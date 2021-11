Do restaurací v kraji přišlo ve třetím čtvrtletí víc lidí než před covidem

Týkalo se to ale hlavně restaurací ve větších městech či v turisty vyhledávaných místech. Region tak byl jedním z mála, kde v létě výrazně vzrostl počet hostů, dokonce nejvíc z celého Česka.

„Nejpravděpodobnější příčinou nárůstu je fakt, že řada Čechů v posledních dvou letech vyměnila zahraniční dovolenou za tuzemskou, což se odráží v turisticky exponovaných lokalitách a větších městech,“ okomentovala statistiky mluvčí Storyous Jana Kohoutová.

Naopak v těch menších městech a na vesnicích podle ní návštěvníků restaurací ubývá. S tím souhlasí i olomoucký restauratér František Lorenc, který provozuje restaurace U Mořice a Drápal.

„Myslím si, že to do budoucna bude jako v Rakousku nebo Německu, kdy na vesnicích hospodu už nenajdeme, ale v centrech měst to frčí. My máme naštěstí obě restaurace v centru, takže k nám hosté opět chodí a jsme zpět na tržbách jako před covidem. Velmi mile nás to překvapilo,“ nastínil Lorenc.

Restaurace zaznamenaly vyšší útraty

Lidé v restauracích v regionu přes léto také víc utratili. Při jedné návštěvě vytáhli z peněženky v průměru zhruba o čtrnáct procent víc než ve stejném období před covidem. Průměrná tržba na podnik se ve třetím kvartálu letošního roku zvýšila o 30,7 procenta vůči roku 2019.

„V Olomouckém kraji celkové tržby v oblasti ubytování, stravování a pohostinství za červenec, srpen a září vzrostly v mezičtvrtletním porovnání o 67 procent. V porovnání s prvním kvartálem letošního roku dokonce o 200 procent, byly tedy trojnásobné,“ popsala Kohoutová.

Dodává, že velký nárůst v letošním druhém a třetím kvartálu je spojený zejména s rozvolněním a znovuotevřením řady podniků. Většina jich měla během zimních a jarních měsíců zavřeno, nebo jim fungovalo pouze výdejní okénko.

„V létě byl extrémní zájem, ani jsme to nečekali. U Mořice je zahrádka pro 150 lidí a ta byla plná prakticky denně jak na obědy, tak na večeře. U Drápala tak velkou zahrádku nemáme, ale kdybych to shrnul, tak jsme na stejné, nebo dokonce vyšší návštěvnosti než před covidem,“ shrnul Lorenc.



Chybějící cizince nahradili Češi

Plno měli o prázdninách i v Moravské restauraci na olomouckém Horním náměstí.



„Naše restaurace je vyhlášená a díky tomu také vyhledávaná. Přes léto jsme měli skoro pořád plno a fungovali jsme bez problémů. Sice přišlo méně cizinců, ale Češi to dohnali,“ pochvaluje si majitel Zdeněk Matěj.



Rostoucí tržby sice mohou na první pohled vypadat hezky, ale neznamená to, že by podniky nutně vydělávaly víc a měly větší zisky. Skokově jim totiž rostou náklady v podobě dražších potravin nebo energií, což musejí promítat do koncových cen.

Například v restauracích Drápal i U Mořice navíc také zvyšovali mzdy zaměstnancům. Přesné vyčíslení zisků tak bude podle Lorence jasné až na konci roku.

„Nikdy jsme nejeli nadoraz, tak si myslím, že to i přes zdražování bude v pohodě. Po zavedení povinných kontrol bezinfekčnosti jsme zaznamenali mírný propad návštěvnosti, ale už je to naštěstí zase zpátky. A zažili jsme tu třeba den, kdy mělo 95 procent hostů ukončené očkování,“ sdělil Lorenc.

Covidová omezení snížila tržby

Společnost Storyous srovnávala rovněž poslední říjnový týden a první listopadový, kdy došlo opět k zavedení omezení.

Z dat vyplývá, že návštěvnost restaurací v kraji byla srovnatelná, ale lidé méně utráceli, průměrná tržba klesla o více než dvacet procent.



Moravskou restauraci v tomto období zachránily svatomartinské husy. „Další zákazníky na husí hody už nemáme pomalu ani kam usazovat. Ale myslím si, že kdybychom hody nepořádali, tak by hostů kvůli kontrolám bezinfekčnosti mírně ubylo,“ přiblížil situaci Matěj.



„Je samozřejmě možné, že některé hosty tato restrikce může odradit,“ míní mluvčí Storyous Kohoutová.

„Pokud si však s příchodem podzimní vlny koronaviru máme vybrat mezi tímto opatřením a další uzávěrou restaurací, která by pro pohostinství byla naprosto likvidační, je kontrola bezinfekčnosti tím nejlepším řešením,“ doplnila.

Vánoční večírky jsou nejisté

V ohrožení je však jedno z klíčových období sezony, kdy se konají vánoční večírky. Podle některých majitelů olomouckých barů a restaurací už klesl i počet rezervací.

Zatímco v předchozích letech byly restaurační prostory na období před Vánocemi zamluvené mnoho týdnů dopředu, letos jsou firmy obezřetné. Po zpřísnění protiepidemických opatření organizátoři akcí také řadu již zamluvených rezervací ruší.

„Pár rezervací máme, ale jde cítit, že firmy jsou opatrné. Dříve to pro ně byla i reklama, že mohly pozvat své partnery, zaměstnance a klienty, v dnešní době to málokdo riskne,“ uvedl provozovatel baru The Black Stuff Irish Pub Zdenek Kortiš a dodává, že i rozpočty na firemní večírky jsou letos nižší.

Rušení rezervací hlásí i z hostinského pivovaru Moritz. „Kalendář jsme měli plný, než se začala zavádět všechna opatření, teď nám to hodně lidí i firem zase odříká. Buď je to z finančních důvodů, nebo kvůli tomu, že je ve skupině třeba polovina lidí nenaočkovaných a ti si nechtějí dělat test,“ nastínila pracovnice podniku.

„Lidé by ale na restaurace neměli zanevřít. Klíčové je teď hlavně to, aby nedošlo k další uzávěře následkem rostoucího počtu nakažených,“ sdělil výkonný ředitel společnosti Storyous Igor Třeslín.

Podle něj ukazují zkušenosti ze Španělska, kde společnost rovněž působí, že restaurace můžou při dodržování opatření plnohodnotně fungovat i během koronaviru. „Konec roku bude v každém případě pro řadu podniků klíčový,“ poznamenal.