Objížďka pro tisíce aut kvůli přestavbě mostu skončí v Olomouci v prosinci

Vedení Olomouce nyní počítá s tím, že stavební firma nový most v Komenského ulici postavený v rámci budování protipovodňových opatření příští měsíc předá do takzvaného předčasného užívání, ale bude potřeba ještě dodělat některé menší práce.

„V prosinci se na nový most napojí z vedlejších ulic pouze Husova, což zajistí propojení Pasteurovy a Komenského ulice s ulicí 17. listopadu. Chodci pak přes něj v první fázi projdou pouze po straně bližší ke Klášternímu Hradisku,“ popsal mluvčí radnice Michal Folta.

V lednu tak od Bristolu zmizí provizorní lávka, která dlouhé měsíce spojovala pro pěší a cyklisty břehy Moravy. Napojení dalších vedlejších ulic – Na Letné, Kapitána Nálepky a Sokolovská – je pak naplánované na duben, v té době už by měl být most kompletně hotový.

Formálně bude patřit Olomouckému kraji, město proto jednalo s hejtmanstvím, aby důležitou olomouckou tepnu v prosinci skutečně otevřelo.

„Panu primátorovi jsem slíbil, že to projednám se Správou silnic Olomouckého kraje. Samozřejmě uděláme vše pro to, aby se most otevřel. Detaily teď ale nejsem schopen říct,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček.

Brzké otevření mostu je pro radnici důležité kvůli dalším opravám.

„Počítáme s avizovaným termínem uzavření mostu v Masarykově ulici k 1. březnu, v tomto termínu chceme zahájit i naši rekonstrukci ulice 8. května,“ doplnil olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Přestavba dalšího mostu odřízne část centra od tramvají...

Bez mostu na Masarykově třídě se bude muset Olomouc obejít až do jara 2022. Ten nový bude složený z oceli a betonové desky, dlouhý bude téměř 64 metrů a široký 26,3 metru.

Jeho moderní křivky již dříve narýsoval uznávaný brněnský architekt Antonín Novák, připomínají ocelové oblouky někdejšího mostu, jenž tu stával od 19. století do konce druhé světové války.

Bourání starého a stavba nového mostu na Masarykově třídě podstatně ovlivní také olomouckou MHD, vede tudy jedna ze dvou páteřních větví zdejší tramvajové trati.

Město původně zvažovalo, že by tramvaje mohly jezdit po polovině mostu alespoň po jedné koleji; statici však tuto možnost shodili ze stolu. Na vině je špatný stav mostu, jenž krajskému městu slouží již od poválečných let.

„Bohužel se jedná o objektivní skutečnost, kterou nedokáže nikdo ovlivnit. Musíme to brát jako fakt a nedopouštět se žádných kdyby. V sázce je bezpečnost lidí, kteří přes tento most každý den dojíždějí domů, do práce či do školy,“ uvedl před časem generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Dobrá zpráva však je, že výstavba po částech umožní nechat vždy v jedné části mostu cestu pro chodce,“ doplnil.

...město se navíc pustí i do oprav dalších mostů a ulice 8. května

Olomoucká radnice uzavření významné části trati využije k opravě sousedních menších mostů přes Mlýnský potok a říčku Bystřici a také ke kompletní rekonstrukci nedaleké ulice 8. května.

I tudy tramvaje ve směru na Masarykovu třídu jezdí. Město tak již dříve vyzdvihlo, že se při jedné uzavírce a výluce bude současně pracovat na více místech.

„Tramvajový provoz navíc neustane na celou dobu bourání a budování nového mostu. Po rekonstrukci ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok, tedy přibližně od listopadu 2020, už budou oboustranné tramvajové soupravy zajíždět od centra až na Žižkovo náměstí,“ dodal mluvčí Folta.