázaný do vlasů. Zakryjete jimi i nenáviděné odrosty, se kterými se teď mnoho žen potýká.