Deset tisíc školáků se vyhýbá výuce na dálku, 50 tisícům chybí technika

Se zapojením do distanční výuky mají problémy tisíce dětí v Česku, vyplývá z šetření České školní inspekce z ledna a února. V loňském roce odhadovali ředitelé počet dětí, které se do distančního vzdělávaní nezapojují, na 10 tisíc. Poslední data podle inspektorů ukazují, že i když školy prohlašovaly, že se počty těchto dětí snížily, nejde to tvrdit plošně.