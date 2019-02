Povadlá víčka se dají upravit i bez operace pomocí plazmy

Neinvazivní zákrok se provádí pomocí ionizace vzduchu. Přístroj generuje plazmatickou energii, díky které dochází k sublimaci, tedy změně skupenství. Kůži přeměňuje v plyn. „Způsobuje drobné popáleninky a tím dochází ke smrštění tkáně,“ říká korektivní dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.



Výhodou zákroku je to, že kůže je ošetřována v síti jednotlivých bodů, takže téměř nedochází k tepelnému poškození okolní tkáně. Vedle povislých či asymetrických víček pomáhá plazmatický tok také redukovat jemné vrásky okolo očí a rtů a vyhlazovat jizvičky po akné.

Zákrok je poměrně jednoduchý. Provádí se po místním znecitlivění anestetickým krémem a trvá přibližně deset až třicet minut. K dosažení optimálního výsledku je vhodné zákrok opakovat. „Zákrok jednorázově nedokáže to, co plasticko-chirurgický zákrok, ale dá se opakovat. Pokud je však převis veliký nemůže úplně nahradit operační řešení,“ vysvětluje korektivní dermatoložka.

Pacient ošetření vnímá pouze jako mírné pálení a po zákroku je oblast citlivější. „Druhý a třetí den mívají pacientky otok horního víčka, může to spadnout až na dolní víčko. Je to na to zůstat pár dní doma. Drobné stroupky přetrvávají na víčku pět až sedm dní, pak se sloupnou a zůstávají drobné červené tečky,“ popisuje Gréta Wohlová.

A dodává, že se barevně kůže s účinky plazmy vyrovnává několik týdnů až měsíců, takže je potřeba počítat s ochranou proti slunečnímu záření.