Loňský hardware ve skvěle padnoucím kabátě. Test Motoroly Razr 40 Ultra

V segmentu smartphonových véček s ohebnými displeji začíná být celkem živo. Bohužel to zatím neplatí pro český trh, kde se v podstatě o první pozici přetahuje jen Motorola se Samsungem. I tak je to ovšem lepší situace, než aby si tu jedna značka budovala na tento typ zařízení monopol, konkurence je opravdu vítaná.

S příchodem modelu Razr 40 Ultra se navíc Motorola do svého soka docela ostře opřela. Nové smartphonové véčko odkazující na sérii legendárních „žiletek“ totiž ukazuje, že stále umí inovovat design mobilů. Co všechno tato novinka dokáže nabídnout kromě parádního vnějšího displeje a měl by se konkurenční Samsung skutečně bát? To si rozebereme v dnešní recenzi.

Čím zaujme design?

Už to během prvních dojmů a porovnávání s konkurencí zaznělo mnohokrát, ale nová motorola se prostě vizuálně povedla. Véčkové smartphony si právě díky modelům jako Razr 40 Ultra upevňují svou pozici elegánů mezi mobily. A tento pak vyčnívá i mezi svými vrstevníky.

Chválíme především parádní velký vnější displej, k němuž se však ještě dostaneme níže. Design nicméně netáhne jen on, svůj podíl na parádním vzhledu má třeba matné zpracování spodní poloviny zad, zaoblené boky i rohy a samozřejmě také materiálová kombinace skla (záda), hliníku (boky) a oceli (ohýbací pant).

Véčka jsou už z principu hodně skladná zařízení, motorola se díky tenkému tělu i v zavřením stavu (15 mm) celkem pohodlně vejde i do malých kapes. Po otevření jsou rozměry telefonu 170,8 × 74 × 7 mm, což je dnes v podstatě považováno za průměr, možná i lehký nadprůměr mezi smartphony. Telefon je jinak i utěsněný proti prachu a lehkému pocákání vodou (IP52).

Véčka jako taková každopádně přestavují sama o sobě stále poměrně neokoukaný typ mobilů, plus mají potenciál zaujmout ty, kteří nostalgicky vzpomínají na jejich první zlatou éru. Pokud vám chybí třeba zaklapávání telefonu s koncem hovoru nebo máte prostě jen malé kapsy, tento typ zařízení bude přesně pro vás.

Co ohebný displej?

Vnitřní ohebný displej je samozřejmě pořád hlavní metodou, jak budete s mobilem interagovat. Jde o panel typu pOLED, jeho úhlopříčka je 6,9 palce s poněkud protaženým poměrem stran 21:9. Rozlišení je Full HD+ a jeho obnovovací frekvence je u ohebných panelů ta aktuálně nejrychlejší: 165 Hz.

V displeji je rovněž průstřel pro čelní fotoaparát, který však můžete plně nahradit náhledovým vnějším displejem společně se zadní dvojicí fotoaparátů (viz níže). Čtečku otisků prstů v displeji nenajdete, ta se nachází v bočním tlačítku.

Jistě vás zajímá, zda je v displeji pořád rýha a jak moc je měkký. Na jednu stranu se rýha zmenšuje s každým dalším modelem, kdy výrobci uplatňují různé šetrnější metody, jak dané místo ohýbáním tolik nezatěžovat. Model Razr 40 Ultra je dobrým příkladem – rýha tu sice je pořád, ale méně znatelnější než kdy předtím. Na druhou stranu je to ovšem stále displej krytý měkkým plastem, který s trochou síly poškodíte i nehtem.

Mějte rovněž na paměti, že baterie telefonu je právě kvůli menším rozměrům těla trochu omezenější než u běžných smartphonů, takže ždímat displej onou maximální obnovovací frekvencí akorát přispěje k tomu, že akumulátor opravdu rychle vybijete. K ušetření energie však naopak můžete využít vnější obrazovku.

Jaká je výhoda velké vnější obrazovky?

Model Razr 40 Ultra každopádně nabízí něco, co je mezi telefony véčkové konstrukce zatím nevídané: parádní velký pOLED displej s úhlopříčkou 3,6 palce a rozlišením 1056 × 1066 pixelů. Jeho obnovovací frekvence je pak velice slušných 144 Hz. Kryje jej tvrzené sklo Gorilla Glass Victus.

Plocha displeje se dokonce roztahuje i pod dvěma zadními snímači fotoaparátu. Vlastně je to úplná zbytečnost, ale nám se to prostě líbí a celkově tento prvek přidává nejenom na funkčnosti telefonu, ale i na jeho vzhledu.

Náhledový vnější displej vlastně ani není správné označovat jako „náhledový“. Funguje na něm totiž prakticky vše, co na vnitřním ohebném displeji. Na vnějším displeji dokonce můžete už využívat i plnohodnotnou qwerty klávesnici a vlastně celkově odbavovat běžné činnosti, aniž byste telefon otevřeli.

Ano, aplikace mají méně místa, než na které jsou zvyklé a narazíte tedy i na pár problémů s tím spojených, ovšem zároveň to není nic, na co by si nešlo zvyknout. Spousta používaných nástrojů je navíc už pro vnější displej optimalizována, včetně třeba i pár her.

Co hardware?

Ačkoliv není na tomto čipu vlastně vůbec nic špatného, použitím loňského modelu Snapdragon 8+ Gen 1 Motorola udělala opravdu lehký kompromis. Reálně na používání telefonu oproti současným top modelům nejspíše nic nepoznáte, ovšem vzhledem k ceně zařízení by se dalo čekat, že zákazníci už čekají to nejlepší.

