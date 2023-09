Znovu škádlí konkurenci. Koncept mobilu se umí proměnit na povel

Skládací smartphony už nejsou záležitostí pouze fajnšmekrů, cenová politika některých výrobců tato zařízení pomalu přibližují i běžným uživatelům, kteří by jinak od nich dali kvůli výrazně vyšším cenám ruce pryč. Není pochyb, že skládačky, a to zejména véčkové konstrukce, se časem stanou běžným sortimentem v nabídkách řady výrobců. Ti tak hledají další cesty, jak si udržet přízeň technologických nadšenců.

Jednou z nich jsou vysouvací smartphony, tedy jakási pomyslná evoluce současných skládaček. Myšlenka je stejná, tedy snaha dopřát uživateli požitek z velkého displeje při zachování obvyklých rozměrů při obvyklém používání zařízení, shodně se využívá i flexibilního displeje.

Vlastní počin nyní ukázala značka, od které by to čekal asi málokdo. Tento stále poměrně čerstvý nováček na evropských trzích znovu své konkurenci ukazuje, že nehodlá stát v koutě a jen se snažit dohánět krok. Phantom Ultimate, tedy koncept rolovacího smartphonu je nejnovějším produktem vývojových laboratoří značky Tecno. Jeho standardní 6,55" LTPO AMOLED displej se umí po stisknutí tlačítka na horní straně telefonu pomocí jednoho motorku zvětšit na úhlopříčku 7,11". Proměna je to vskutku rychlá, trvá pouhé 1,3 sekundy. V roztaženém stavu displej s jemností 338 PPI disponuje rozlišením 1 596 × 2 296 pixelů.

Na zádech telefonu se pak nachází druhým, menší displej zakomponovaný do tmavého proužku při pravém okraji. Tento displej s funkcí always-on slouží ke zobrazování základních informací a notifikací. Svým způsobem jde o spíše zbytečný prvek, na druhou stranu lze záměr výrobce pochopit. Není totiž prvním, kdo rolovací smartphone předvedl, a tak je nutné se od těch rychlejších nějakým způsobem odlišit.

Tecno slibuje, že telefon lze i po jeho roztažení na maximální úhlopříčku displeje snadno udržet v jedné ruce. Bezpochyby k tomu přispívá i textura jeho zadní části, vysouvací část je pak chráněna ochranným sklem. Bohužel i v případě tohoto působivého počinu značky patřící do čínské skupiny Transsion Holdings je nutné brát v potaz, že jde jen o koncept, který kvůli nutnosti pokořit některá technologická omezení nemusí nikdy spatřit světlo světa v podobě finálního zařízení.

Vlastní vizi vysouvacího, respektive rolovacího smartphonu ukázala v rámci loňské konference Lenovo Tech World 2022 i Motorola. Prototyp telefonu tehdy se slovy „tady je příklad, na kterém pracujeme“ předvedl senior viceprezident společnosti Lenovo Luca Rossi. O rok dříve jsme si přitom sami v praxi vyzkoušeli funkční prototyp revolučního rolovacího smartphonu značky Oppo, jen o pár měsíců dříve Samsung ve videu nastínil model s rolovacím displejem. Už v roce 2020 ukázal své počiny na tomto poli čínský výrobce TCL.