Školačka na táboře zachránila kamaráda z rozvodněné řeky, ocenil ji hejtman

Chlapcovu záchranu nyní ocenil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

„Pro mě je to silný příběh. Když máme kolem sebe takové lidi, přece jenom se každému z nás žije lépe. Pokud se něco stane, je skvělé, že nám někdo pomůže. V jakémkoli věku, a když je ten věk třináct let, tak jako je Viktorce, je to o to úžasnější,“ sdělil hejtman Josef Suchánek.

Drama se odehrálo letos v červenci na táborovém soustředění v Hněvkově na Zábřežsku. Viktorie Kudrnová si při hře v přírodě všimla, že se jeden z chlapců i přes zákaz přiblížil k Moravské Sázavě a po kluzkém břehu do ní spadl.



„Viděla jsem, že Jirka jde k vodě. Říkala jsem si, kam to leze, když tam vůbec nemáme chodit. Pak jsem viděla, jak mu podjely nohy a spadl do vody. Zajel až po hlavu a začal ho unášet proud. Tak jsem pro něj prostě skočila,“ popsala dívka letos v létě Blesku.



Za normálního stavu si v řece táborníci hrají, protože hladina jim dosahuje sotva po kolena. Proud, který byl v řece po silných deštích, však chlapce stáhl do středu koryta a řeka ho začala unášet pryč.



„Myslím si, že by se utopil, kdybych to neudělala. Byla to říčka, ale hodně pršelo, tak se z ní stala rozvodněná řeka. Nepřemýšlela jsem nad tím, co dělám, nebyl čas a myslím, že by to v mé situaci udělalo hodně lidí,“ řekla nyní oceněná školačka.

Její matka Veronika Kudrnová uvedla, že to od dcery byla velká statečnost a rodina je na ni hrdá. „Věříme jí, že si dokáže poradit ve spoustě věcí. A kdyby to bylo v opačném gardu, tak bychom byli rádi, kdyby měla při sobě někoho, jako je ona sama,“ doplnila.