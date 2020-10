Vytahovací selfie foťák vyfotí i cyklisty na stole u stromů z brokolice

Praktická inovace, nebo vymýšlení slepých ulišek? To je věc názoru, v každém případě Vivo Ifea je zatím jen koncept, který však právě získal ocenění Red Dot Design. To sice nic zásadního neznamená, ale alespoň se o konceptu začalo mluvit, jinak by zapadl v sekci tiskových zpráv čínského webu značky.

Princip je poměrně jednoduchý. Normálně vypadající smartphone nemá vpředu viditelnou selfie kameru, ta je vysouvací z horní části telefonu. I to není nic neobvyklého, takové řešení používá mnoho přístrojů, především čínských značek. Především loni to byla zásadní inovace, ale konstrukce je obvykle zbytečně složitá a tak toto řešení zásadní díru do světa neudělalo.

Co je na konceptu Ifea výjimečné, je další použití vysouvací kamerky. Tu totiž po vysunutí lze od telefonu oddělit a následně používat v úplně jiné perspektivě. Podle výrobce stačí kamerku třeba položit na stůl a vyfotit si tak selfíčko s přáteli u stolu, aniž by byla potřeba selfie tyčka nebo aby fotografující musel s telefonem natahovat ruku.

Další využití je třeba při fotografování či nátáčení nějakých předmětů na stole, tady malá samostatná kamerka asi dokáže vykouzlit zajímavou perspektivu. A podle propagačního videa značky lze fotomodul připnout třeba na obojek psa a sledovat svět jeho pohledem.



Video by mělo ukazovat reálné využití přístroje a jeho odepínacího fotaparátu, ale technické detaily známé nejsou. Z fotek je patrné, že selfie kamerka má dva objektivy neznámého rozlišení a patrně v hodně malém těle musí být nějaký zdroj energie. Ale jeho kapacita a výdrž jsou neznámé. Respektive k modulu lze připojit jakýsi malý stojánek, který v sobě má baterii. Přenos signálu na telefon probíhá přes Bluetooth.

Bez telefonu kamerka fungovat nebude, smartphone slouží k ovládání a jeho displej je logicky i hledáčkem. Kamerku lze ovládat i hlasem a jako příslušenství je zamýšleno i voděodolné pouzdro a klipsy pro připojení kamerky třeba na zmíněný obojek psa. Myslelo se i na případnou ztrátu, jakmile se s telefonem od odpojené kamerky vzdálíte, spustí se na telefonu alarm. To je chytré řešení.

Zajímavostí je, že systém bude umožňovat měnit kamerky za jiné, třeba s jinou optikou.

Celá myšlenka trochu připomíná přídavné fotoaparáty. Ty vlastně celou mobilní fotografii zahájily, to když ještě výrobci nebyli schopni foťák do telefonu integrovat. Řeč je zhruba o letech 2002 a 2003 a tenkrát to ani tak nebyla slepá ulička jako spíš technologická nutnost. Přídavné foťáčky k Siemensům nebo Sony Ericssonům si můžete připomenout zde.

Nedávno pak přídavný fotoaparát připravila Motorola pro svůj modulární telefon Moto Z Play. Ke spolupráci přizvala slavnou značku Hasselblad, ale žádný velký úspěch to nebyl.

Vivo je jednou z hlavních značek koncernu BBK Electronics. Dále tam patří největší Oppo a mladší značky Realme, OnePlus a IQOO. Samotné Vivo zatím v Evropě není příliš rozšířené, třeba v Česku se zatím neprodává, ale to platí i pro Oppo. Naopak OnePlus je v Evropě dobře známý a nyní začal působit přímo v Česku, Realme pak na tuzemském trhu působí aktivně už rok.