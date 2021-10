S korupcí budu bojovat dál, slibuje krajská skokanka voleb Naiclerová

Jaké jsou vaše první pocity z toho, že jste se stala poslankyní?

Jsem z výsledku velmi překvapená. V politice jsem sedm let a celou dobu se snažím o nápravu Prostějova k lepšímu. Zažila jsem spoustu úspěchů i neúspěchů, takže teď to vidím jako zadostiučinění celé mé dlouhodobé práce.

Co budete prosazovat?

Je to pro mě nové a stále to zpracovávám, ale ráda bych se zaměřila na finance, jelikož jsem ekonomka. Chci usilovat například o navržení a schválení daňových asignací. Tedy aby lidé, kteří chtějí přispět například na postižené dítě, si to mohli odečíst z daní. Určitě také budeme řešit státní rozpočet. V něm je díra po vládnutí ANO a po koronavirové epidemii.

Na jaké problémy byste se zaměřila v kraji?

Myslím si, že problémy Olomouckého kraje jsou především finanční. Nedostatek peněz je asi to nejhorší, co ho potkalo. Snažila bych se tedy, aby se co nejdříve podařilo opravit především to, co je v kritickém stavu. Bude to hlavně o komunikaci s hejtmanem, který je také za PirSTAN. Udělám samozřejmě maximum pro to, abych pomohla kraji, ze kterého jsem vzešla. Kromě toho léta bojujeme o navrácení vody do rukou obcí, protože v mnoha městech byly vyvedeny zisky zahraničním koncernům, například v Prostějově je to Veolia. To je tudíž další věc, o kterou bych chtěla usilovat, aby zisky zůstaly ve městech, do kterých patří.

Budete pokračovat v boji proti korupci?

Jsem přesvědčená, že si na to čas najdu. Už jsem to také slíbila i svým kolegům, od začátku jsem k tomu tak i přistupovala. Jako poslankyně budu mít dál vstup na naše zastupitelstvo a navíc mi už nebudou přidělovány klasické dvakrát dvě minuty k příspěvku, ale budu moci mluvit neomezeně. Mandátu zastupitelky Prostějova se chci vzdát, abych nekumulovala funkce, tím ale moje účast na zastupitelstvu nekončí. Budu se tam vracet jako poslankyně.

Byl nějaký moment, kdy jste boj proti korupci chtěla vzdát? Narážím tím na útoky na vaši osobu, například když vám někdo polil auto barvou.

Známe to ze života všichni. Občas je těžké pokračovat a jsou momenty, kdy máte pocit, že je vše zbytečné, a čas tomu věnovaný nepřináší kýžené výsledky. A může se vám zdát, že jen upadáte. Ale potom mě to tak nějak vždy časem nakoplo a věděla jsem, že toho nemůžu nechat. Nechtěla jsem, aby město zůstalo ve správě těch lidí, kteří tam jsou, a nic se s tím nedělalo. Tohle mě vždy žene a hnalo pořád dál, abych pokračovala. Neodradí mě ani žádné nepěkné věci, které mi v minulosti někdo prováděl.

Hana Naiclerová Vystudovala vysokou ekonomickou školu, obor finance a daně v Praze na Bankovním institutu.

V uplynulých letech se v Prostějově zabývala například problematikou nerovného přidělování finančních podpor pouze vybraným sportům, kauzou Národního sportovního centra nebo hospodaření městské společnosti Lesy města Prostějova.

V roce 2019 od Nadačního fondu proti korupci obdržela Cenu za odvahu.

Je vdaná a má tři děti.

Energii si dobíjí v přírodě, má ráda zvířata a ráda pečuje o svůj tropický skleník.

Řešíte teď aktuálně nějakou kauzu?

V Prostějově těch kauz máme opravdu hodně. Na posledním zastupitelstvu například podle mého názoru město velmi nevýhodně prodalo pozemek jednomu developerovi. Právě takovým činům chci zabraňovat.

Útoky na vás stále pokračují?

Dlouho jsem už žádný nezaznamenala. Přikládám to tomu, že máme volební roky. Kandidovala jsem předtím i do krajských voleb. Tím, že o mě někdo například někde škaredě píše, mi v podstatě dělá reklamu.

Vyzývala jste během kandidatury v parlamentních volbách ke kroužkování?

To ne, já nejsem sólista. I přesto, že Piráti museli čelit těžké dezinformační kampani a vlastně jim to sebralo spoustu hlasů, tak náš program byl společný. Takže ho budu ve Sněmovně vždycky hájit, protože to byl ten program, který nás tam dostal.

Co říkáte na to, že vás lidé vykroužkovali vpřed?

Jsem ráda, že mi voliči dali důvěru a slibuji, že ji nezklamu. Konečně mám možnost prosazovat naše priority a programové body. To je pro mě velká výzva do budoucna a už se na to velmi těším. Já se v Prostějově opravdu snažím, takže ta podpora určitě byla mimo jiné odsud, a jsem na to pyšná. Možná mohlo být důvodem i to, že jsem žena. Mnozí lidé už třeba mají pocit, že by v politice mělo být více žen.

Myslíte tím například kampaň Zakroužkuj ženu?

Zakroužkuj ženu znám, ráda je i podpořím. Myslím si, že doteď ve Sněmovně s velkou převahou seděli starší pánové. Nic proti nim nemám, ale ty jejich problémy podle mě nepokryjí problémy celého spektra občanů. Myslím si, že nedokážou plně pochopit, jaké problémy mají například senioři, malé děti, studenti, ženy a podobně.

Ve Sněmovně budou z jedné čtvrtiny ženy, což je zatím nejvíce v novodobých dějinách.

Jsem z toho nadšená. Myslím si, že bude lepší mít poslance složené z mužů i žen, a například by bylo dobré mít je rovněž z různých věkových kategorií. Výstupy pak pokryjí větší skupinu obyvatel, a lze lépe hájit, co lidé potřebují a očekávají.

Takže dokážete do politiky přinést nový pohled na určité problémy?

Určitě. Zajímají mě sociální témata a jsem povoláním ekonomka, takže moc ráda také pomůžu v oboru financí, protože státní rozpočet je ve stavu, kdy tu pomoc nutně potřebuje. Zároveň jako žena a matka, která má tři děti - studentku na vysoké škole, syna, který teď dokončil střední školu, a dceru na základní škole, dokážu pochopit i problémy s tímto spojené a vím, co a jak je potřeba v tomto ohledu dělat. Ráda proto budu pomáhat i těmto skupinám a zaštiťovat jejich názory a potřeby ve věcech, které budeme řešit.

Řadíte tuto výhru mezi své největší životní úspěchy?

Doma ví, že jsem za těch sedm let opravdu věnovala politice velkou spoustu času. Jsem moc ráda, že došlo k tomuto naplnění. Je to pro mě určitě životní úspěch, ale samozřejmě to nepřekoná to, že mám tři děti. Ty jsou pro mě úplně to nejcennější. A samozřejmě i manžel.

Co na váš úspěch říká rodina?

Už v sobotu večer jsem od ní získala velkou podporu. Dcera kvůli mně dokonce přijela v noci až z Prahy. Rodina je pro mě to moje zázemí, ke kterému se budu vždycky vracet a jsou to lidé, kteří za mnou stojí.