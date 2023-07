Nováček umí nabídnout hodně slušnou výbavu. Test Infinixu Note 30 Pro

Značka Infinix patřící pod Transsion Holding z čínského Šen-čenu vstoupila koncem loňského roku na český trh. Od té doby už stihla obměnit nabídku ve střední třídě a aktuálně tak jsou relevantní modely série Note 30. Model Pro sice nestojí na její špičce, vzhledem k poměru ceny a výkonu však půjde o klíčový model pro tohoto výrobce.

S novými a neznámými značkami na trhu to přitom nikdy není úplně jednoduché. Zákazníci často už mají své oblíbené značky a často je složité si budovat důvěru z pozice nováčka. Infinix však na to jde docela dobře a právě model Note 30 Pro by mohl být tím, který si příznivce získá, pokud mu dají šanci. Co přesně by vás ke koupi mělo nalákat? Na tuto otázku si nyní pojďme odpovědět.

Bude se mi telefon líbit?

Infinix Note 30 Pro je jeden z těch telefonů, které vypadají na obrázku lépe než ve skutečnosti. Velkou roli totiž hraje i pocit z jeho zpracování, které není úplně hvězdné. Řeč je především o lesklých plastových bocích, které na omak působí celkem lacině. Telefon to alespoň vylepšuje matnými skleněnými zády, na kterých nezůstávají otisky prstů.

Tento model je se svými rozměry 162,7 × 76 × 8,2 mm v podstatě průměrným smartphonem, nicméně jeho ostré rohy a zároveň klouzavé okraje nevyvolávají moc dobrý ergonomický dojem. Infinix Note 30 Pro naštěstí můžete rovnou při vybalení z krabičky obléknout do krytu, který trochu zlepší především klouzavost boků.

Námi testované perleťové barevné provedení je jinak už docela hezké, modul s fotoaparáty nad povrch zad vyčnívá jen lehce. Po konektorové výbavě zde najdete jak USB-C port, tak sluchátkový jack. Telefon je navíc také utěsněný proti prachu a pocákání vodou (certifikace IP53).

Co displej?

V této kategorii ještě sem tam výrobci sahají po kompromisech, ne však Infinix. Model Note 30 Pro je vybaven 6,78" obrazovkou s rozlišením 1 080 × 2 460 pixelů. Panel je typu AMOLED a nechybí ani rychlá 120Hz obnovovací frekvence. Maximální jas je pak 900 nitů, s čitelností i za jasného dne problém mít nebudete. Už v základu má zapnutý režim Always-On, který však názvem docela mate, jelikož není zapnutý nepřetržitě. Čas, notifikace, stav nabití a datum se objeví po klepnutí prstem na displej.

Po vybalení telefonu z krabičky se může podle tvaru krycí folie zdát, že má kapkovitý výřez, ale naštěstí je to jen klam, displej má moderní průstřel. V něm se schovává 32Mpix selfie kamerka. Čtečka otisků prstů není v displeji, ale v bočním tlačítku a je docela překvapivě rychlá.

Jaké jsou přednosti výbavy?

Telefon pohání docela populární procesor Helio G99 od MediaTeku. Ten je sice mezi levnějšími modely jeden z nejvýkonnějších, ovšem chybí mu podpora 5G sítí. V dané cenové kategorii je to však věc, kterou dovedeme tolerovat, výrobce zkrátka někde šetřit musel. Výkonu má telefon nicméně pro běžné používání víc než dostatek.

Co je ovšem naprostá paráda, že za nízkou cenu telefonu je tu opravdu bohatá paměťová konfigurace 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Je vám to pořád málo? Operační paměť lze navýšit na 16 GB alokací části úložiště a prostor pro uživatelská data lze zase zvýšit paměťovou kartou. Ta má vlastní místo a nebrání vám tak v používání dvou SIM zároveň.

Ve zbytku výbavy nechybí samozřejmě Bluetooth, wi-fi či NFC pro platby mobilem. Docela zajímavým bonusem jsou pak stereoreproduktory laděné známou značkou JBL, což se má pozitivně projevit na hlasitém poslechu hudby. My si ovšem raději připojíme sluchátka, což jde v tomto případě jak drátově s klasickým 3,5mm jackem, tak bezdrátově.

