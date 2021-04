Králíkova kremace a jiné vtipné zprávy vynesly strážníkům nominaci na cenu

Facebook přerovské městské policie byl nominován v kategorii blog roku společně se stránkou biologa Jaroslava Flegra nazvanou Milý Micíku a blogem Asijatka.cz blogerky Do Thu Trang. Hlasovat je možné na webu soutěže.

„Městská policie Přerov sídlí nedaleko Bezručovy ulice. A jako by duch básníka přeskočil Bečvu a usídlil se na místní policejní služebně. Zpravodajství mnoha jiných městských policií v Česku oplývá pozoruhodným jazykem a půvabem nechtěného; v Přerově se však skutečně snaží o tvorbu poezie všedního dne, navíc na místě, kde by to člověk nečekal,“ zdůvodnili nominaci organizátoři.

„Tradice předválečných humorných soudniček tu ožívá při líčení vesměs drobných prohřešků našich spoluobčanů a poskytuje čtenáři hned dvojí útěchu: napnuté nervy při líčení popisovaných zlotřilostí a úlevu poté, co se ukáže, že se vesměs nejednalo o závažný čin a náprava hříšníka byla zjednána obratem,“ uvedli dále.

Z žánrového hlediska lze podle nich zprávy řadit jak do humoristické literatury, tak k noirovému detektivnímu žánru.

„V neposlední řadě oceňujeme, že tyto texty přispívají k polidštění stigmatizované profese,“ dodali.

Autorem naprosté většiny příspěvků, které by se měly v blízké budoucnosti dočkat i knižního vydání, je zástupce ředitele Miroslav Komínek.

Humorné příhody střídá i popis vážných situací

V posledních měsících se do širšího povědomí dostala například odlehčeně pojatá zpráva o jinak rutinním výjezdu k nahlášenému podezřelému zápachu v domě.

Humorně popsané hledání bytu, ze kterého se linul zápach spáleného masa, v něm vyústilo v pointu, že zatímco obyvatel bytu spal, na sporáku připravovaný králík na smaltovaném loži prošel kremací.

V podobném duchu se nesl například tento měsíc i příspěvek o muži, který přehnal popíjení alkoholu na zahrádce.

„Není zahrádka jako zahrádka. Při její návštěvě dokáže člověk uvolnit stres, stejně jako přijít k úhoně. A jelikož jsou ty oblíbené zahrádky zavřené, vzal postarší muž zavděk tou svou,“ začíná popis události, v níž posléze sehráli roli i strážníci.

„Během přípravy na výsadbu ředkviček, baklažánu, bedrníku a jiného rostlinstva se v rámci doporučené ochrany notně dezinfikoval. Jelikož užíval domácí švestkovou dezinfekci výhradně vnitřně, dostal se brzy do stavu, v kterém již další příprava k setí nepatřila k nejbezpečnějším aktivitám,“ pokračuje příběh a následuje líčení cesty domů.

„Každý správný sedlák má blízko k půdě, a to platí i pro zahrádkáře. Muž si to však vzal poměrně doslova a během několika desítek metrů odložil nespočetněkrát svou tvář na polní cestu. Obličejem, který připomínal Rockyho po druhém kole s Ivanem a s výrazem Josefa Vyskočila vulgo Pepka Vyskoče, upoutal pozornost kolemjdoucích, a ti zavolali strážníky.“

Kromě vtipně pojatých historek nicméně městská policie přináší zprávy i o vážnějších událostech či pomoci lidem v nouzi. V minulosti šlo třeba o situaci, kdy strážníci zachránili zuby chlapci, který si je vyrazil na koloběžce.