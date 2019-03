Cesta ke kontroverznímu olomouckému mrakodrapu je volná, město nezasáhlo

Stavbě u Wittgensteinovy ulice už před časem uvolnil cestu soud, který vyhověl žalobě developerů a zrušil zde výškové limity. Vrátit je může jedině změna územního plánu.

Na pondělním jednání zastupitelů se ji snažilo prosadit opoziční hnutí ProOlomouc, většina koalice však návrhy shodila ze stolu.

„Byla to poslední možnost, jak tuto změnu s jistotou projednat před tím, než investor pro Šantovka Tower získá územní rozhodnutí. V tuto chvíli nevidím žádný prostor či efektivní kroky, které bychom mohli jako opozice ještě udělat,“ podotýká šéf ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Den, kdy stavební úřad určí, zda Šantovka Tower získá územní rozhodnutí, bude v letité kauze zlomový. Pokud ho developeři dostanou, žádná budoucí úprava územního plánu jim už plány nenaruší. Jednou vydané územní rozhodnutí – de facto předstupeň stavebního povolení – platí bez ohledu na další změny.

Skupina podnikatelů v čele s Richardem Morávkem přitom dala nedávno vědět, že k vydání územního rozhodnutí už získala všechna potřebná kladná stanoviska.

Vše teď ještě posuzují úředníci, hotovo budou mít zřejmě v nejbližších týdnech. Konkrétní termín však vedoucí stavebního odboru Eva Hyravá nechce předjímat.

„Nelze to přesně stanovit. Jen předběžně a nezávazně je určitý předpoklad – i s ohledem na zákonné lhůty a další úkony – letošní duben,“ říká.

Podle primátora by změna plánu byla nátlakem na úředníky

Až na 26. dubna je přitom naplánovaná další schůze zastupitelů. Ani Pejpek ale nepočítá s tím, že by na ní opozice téma Šantovka Tower znovu otevřela.

„Nevím, kdy přesně bude územní rozhodnutí vydané, to by byla spekulace. Ale mám za to, že je zcela reálné, že se tak stane ještě před dubnovým jednáním,“ podotýká. Navíc je otázka, s čím by ProOlomouc na jednání ještě mohlo přijít. Veškerou munici už vystřílelo.

Pejpkovo hnutí při pondělním pokusu o zablokování věžáku spoléhalo nejprve na vlastní návrh přepsání územního plánu. Vedení radnice ho ale odmítlo s tím, že ze zákona může změnu tohoto důležitého dokumentu do zastupitelstva přes pověřeného zastupitele poslat jen úřad územního plánování, což je magistrátní odbor dopravy a územního rozvoje.

ProOlomouc mělo připravený ještě druhý tah. Zastupitelé tak hlasovali, zda přerušit schůzi a vyžádat si od magistrátu bezodkladné jednání o změně územního plánu. Ani tady nebyla většina pro. Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) by schválení návrhu znamenalo nátlak na úředníky.

„To, do čeho nás ProOlomouc tlačí, je v podstatě buď na hraně zákona, či jeho obcházení. Narušují nezávislost rozhodování státní správy,“ míní Žbánek.

Změnu územního plánu, která by stavbě věžáku zabránila, už přitom řešilo minulé zastupitelstvo v předchozím volebním období. Nejblíž ke schválení bylo loni v červnu. Developeři ale tehdy kontrovali svými námitkami, a protože je zastupitelé neodmítli, na hlasování o územním plánu vůbec nedošlo.

Přepis územního plánu blokuje Staňkovo ministerstvo

Důvodem, proč ani nyní úředníci změnu územního plánu ke schválení neposlali, je ministerstvo kultury pod vedením olomouckého exprimátora Antonína Staňka z ČSSD, které poněkud překvapivě začalo přezkoumávat nastavení výškových limitů, jež samo již dříve pro olomoucký územní plán stanovilo. Skončit by s tím mělo v dubnu.

„Do té doby nemůže být na jednání zastupitelstva předložen návrh na vydání příslušné změny územního plánu,“ uvedl před časem mluvčí magistrátu Michal Folta.

S tím Pejpek nesouhlasí. Je přesvědčený, že postoj ministerstva nebrání tomu, aby se o územním plánu jednalo.

„Magistrát – úřad územního plánování – z našeho pohledu jedná nezákonně, když odmítá zastupitelstvu předložit k projednání připravený návrh změny územního plánu,“ dodává Pejpek.