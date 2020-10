Opravdu velká značka smartphonů míří do Česka. Má výjimečné technologie

Nováčkem na trhu bude značka Vivo, která je aktuálně šestým největším výrobcem mobilů na světě. Vivo v těchto dnech oznámilo vstup na evropské trhy, zatím bude působit v šesti zemích: Německu, Polsku, Francii, Španělsku, Itálii a Velké Británii.

A že to firma s Evropou myslí vážně, dokládá partnerství s mistrovstvím Evropy ve fotbale. Smartphony Vivo budou oficiálními mobily šampionátů 2020 a 2024. V prvním případě se z důvodu koronavirové pandemie šampionát přesunul na rok 2021. Tohoto mistrovství se zúčastní i česká fotbalová reprezentace.

Český trh v první vlně není, ale Vivo zde už má kancelář a podle informací redakce Mobil.iDNES.cz je vstup značky na trh plánovaný na první kvartál příštího roku.

Vivo patří do koncernu BBK Electronics, což je gigant, kam vedle něj spadají značky Oppo, OnePlus, Realme a IQOO. V Evropě už od počátku své existence působí OnePlus, zpočátku především jako online značka, aktuálně na českém trhu už přes distributora. Realme je na českém trhu zhruba rok a za tu dobu se jí podařilo etablovat jako cenově výhodná značka.

Vivo stojí v hierarchii koncernu výše, globálně je to zavedená značka s výrazným vývojem. Třeba jako první na světě představila telefon se snímačem otisků v displeji. Letos pak firma uvedla na trh výjimečnou konstrukci stabilizace fotoaparátu pomocí gimbalu v modelu X50, jeho nástupce X51 5G patří mezi novinky pro evropský trh. Nejnovější koncept pak ukazuje, jak lze pracovat s vysouvací selfie kamerkou, když je odepínací.

V rámci koncernu jsou jednotlivé značky maximálně nezávislé, a to včetně vývoje a vlastně si konkurují. BBK Electronics je tak v prodejích uvádí samostatně, pokud by se prodejní čísla sečetla, tak by koncern atakoval pozici největšího světového výrobce smartphonů.