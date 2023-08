Vyhrajte vstupenky na Den úsměvů. Užijete si skvělý den hýčkání a zábavy

Den úsměvů s magazínem Ona Dnes se bude konat 7. října 2023 v Praze v Mánes restaurant. Do soutěže o vstupenky se můžete zaregistrovat na adrese denusmevu.jenprozeny.cz, a to do 18. září 2023.

Každá výherkyně získá pro sebe a svou kamarádku či maminku vstupenku na den plný zážitků s bohatým programem a hodnotné dárky od hlavního partnera akce firmy Eucerin a dalších partnerů Oslo Skin Lab, Biorepair, Marks & Spencer, Wella a Novellista.

A co vás na Dni úsměvů čeká? Můžete si nechat udělat diagnostiku pleti a vyzkoušet si produkty dermokosmetiky Eucerin, seznámit se s kolagenovým přípravkem pro krásnější pleť od Oslo Skin Lab, poradit se v zubní péči s dentální hygienistkou od Biorepair, s Wellou vykouzlit krásný účes, do světa vůní nakouknout se společností Novellista a s Marks and Spencer můžete vyzkoušet domácí wellness.

Příjemným zpestřením bude i vázání květin, office jóga, učení se číst v gestech s lektorkou Janou Ondříčkovou a také vázání šátků s designérkou Martinou Karafiátovou. Prostě zažijete takový krásný pohodový den, který vám určitě na tváři vykouzlí úsměv.

Další informace a pravidla soutěže najdete ZDE.