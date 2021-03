Olomouc omezila výšku staveb v centru, Šantovka Tower však zůstává ve hře

Zastupitelé Olomouce odsouhlasili výškové limity pro sousedství historického centra, podle nichž zde nemůže být postavena budova vyšší než 23 metrů. Šantovka Tower má mít ale třikrát tolik.

Zda to však stavbě zabrání, bude mimo jiné záležet na krajském soudu, který před časem na základě žaloby tehdejší ombudsmanky Anny Šabatové pozastavil vydané územní rozhodnutí. Může nicméně nakonec dospět k tomu, že je platné.

S výstavbou přes sedmdesát metrů vysoké budovy nesouhlasí ministerstvo kultury ani památkáři, například podle ministerstva nelze výškové budovy v ochranném pásmu městské památkové rezervace vůbec stavět.



Proti jsou také různé spolky a na rozdíl od doby, kdy investor s plány přišel, už i většina zastupitelů. Jejich předchůdci přitom v roce 2010 odhlasovali, že město bude na projektu spolupracovat.

„Jsem rád, že jsme v té věci výrazně pokročili. Výška budov v centru by měla odpovídat typické výškové hladině,“ říká architekt Tomáš Pejpek z opozičního hnutí ProOlomouc.

Primátor Miroslav Žbánek (ANO) uvedl, že zastupitelstvo svým rozhodnutím potvrdilo požadavek ministerstva kultury. Olomouc je totiž druhou nejrozsáhlejší památkovou rezervací v republice.

„My jsme postupovali jedinou možnou cestou, když jsme akceptovali požadavky dotčených orgánů. Převážil konzervativní pohled na panorama města, které už je ale stejně narušeno,“ sdělil Žbánek a zároveň upozornil, že rozhodnutí zastupitelstva je pouze dílčím krokem.

Následovat totiž bude proces veřejného projednání nového územního plánu, až ten by pak pro Šantovka Tower znamenal definitivní konec.

Kdo by byl odpovědný za zmařenou investici?

Primátor odmítl, že by investorovi, který nákladnou stavbu připravuje už řadu let, vytvářelo překážky samo město. „Dělá to stát, nikoli samospráva. My postupujeme v souladu se zákonem,“ podotkl.

Náměstek primátora Martin Major (ODS) upozornil, že developer už na přípravách proinvestoval nemalou sumu. V případě zablokování stavby by tak mohl požadovat náhradu vzniklé škody, neboť nemohl předvídat, že nový územní plán se v daném místě tak razantně změní.

„Kdo ponese odpovědnost za zmařenou investici? Zastupitelstvo, které určilo omezení pro danou lokalitu, nebo státní správa, která nás nutí jednat tímto způsobem?“ komentoval nynější vývoj Major.

I za současné situace nicméně Šantovka Tower stále může být postavena. Pokud totiž krajský soud nakonec uzná platnost územního rozhodnutí, může developer pokračovat v přípravě výstavby.

„Nemáme zatím oficiální informace o obsahu a odůvodnění rozhodnutí zastupitelstva. V žádném případě však nemůže jít o schválení změny územního plánu a tím i platné regulace v oblasti,“ reagoval mluvčí investora Petr Hlávka.

„Maximálně jde o zahájení procesu pořizování změny, který bude ještě dlouhý a nelze předjímat jeho výsledek. Pevně věříme, že v zadání změny město respektuje všechna platná územní rozhodnutí v lokalitě. Stavbu nadále připravujeme,“ dodal.

Šantovka Tower je rezidenční projekt nedaleko obchodní Galerie Šantovka v centru Olomouce. Stavbu navrhl světoznámý londýnský ateliér Benoy, „mrakodrap“ má mít prosklenou odlehčenou fasádu umožňující výhledy na historické centrum, panoramatické výtahy a rozměrné terasy.