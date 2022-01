Mezi vítězi a poraženými roku 2021 jsou vtipný strážník či exředitel muzea

1. Zábavné svodky mu vynesly literární cenu

Svodky nemusí být jen suchá hlášení, jak dokázal přerovský strážník Miroslav Komínek. V červnu získal literární cenu Magnesia Litera za jejich kreativní zpracování. Blogem roku se stala jím spravovaná facebooková stránka Městské policie Přerov.

„Na základní škole jsem mezi lingvisty a premianty nepatřil. Pevně doufám, že má vysvědčení z té doby dcera nikdy nenajde. Ani jsem si nic vlastního nepsal. Ale rád a hodně čtu – odtud asi ta slovní zásoba,“ komentoval Komínek.

2. Místo slavné NHL šel hrát do Olomouce

Hokejová hvězda David Krejčí se po ukončení kariéry v NHL v srpnu vrátil zpátky do Olomouce. Rodák ze Šternberka tak po dvaceti letech letos opět oblékl dres svého mateřského týmu. V elitní lize NHL byl zvyklý nosit pouze barvy Bostonu.

Jako důvod k odchodu z NHL uvedl, že chce, aby se jeho děti naučily jazyk a poznaly, kde jejich otec vyrostl. Rovněž chce ukázat rodině, co umí, dokud mu ještě zbývají síly.

„Táhlo mě to domů. Chodil jsem se na Olomouc dívat jako malý, hrál jsem tu do dorostu, ale za muže jsem nikdy nenastoupil. Sice jsem měl nabídky i odjinud, ale nedávalo by smysl, abych hrál v Praze nebo někde v Evropě. Tohle město znám, stadion taky. Děti si brzy zvyknou a manželka se těší. Je ráda,“ shrnul v srpnu Krejčí.

3. Školačka zachránila kamaráda

Život zachránila svému kamarádovi žákyně sedmé třídy Viktorie Kudrnová z Olomouce. Na letním táboře spadl o dva roky mladší chlapec do řeky, která byla po přívalových deštích rozvodněná a byl v ní silný proud.

Drama se odehrálo v červenci na táborovém soustředění v Hněvkově na Zábřežsku. Viktorie si při hře v přírodě všimla, že se jeden z chlapců i přes zákaz přiblížil k řece Moravské Sázavě a po kluzkém břehu do ní spadl. Viktorie jej zachránila.

„Zajel až po hlavu a začal ho unášet proud. Tak jsem pro něj prostě skočila,“ popsala dívka letos v létě Blesku. Za záchranu a statečnost ji ocenil i hejtman.

4. Brouk se objevil po sto letech

Na vzácného brouka Roháčka jedlového, kterého v Jeseníkách nikdo neviděl přes sto let, narazili odborníci v přírodní rezervaci Skalní potok. Vhodné podmínky pro tyto živočichy vznikly pravděpodobně díky tomu, že těžaři opět nechávali v lese mrtvé dřevo. Jeho výskyt se podařilo potvrdit hned na čtyřech lokalitách.

5. Tenistka Muchová zazářila

Tenistka Karolína Muchová letos navzdory svým zraněním zazářila. Postoupila do semifinále Australian Open a do čtvrtfinále Wimbledonu, pronikla do Top 20. Kromě úspěchu v Melbourne a Wimbledonu se ještě dostala do čtvrtfinále v Madridu a na Gippsland Trophy.

Rodačka z Olomouce ale obhajovat účast v semifinále do Austrálie tento měsíc nakonec neodjede. V únoru si totiž poranila břišní sval během Australian Open a v rámci příprav se pětadvacetileté tenistce vyskytly další problémy spojené se zraněním. Kvůli tomu také letos předčasně v září ukončila sezonu.

6. Díky kroužkování je poslankyní

Říjnové parlamentní volby přinesly mnohá překvapení. Jedno čekalo také na prostějovskou zastupitelku a protikorupční bojovnici Hanu Naiclerovou. Díky preferenčním hlasům přeskočila z pátého místa kandidátky Pirátů a Starostů až na první. Z výsledku byla překvapená, protože přeskočila i jedničku kandidátky Tomáše Müllera.

„V politice jsem sedm let a celou dobu se snažím o nápravu Prostějova k lepšímu. Zažila jsem spoustu úspěchů i neúspěchů, takže teď to vidím jako zadostiučinění celé mé dlouhodobé práce,“ řekla Naiclerová.

