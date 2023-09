Véčkový průlom. Novinka by měla stát polovinu ceny Samsungu Galaxy Z Flip 5

Tecno samozřejmě není prémiová značka a vlastně se od něj takový přístroj ani nečekal. Ale je to značka snaživá, které se na vybraných trzích docela dobře daří. Jsou to především rozvojové země, čemuž odpovídá i převážná část portfolia. Tecno je aktivní i v Česku, i když v poslední době je víc vidět sourozenecká značka Infinix. Obě patří do čínského koncernu Transsion Group.

Dřív byly v nabídce Tecna a Infinixu lépe vybavené mobily velkou výjimkou. Ale v poslední době mají obě značky větší ambice, a tak začínají nabízet i docela zajímavé kousky (jednu skládačku ukázalo Tecno už na jaře) a chlubí se zajímavými koncepty. Stále však platí, že úplně špičkové modely nenabízí, na druhou stranu, poměr výkonu a ceny je většinou výborný.

Nové véčko se jmenuje Phantom V Flip, tedy nikterak originálně, jméno Phantom ho řadí do prémiové řady výrobce. Pro globální trh je telefon zajímavý především cenou. Zatím byla oznámena ta indická (tam se telefon i vyrábí). V přepočtu na tamním trhu telefon vyjde na 13 800 korun. Česká cena bude o něco vyšší, ale ne nutně výrazně. V Evropě by se tak telefon mohl vejít do patnácti tisíc korun. Ale i kdyby to bylo o trochu víc, tak to stále bude s velkou rezervou nejlevnější véčko na trhu.

V současnosti je nejlevnějším véčkem Motorola Razr 40, která stojí aktuálně 19 000 korun, v červnu byla startovní cena 21 500 korun. Jiné aktuální modely jsou dražší, některé výrazně. Třeba nový Samsung Galaxy Z Flip 5 nebo Motorola Razr 40 Ultra stojí víc než dvojnásobek indické ceny tecna.

Samozřejmě nižší cena, která dostává véčka s ohebným displejem do střední třídy, znamená i trochu slabší výbavu. Ústupky jsou především u fotoaparátu a procesoru. Naopak podle prvních zahraničních recenzí není problém se zpracováním, i když použité materiály nejsou prémiové. Kryty jsou plastové, rám je hliníkový a kloub ocelový. Výhodnou cenu výrobce podtrhuje přibalenou 45W nabíječkou, gumovým pouzdrem a nálepkami.

Na první pohled Phantom V Flip zaujme vnějším kruhovým displejem. V jeho rámečku jsou objektivy fotoaparátu. Samotný AMOLED displej extra velký není, má úhlopříčku 1,32 palce a rozlišení 466 × 466 pixelů. Zobrazovat umí základní informace a animovaná zvířátka: pejsky, kočičky nebo třeba papouška.

Hlavní ohebný displej je LTPO AMOLED s úhlopříčkou 6,9 palce a FHD+ rozlišením. Což je v rámci kategorie standard. Neohromí maximálním jasem 1 000 nitů, to už dnes většina konkurentů překonává. Baterie má kapacitu 4 000 mAh a jak jsme již uvedli, nabíjecí výkon je velmi slušných 45 W.

Výkon zajišťuje procesor MediaTek Dimensity 8050, tedy čip určený pro střední třídu. Operační paměť má 8 GB, uživatelská pak 256 GB. Slabší je sestava fotoaparátu. Hlavní snímač má rozlišení 64 Mpix, ale chybí u něj optická stabilizace. Druhý, širokoúhlý snímač má rozlišení 13 Mpix. Vnitřní fotoaparát má rozlišení 32 Mpix.

Dostupnost telefonu v Evropě zatím známá není, takže ani nevíme, zda se bude prodávat v Česku (modely z řady Phantom zatím výrobce na tuzemském trhu nenabízel). Oživením nabídky by jistě byl, ale také platí, že Tecno zatím musí budovat značku a musí zákazníky přesvědčit, že má cenu investovat do dražšího produktu. I když v rámci kategorie stále jasně nejlevnějšího.