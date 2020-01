Na klíčový olomoucký most se auta vrátí za měsíc, následně se uzavře další

Nový most už je hotový od konce loňského roku, zatím ho ale využívají jen chodci, vozy záchranářů a hromadná doprava. Ve čtvrtek 27. února se k nim budou moci přidat i ostatní řidiči.

Ovšem luxusu, že jim jízdu nedaleko centra Olomouce nekomplikuje žádná uzavírka, si řidiči užijí jen necelý týden. Už od pondělí totiž spolu s tramvajemi neprojedou po nedalekém a pro zdejší dopravu neméně důležitém mostě na Masarykově třídě. I ten čeká kvůli zajištění města proti velké vodě demolice.

„Nejprve bude 27. února otevřen nový most přes Moravu v Komenského ulici, poté se 2. března uzavře most na Masarykově třídě,“ shrnul tiskový mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Čtyři dny, které oba termíny oddělují, chce město řidičům nechat na to, aby si po zhruba rok a půl dlouhé uzavírce opět navykli používat obvyklou trasu od Dobrovského a Komenského do Pasteurovy ulice.

Nový most u Bristolu je v tuto chvíli z pohledu stavební firmy hotový, dělníci však budou ještě řádově týdny pracovat v jeho okolí, aby se provoz mohl co nejdříve vrátit i do navazujících ulic Na Letné a Sokolovská. I proto nakonec na frekventovanou trasu nebyli řidiči vpuštění už od poloviny prosince, jak na podzim ohlásilo vedení města.

Nové koryto Moravy pojme téměř čtyřsetletou povodeň

Původní most stál u Bristolu od roku 1941, denně po něm projelo na 15 tisíc aut. Změnilo se to v květnu roku 2018, kdy tady začala velká uzavírka a také demolice. Na nový most, který se teď klene nad rozšířeným korytem, bylo potřeba zhruba čtrnáct set metrů krychlových betonu, domíchávače ho sem musely kvůli celistvosti jeho nosné konstrukce navozit za jediný den.

Jak vypadalo betonování konstrukce nového mostu

VIDEO: V Olomouci se rodí nový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obdobnou betonovou desku pak bude mít i plánovaný nový most na Masarykově třídě. Pokud se nic nezkomplikuje, hotový bude v první polovině roku 2022. Dlouhý bude téměř 64 metrů a široký 26,3 metru.

„Povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky. Jeho konstrukce i samotné nové koryto Moravy pod mostem jsou navrženy tak, aby při případných povodních zajistily průtok 380leté vody,“ vyčíslil již dříve mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Na současný most tak už kvůli blížícímu se bouránínebudou smět od začátku března vjet auta ani tramvaje. Pro ty přitom most tvoří jednu ze dvou páteřních tras místní MHD, dříve se uvažovalo o tom, že by tudy jezdily alespoň po jedné koleji. Jak ale odhalili statici, kvůli špatnému technickému stavu konstrukce, jež Olomouci slouží již od poválečných let, to nejde.

Chodci by po něm ovšem měli projít téměř vždy. „Zástupce stavební firmy nás ale upozornil, že může nastat situace, kdy by musel být most na pár dní uzavřen zcela, tedy i pro chodce,“ podotkl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Už v březnu tak dělníci začnou při pohledu od centra města rozebírat pravou stranu mostu, po druhé polovině budou moci chodit lidé.

„O tom, co bude uzavření mostu na Masarykově třídě znamenat pro dopravu, zásobování, fungování MHD a další aspekty života města, budeme jednat s občany na veřejném setkání,“ doplnil primátor. Akce se uskuteční ve čtvrtek 20. února v pět hodin odpoledne v aule pedagogické fakulty na Žižkově náměstí.