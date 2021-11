Pivovar Chomout se stal jedním z Městských pivovarů, zvýší výrobu

Olomoucký pivovar Chomout má nové vlastníky s velkými plány. Ti bývalí přemýšlejí o nákupu akcií společnosti, přímo ovlivňovat pivovar Chomout už ale neplánují.

Největší změnou, kterou noví majitelé pro pivovar chystají, je výrazné zvýšení výroby. Ze současných tří tisíc hektolitrů ročně se chtějí pokusit dostat na pět tisíc. Společně s pivovarem kupují i značku chomoutovského piva, takže jeho příběh tak ani zdaleka nekončí.

„Možnost investování do lokálních pivovarů je jeden z hlavních rysů našeho podnikání, který se nám úspěšně osvědčil například už u Znojemského městského pivovaru,“ shrnuje Miroslav Harašta z Městských pivovarů.

V případě Chomoutu společnost vydá 35 investičních akcií v hodnotě 1 020 000 korun. Držitelé investičních akcií pak mají nárok na přednostní dividendu čtyři procenta ze splaceného emisního kurzu a investičního příplatku.

„Vedle finančně zajímavé investiční příležitosti získají status místních pivařských měšťanů, jako to bývalo v dobách našich dědečků,“ popsal Harašta.

Chomout si podle něj své místo na řemeslné scéně vydobyl poctivým a kreativním přístupem k vaření piva. „Naším úkolem je přispět k jeho dalšímu rozvoji a jasně usadit na první místo hanáckého pivovarnictví,“ předesílá Harašta.

„Nový majitel chce podle posledních informací dělat olomoucký ležák, což je dobrý nápad. Mají rozvinutou obchodní síť, takže když k tomu přidají další pivovary, bude to fungovat líp,“ věří v úspěch nového vlastníka Švarc.

Z vinaře pivovarníkem

S koncem svého pivovarnického podnikání také vzpomínají na začátky. Že se našli a pustili společně do vaření domácího piva asi překvapilo mnohé.

Omelka totiž pochází z vinařské oblasti a Švarc dlouhé roky podnikal ve stavebnictví. Právě Švarc s nápadem vlastního minipivovaru přišel a Omelka se pak stal sládkem i spolumajitelem v jedné osobě. Vařit pivo totiž umí jako málokdo.

O statku, kde pivovar sídlí, Švarc mluví jako o místě s geniem loci. „První tři čtyři roky jsme jenom rozšiřovali výrobu, kupovali nové tanky, byli nadšení z toho, jak to funguje. Trefili jsme se do doby takové vlny zájmu o minipivovary. Když to člověk dělal aspoň trochu dobře, pivo se prodalo,“ vzpomíná.

Při otázce na své nejoblíbenější pivo Omelka trochu váhá. „U piva i u whiskey odpovídám: to poslední, co teď dělám. Ne že bych měl jedno pivo, které piji pořád. Nebo jednu whiskey. To je to, co mě na podnikání nejvíce baví. Vytvářet nové věci.“ Kromě pivovaru se totiž stará i o palírnu TOSH, která vyrábí především whiskey a gin.

„Rozdíl mezi mnou a kolegou je, že já jsem na spodně kvašená piva a on na moderní. Já miluji desítku, protože alkoholově je nejslabší a chuťově výborná. Můžete jich vypít osm a ještě stále jít v pořádku domů,“ směje se Švarc.

Pivní repertoár

Pivní repertoár je v chomoutovském pivovaru hodně bohatý. Patří sem například oblíbená a svůdná Sněhurka, Zrzka nebo Blondýna i speciály jako Něžná a Režná Bára. V pípě na baru pak v tuhle chvíli čeká i pšeničné pivo a čokoládový sladký Švarc.

„Nejpyšnější jsem na pivo Up Ale Blondýna. Je to svrchně kvašené pivo, jedenáctka. Nevyhrála sice žádnou soutěž, ale je to dlouhodobě naše nejprodávanější pivo,“ doplňuje Omelka seznam populárních chomoutovských piv.

Tržby pivovaru Chomout jsou na tento rok plánovány na 15 milionů korun. Jedna velká éra olomouckého piva končí, to nejlepší ale možná teprve začíná. Alespoň v to věří minulí i noví majitelé.

Pivovar na trhu působí od roku 2014 a podle Harašty je největším řemeslným pivovarem na Olomoucku. Jeho roční výstav činí tři tisíce hektolitrů piva, výrobní kapacita obnáší pět tisíc hektolitrů. Chomout se zaměřuje na spodně i svrchně kvašená piva a speciály typu saison, pšeničná piva nebo stouty.