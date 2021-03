Kvůli covidu se do škol přes online zápisy dostaly i nevyzrálé děti

Na to, že bude zápisy do prvních tříd znovu pořádat „online“, by si loni ředitel přerovské Základní školy Velká Dlážka Martin Černý nevsadil. Nemyslitelné se ale opět stalo realitou.



Děti, které příští školní rok nastoupí do první třídy, ředitel znovu uvidí jen jako jména na papíře anebo na obrazovce počítače.

Pandemie koronaviru, která tradiční rituál nabourala už loni, neskončila, zápisy se tak i letos musejí obejít bez přítomnosti předškoláků.

„Už jsme tím jednou prošli, takže zkušenosti máme. Organizačně je všechno nachystané, nástroje máme nakoupené. Letos je to sice jednodušší, ale není to dobré,“ shrnuje své pocity Černý.

S podobným názorem není sám. I ředitelé dalších škol se shodují, že distanční zápisy nejsou dobré pro děti samotné.

Jak ukázaly loňské zkušenosti, sítem neosobních zápisů prošli do prvních tříd i žáci, kteří nebyli na školní docházku dostatečně zralí. Ve škole se pak potýkali s problémy, v několika případech se dokonce museli vrátit do školky.

„Zápis dnes postrádá logiku, protože rodič svého potomka do školy pouze zapíše. Když dítě nevidíme a nepotkáme se ani s rodiči, nemůžeme se přesvědčit, že je dostatečně vyzrálé. Stane se tak, že přijmeme i děťátko, které by si zasloužilo odklad školní docházky,“ popisuje ředitel Základní školy Mozartova v Olomouci Zbyněk Kundrum.

Jak se sám přesvědčil loni, na problémy dětí se často přijde až po prvním září, kdy může být pozdě.

„Až ve škole zjišťujeme, že dítě nevyslovuje všechny hlásky, bojí se, je plaché a za ostatními dětmi zaostává. Takový žák potřebuje pedagogickou podporu, asistenta nebo individuální péči. Hlavně se ale ve škole necítí komfortně. Přitom by stačil rok navíc ve školce, aby dítě všechno dohnalo a bylo ve škole šťastné,“ doplňuje Kundrum.

Prvňáčci museli ze školy pryč

Na ZŠ Velká Dlážka v Přerově z letošních prvňáčků musely dvě děti třídu opustit.

„Jednomu jsme dali dodatečný odklad a šlo zpět do školky. Druhý prvňáček přestoupil na jinou školu, kde mají vyrovnávací třídy a spoustu asistentů,“ popisuje ředitel Černý s tím, že hlavně návrat zpět do školky se na dítěti, které už nosilo aktovku, může negativně podepsat.

Podle ředitele Pedagogicko-psychologické porady a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje Lubomíra Schneidera jsou příběhy, kdy se dítě vrací do předškolního vzdělávání, výjimečné.

„Jde o jednotlivé případy. Stane se však, že buď rodičům, anebo při zápise – právě proto, že probíhal distančně – tento problém uteče, a my jako jako odborníci se k dítěti nedostaneme. Je to škoda, protože po zážitku, který nebyl dobrý, může být dítě i v budoucnu na školu negativně naladěné,“ říká Schneider.

Právě speciální pedagogové a psychologové z poraden jsou těmi, kdo odklad školní docházky doporučují. K tomu, aby s dítětem za odborníky zašli, přitom často přimějí rodiče až učitelé při zápisech do prvních tříd. I proto ani ředitel Schneider není ze zápisů online nadšený.

„Jak je dítě vyzrálé emočně, jak má šikovnou ručku, zda rozezná barvy, co mu jde a co ne, to se dá distančně těžko identifikovat. Zkušená učitelka, popřípadě pracovník poradny rozklíčuje, kdo si potřebuje ještě rok hrát. Navíc doporučíme, kterou složku je třeba během toho roku posilovat a rozvíjet. Online se to zjistit nedá,“ tvrdí.

Ačkoliv letošní zápisy do prvních tříd ještě nezačaly, přinesly už i další fenomén. Ředitelé škol si všímají, že přibývá rodičů, kteří chtějí žádat o odklad kvůli obavám, aby jejich děti v září místo ve škole nezasedli doma k tabletům.

„Mám pod sebou čtyři školky a většina vedoucích učitelek tvrdí, že se množí odklady i v případech, kdy rodiny mají šikovné děti. Systém života je v současnosti tak zmatený, že se teď rodiče bojí dávat děti do školy. Nechtějí, aby nastoupily rovnou do online výuky,“ uvedl ředitel ZŠ Řezníčkova v Olomouci Miloslav Palát, který se začíná obávat, aby naplnil plánované dvě třídy v budoucím prvním ročníku.

Online výuka jako důvod odkladu nestačí

To, že rodiče volí raději odklad než riziko distanční výuky, potvrzuje i vedoucí učitelka olomoucké Mateřské školy Purkyňova Petra Huppertová.

„Od nás půjde do školy asi deset dětí, z toho u dvou už rodiče avizovali, že budou žádat o odklad právě z důvodu distanční výuky. Z naší strany přitom nevidíme problém, kvůli kterému by děti do školy jít nemohly,“ říká.

Ředitel olomoucké poradny Schneider však upozorňuje, že žádostem o odklad odborníci vyhoví jen v odůvodněných případech.

„Počet žádostí o vyšetření každoročně stoupá, letos je to nepochybně spojené i s pandemií, odklad ale doporučíme jen v některých případech. Jejich procento zůstává pořád stejné,“ ujišťuje.

Stejně jako vloni se letošní zápisy konají bez dětí kvůli opatření vydanému ministerstvem školství. Rodiče mohou podávat přihlášky přes datovou schránku, e-mail s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně. Většina škol vyčlenila pro zápisy konkrétní dny, právo zapsat dítě do první třídy však mají rodiče po celý duben.