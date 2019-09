Přestavba mostu na půl roku odřízne část centra Olomouce od tramvají

Donedávna byla ve hře možnost, že by se most strhával po polovinách, přičemž po druhé by MHD dál na jedné koleji fungovala. To ale nyní vyloučili statici. A to kvůli špatnému stavu mostu, jenž Olomouci slouží již od poválečných let.

„Bohužel se jedná o objektivní skutečnost, kterou nedokáže nikdo ovlivnit. Musíme to brát jako fakt a nedopouštět se žádných kdyby. V sázce je bezpečnost lidí, kteří přes tento most každý den dojíždějí domů, do práce či do školy,“ nastínil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Dobrá zpráva však je, že výstavba po částech umožní nechat vždy v jedné části mostu cestu pro chodce,“ dodal.

Dělníci na Masarykovu třídu nastoupí už tento měsíc, nejprve však u mostu začnou překládat inženýrské sítě. Jeho samotné uzavření pro auta i tramvaje přijde na řadu v březnu roku 2020.

O kus dál by v té době měl být již několik měsíců kompletně hotový nový most v Komenského ulici. I jeho předchůdce, jenž u známé olomoucké restaurace Bristol stál od roku 1941, dělníci kvůli rozšiřování koryta zbourali. Nový most by tady měl řidičům sloužit už od konce letošního roku.

Jak vypadalo technologicky náročné betonování mostu v Komenského ulici:

Most na Masarykově třídě půjde k zemi po částech, jako první přijde na řadu polovina, která je blíž k vysokoškolským kolejím. Do časového harmonogramu ale ještě může zasáhnout záchrana případných archeologických objevů.

Olomoucká radnice počítá s tím, že uzavření významné části celé tramvajové sítě využije k opravě sousedních menších mostů přes Mlýnský potok a říčku Bystřici a také ke kompletní rekonstrukci nedaleké ulice 8. května. I tudy tramvaje ve směru na Masarykovu třídu jezdí. Město tak vyzdvihuje, že se při jedné uzavírce a výluce bude současně pracovat na více místech.

„Tramvajový provoz navíc neustane na celou dobu bourání a budování nového mostu. Po rekonstrukci ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok, tedy přibližně od listopadu 2020, už budou oboustranné tramvajové soupravy zajíždět od centra až na Žižkovo náměstí,“ doplnil tiskový mluvčí radnice Michal Folta.

Plány odkazují na most z 19. století, jenž rozstříleli Němci

Pokud se nic nezkomplikuje, bude stát nový ocelový most s betonovou deskou na Masarykově třídě na jaře roku 2022. Dlouhý bude téměř 64 metrů a široký 26,3 metru.

„Povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky. Jeho konstrukce i samotné nové koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby při případných povodních zajistilo průtok 380leté vody,“ vyčíslil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podobu nového mostu již dříve navrhl uznávaný brněnský architekt Antonín Novák. Jím narýsované moderní křivky odkazují na most, jenž zde s tenkrát typickými ocelovými oblouky stál od 19. století. Na konci druhé světové války jej ovšem při ústupu z Olomouce zničili němečtí vojáci. Nejprve jej chtěli vyhodit do povětří, připravené nálože ovšem selhaly. A tak ho rozstříleli děly.

Povodí Moravy přitom nejprve chtělo na Masarykově třídě postavit most, jenž vycházel především z technických norem a požadavků, a připomínal proto spíše dálniční průtah s mohutnými betonovými svodidly. Proti však tehdy vystoupila část Olomoučanů, včetně Klubu architektů Olomoucka.