Ředitel olomouckého muzea, v němž zasahovala policie, odstoupil z funkce

Podle Holáska teď není v muzeu dobrá atmosféra. „Rozhodl jsem se, že se tím nebudu už dál zabývat,“ řekl Českému rozhlasu Olomouc, který na jeho předčasný odchod upozornil.

Kriminalisté v muzeu zasahovali v rámci vyšetřování korupce a manipulace s veřejnými zakázkami. Zatím obvinili jednoho člověka, kterého stíhají za přijetí úplatků a legalizaci výnosů z trestné činnosti. O koho jde policie neupřesnila, pouze uvedla, že trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Konkrétní nebyl ani Holásek. „Policie si odvezla nějaké dokumenty. Nic to neovlivní, protože projekty samozřejmě běží dál,“ sdělil minulý týden s tím, že víc říkat nemůže. Později odmítl, že by obviněným byl on.

Potvrdil nicméně, že vyšetřování se týká dvou projektů. Prvním je vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek, druhým využití nových digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Změna na postu ředitele Vlastivědného muzea po jedenácti letech byla ohlášena už v létě, Holásek ji zdůvodnil svým věkem. Ve funkci měl ovšem setrvat do konce ledna. Jeho nástupcem byl vybrán dosavadní ředitel festivalu populárně-naučných filmů Academia film Olomouc Jakub Ráliš.

Instituci nyní do konce roku povede dosavadní zástupkyně ředitele Lenka Kellnerová, Ráliš nakonec nastoupí o měsíc dříve, tedy od 1. ledna.