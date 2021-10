Bartoš má před sebou ještě práci, říká končící vykroužkovaný Pirát Pikal

Olomoucký kraj je jedním z těch, kde Piráti nezískali žádného poslance. Čím to?

Myslím, že důvody jsou podobné jako napříč celou republikou. Osobně jsem získal dvakrát tolik kroužků než v minulých volbách, přesto to nestačilo.

U Starostů se kroužkovalo víc. Kde je příčina, že u Pirátů méně?

Málo jsme se propagovali.

Ve straně jste republikově třetí nejvýše postavený. Ivan Bartoš a Olga Richterová se do Sněmovny dostali, vy už ne.

Myslím, že s mojí funkcí ve straně to nemělo nic společného. Takto mne lidé nebrali.

V lednu chystají Piráti celostátní fórum, s čím tam půjdete?

Už předtím jsem dost zvažoval, jestli vůbec do předsednictva strany znovu kandidovat. V rámci reflexe by to teď bylo naprosto nevhodné. Nicméně jsem připraven nabídnout svou práci a podporu komukoli, kdo bude úspěšně kandidovat a bude chtít podniknout organizačně-reformní kroky. Tak jako tak víme, že je strana potřebuje.

Jak se díváte na budoucí roli předsedy Ivana Bartoše?

Nechci to komentovat, nejsem v jeho kůži. Na našem fóru se koná anketa, kde má poměrně silnou podporu. Všichni jsme si vědomi, že je to souhra více faktorů. Asi to bude záviset ještě od toho, jak se nám povede povolební vyjednávání.

Podle vás je tedy u Pirátů ještě brzo na to, aby odstoupilo vedení, na rozdíl od levice, kde už celostátní vedení oznámilo odstoupení z funkcí? Má Ivan Bartoš ještě prostor?

Přesně tak, předsednictvo má ještě asi šest zásadních úkolů. Otázky ustavení klubu a povolebního vyjednávání jsou jen dvě z nich. Čeká nás vypracování účtu za volby, účtu za celý rok, musíme naplánovat rozpočet na příští období a pobavit se o dalších věcech. Přišlo by mi nezodpovědné hodit teď ručník do ringu a nepřipravit věci pro ty, kteří přijdou po nás.

Co vy a vaše další pracovní kariéra, co budete dělat?

Asi se vracím do oboru IT, už mi přišly asi dvě nabídky od známých. Projektové řízení, systémová analýza, programování, něco takového. Co se týče mých politických programových cílů, neztrácím je ze zřetele. Ve straně plánuji zůstat přiměřeně aktivní a posouvat věci dopředu.

Máte ve výhledu komunální volby v příštím roce v Olomouci?

Je potřeba sestavit poměrně dlouhou kandidátku, takže jsem připraven nechat se napsat někam na zadní místa. Ale necítím se nijak povolán ani dostatečně odborně zdatný, abych kandidoval. Máme ve městě partu lidí, která tam dlouhodobě dělá skvělou opoziční práci, takže si myslím, že o přední místa by měli usilovat primárně oni.