Motorolu Razr 40 Ultra seženete pouze v jediné paměťové verzi, a to s 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Úložiště pro data se sice nedá označit jako malé a běžnému uživateli rozhodně vystačí na dlouhou dobu, ale pořád mějte na paměti, že telefon nemá slot na kartu microSD, takže se do něj časem více dat nevejde.

Konektorovou výbavu zastupuje USB-C, sluchátkový jack zde nenajdete. Dále se dočkáte samozřejmě podpory 5G sítí i NFC pro mobilní platby či Bluetooth 5.3. Jak už jsme výše zmínili, čtečka otisků prstů je umístěná v bočním tlačítku pro aktivaci displeje.

Motorola už nějakou dobu nabízí prakticky čistý operační systém Android, zde ve verzi 13. Navíc je zde pouze pár obvyklých softwarových funkcí od Motoroly, jako jsou typická pohybová gesta pro aktivaci fotoaparátu či svítilny. Aplikačního balastu najdete v telefonu jen minimum.

Jak je na tom s výdrží?

Motorola Razr 40 Ultra kapacitou baterie moc neoslní. Nabízí totiž 3 800mAh akumulátor, ovšem jeho nižší kapacita je zkrátka dána typem konstrukce a nutností šetřit místo. Pokud tedy často využíváte vnitřní ohebný displej se 165Hz obnovovací frekvencí a navíc se nebojíte jej pořádně zatěžovat, tak se nelekněte, pokud budete nabíječku hledat klidně ještě tentýž den, kdy jste telefon už nabíjeli. Standardním používáním se pak dostanete už na celkem obvyklou jednodenní výdrž.

Na druhou stranu si můžete vyzkoušet fungovat pouze na vnějším displeji, který vám neklade moc překážek v používání telefonu, ale můžete díky němu docela dost energie ušetřit. Kombinovaným využíváním vnějšího a vnitřního displeje se pak vlastně můžete dostat i na daleko lepší výsledky v celkové výdrži.

Motorola Razr 40 Ultra

Telefon podporuje 30W rychlé nabíjení pomocí kabelu i bezdrátové nabíjení (5 W). Ani jeden parametr není moc oslnivý, u klasických smartphonů už je dnes rychlost nabíjení (i toho bezdrátového) úplně jinde. Pomocí kabelu budete mít nabito asi za hodinu.

Jak ohebná motorola fotí?

Ani fotoaparát telefonu vlastně vzhledem k vyšší ceně není žádný zázrak. Z pohledu papírových parametrů jde o něco, co snadno najdete i u přístrojů za polovinu ceny skládací motoroly.

Hlavní slovo má snímač s rozlišením 12 Mpix, světelností f/1,5 a optickou stabilizací. Dále je tu také širokoúhlý senzor s rozlišením 13 Mpix a úhlem záběru 108 stupňů. Telefon je vybaven také 32Mpix selfie kamerkou ve vnitřním ohebném displeji. Na tu je však lepší díky velkému náhledovému displeji zapomenout a fotit si selfie raději hlavním fotoaparátem.

Telefonu každopádně pomáhá odvádět slušné fotografické výsledky právě onen hlavní snímač, který se drží sice nižšího rozlišení, zato však dbá na optiku a také stabilizaci. Výsledkem jsou tedy ostré a barevně věrné fotky, ovšem s limitem v ořezech či digitálním zoomu. Nočních snímků se také nemusíte bát, ovšem nastavte si příslušný režim.

Širokoúhlý foťák je na tom o něco hůř a v podstatě jde o docela průměrný snímač, který by neoslnil ani u výrazně levnějších zařízení. Navíc má překvapivě menší úhel záběru, než je zvykem (okolo 120 stupňů). Za šera už nepodává moc dobré výsledky.

Mám si Razr 40 Ultra pořídit?

Ještě relativně nedávno byly ohebné telefony zapovězeny i zákazníkům, kteří třeba byli zvyklí nakupovat „běžné premium“, tedy špičkové telefony držící se spíše spodní cenové hranice této kategorie. Nyní se však už hned několik ohebných modelů dostalo na ceny pod 30 tisíc korun a Motorola Razr 40 Ultra je jedním z nich, a to hned od startu na trhu. Stojí totiž 28 999 korun a výrobce také nabízí výkupní bonus 4 tisíce korun na staré zařízení.

Čistě optikou rozhodování se mezi véčky na současném trhu je to docela jednoduché. Jediný pořádný konkurent je totiž Samsung Galaxy Z Flip 4, který však už netrpělivě vyčkává svého nástupce. To ovšem znamená, že jej Samsung stihl už docela znatelně zlevnit, a seženete jej dokonce i za ceny nižší než 20 tisíc korun (byť v menší paměťové verzi). Hardwarově přitom za aktuální motorolou vlastně ani moc nezaostává.

Rozhodujícím faktorem je každopádně onen vnější náhledový displej, kde se véčkový samsung prostě modelu Razr 40 Ultra vyrovnat nemůže. Má však smysl si za něj připlácet celých devět tisíc korun? Pokud vám učaroval stejně jako nám, tak nejspíše ano. Pokud však chcete k nákupu přistupovat s trochu větší rozvahou, pak možná ještě počkejte na srpen, kdy má dorazit nástupce Samsungu Galaxy Z Flip 4. A teprve pak srovnávejte.

Motorola Razr 40 Ultra je každopádně povedeným smartphonem se spoustou předností a skvělým designem, jen zkrátka musíte mít na paměti, že dokud nějak výrazně nezlevní, bude to spíš impulzivní než rozumová koupě.