7. Zvítězili díky úpravám Helfštýna

Olomoučtí architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík získali Českou cenu za architekturu. Zvítězili s projektem rekonstrukce paláce hradu Helfštýn na Přerovsku, který vyniká odvážným propojením historické a soudobé vrstvy architektury.

8. Z funkce předčasně odstoupil

Nerad bude zřejmě naopak na uplynulý rok vzpomínat Břetislav Holásek, který na začátku prosince předčasně skončil v čele Vlastivědného muzea v Olomouci.

Jako důvod k dřívějšímu odchodu uvedl vyhrocenou atmosféru poté, co tam v listopadu zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu v souvislosti s vyšetřováním machinací se zakázkami dotovanými z fondů Evropské unie. V kauze byl zatím jeden člověk obviněn z přijetí úplatků a legalizace výnosů z trestné činnosti související s veřejnou zakázkou.

Holásek odmítl, že by byl obviněným on. Od 1. ledna ho nahradil dosavadní ředitel festivalu populárně-naučných filmů Academia Film Olomouc Jakub Ráliš.

9. Doživotí za vraždu manželů a plán na další

Na doživotí nakonec zpřísnil v prosinci olomoucký vrchní soud šestačtyřicetiletému Pavlu Nárožnému trest za dvojnásobnou vraždu manželů z Přerova z roku 2009. Vyhověl tím žalobci. Ten žádal zpřísnění verdiktu, který předtím vynesl ostravský krajský soud a podle kterého měl Nárožný, syn zavražděného, strávit ve vězení 25 let.

Manželé zmizeli v listopadu 2009, podle znalce nemohli na základě nalezených krvavých stop útok ve svém rodinném domě na periferii Přerova přežít. Jejich těla se ale dodnes nenašla. Motivem vraždy byly podle obžaloby majetkové důvody. Nárožný měl obavy, že jej otec vydědí.

Obžalovaný vinu po celou dobu desetiletého procesu odmítal a žádal zproštění. Podle předsedy senátu vrchního soudu jednotlivé důkazy nicméně jednoznačně dokazují, že Nárožný je pachatelem činu. Uložený trest doživotí zahrnuje i jeho předchozí pravomocné odsouzení za přípravu vraždy jeho tety v délce 13 let.

10. Pirát Pikal post neobhájil

Neúspěchem skončily říjnové volby do Poslanecké sněmovny pro Vojtěcha Pikala z pirátské strany. Neobhájil svůj poslanecký post, který získal před čtyřmi lety jako jediný z Pirátů v Olomouckém kraji. Voliči totiž Piráty ze společné kandidátky se Starosty vykroužkovali. Pikal tak opustil funkci místopředsedy Sněmovny a hodlá skončit i ve vedení strany.

„Osobně jsem získal dvakrát tolik kroužků než v minulých volbách, přesto to nestačilo. Málo jsme se propagovali,“ připustil po volbách politik.

Po neúspěchu ve volbách se vrátil do IT oboru, ve straně však zůstává aktivní.

11. V kauze Vidkun padly tresty

Bývalý policista Karel Kadlec, podnikatel Ivan Kyselý a olomoucký exhejtman Jiří Rozbořil odešli v červenci od Krajského soudu v Olomouci v kauze Vidkun s podmíněnými tresty. Podle obžaloby v ní šlo o odkrytí korupčních vztahů mezi policisty, podnikateli a veřejnými činiteli v Olomouci.

Podnikatel Kyselý dostal trest 18 měsíců s tříletým podmíněným odkladem a peněžitý trest 2,1 milionu korun. Kadlec odešel s dvouletým trestem s podmíněným odkladem na čtyři roky, peněžitým trestem 144 tisíc korun a zákazem výkonu práce u bezpečnostních sborů na 4 roky, Rozbořilovi soud uložil dva roky s tříletým podmíněným odkladem a peněžitý trest 180 tisíc korun.

Rozbořil je odsouzen za podplácení, Kadlec za zneužití pravomocí a Kyselý za účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Kauza byla důkazně postavena především na odposleších. Všichni obžalovaní vinu celou dobu popírali, soud ale nakonec osvobodil ten jediného z nich, policistu Radka Petrůje.