Po stránce softwaru to bude možná pro někoho další krok do neznáma, ale vlastně se není čeho bát. V telefonu je obvyklý Android 13 a výrobce slibuje podporu alespoň po dobu dalších dvou generací. Vizuálně jde o takový mix toho, co známe od značek jako Xiaomi nebo Vivo a připadá nám, že si Infinix zatím s grafickým rozhraním XOS hledá vlastní styl.

Pokud nemáte rádi po prvotním nastavení telefonu aplikace navíc, budete muset u modelu Note 30 Pro trochu úřadovat, abyste základní nabídku zkrotili. Navíc tu jsou jednak známé aplikace od Facebooku, dále také kancelářský balíček WPS, fitness aplikace, herní režim, (zcela zbytečný) extra aplikační obchod či správce grafických témat.

Co baterie?

Další opravdu parádními částmi výbavy jsou baterie a nabíjení. Infinix Note 30 Pro se jednak může pyšnit 5 000mAh akumulátorem, což je dnes už v podstatě takový nový standard pro delší výdrž telefonu. Ve skutečnosti se samozřejmě rychlost vybíjení baterie odvíjí od toho, co s infinixem budete dělat, ale obecně se dá očekávat výdrž okolo jednoho a půl až dvou dnů.

V balení toho najdete překvapivě hodně. Vedle běžné výbavy, jako nabíjecího kabelu a adaptéru, dostanete také kryt, krycí sklo na displej a také kabelová sluchátka.

Telefon zároveň nabídne jednak rychlé 68W nabíjení, ale dokonce i bezdrátové nabíjení (15W), což je u levnějších telefonů pořád docela vzácná vlastnost. Ještě vzácnější je pak u takto levných mobilů zpětné bezdrátové nabíjení, díky kterému budete moci záda telefonu použít jako bezdrátovou podložku pro nabití jiného zařízení s podporou tohoto typu nabíjení (sluchátka, hodinky, jiný mobil apod). Pomocí přibalené 68W nabíječky budete mít nabito za něco málo přes 45 minut.

Jak fotí?

Na zádech najdete tři senzory, reálně využijete však pouze ten hlavní s rozlišením 108 Mpix a světelností f/1,75. Zbylé dva jsou zde totiž jen do počtu, jeden je klasický 2Mpix pomocný senzor, a druhý pak dokonce výrobce ani raději nespecifikuje. Údajně pomáhá umělé inteligenci pro lepší rozpoznání scény a automatické nastavení.

Co se fotografování týče, tak moc rozmanitosti telefon tedy nenabídne. Zoomovat můžete alespoň digitálně díky jemnému rozlišení hlavního snímače, širokoúhlý režim však zcela chybí. Kdo očekával optickou stabilizaci, ten už by chtěl příliš a nezbývá tedy, než se spoléhat na softwarové pomocníky, jako je třeba noční režim.

Kvalita hlavního fotoaparátu nicméně odpovídá očekávání dané cenové třídy. Za příznivého světla pořizuje obstojné fotografie s hezkou saturací, v plném rozlišení se nemusíte bát i trochu zoomovat. Horší je to třeba při focení nějakých akčnějších fotek nebo za zhoršeného světla, tam už si musíte dát záležet a mobil ideálně nějak improvizovaně stabilizovat. Na noční focení si pak moc nadějí nedělejte, narazíte hodně rychle na limity snímače.

Mám si Infinix Note 30 Pro koupit?

Infinix se u modelu Note 30 Pro prokázal jako docela obstojný stratég. Vzal dostupnou cenovou hranici 5 999 korun a zaměřil se především na to, co uživatelé opravdu ocení: dobrou výdrž, spoustu možností v nabíjení telefonu, hezký displej, dostatek výkonu a místa v úložišti. Navíc má telefon opravdu hodně bohatý obsah balení. Výrobce sice trochu šetřil na designu a fotoaparátu, ovšem to se mu s přihlédnutím k ceně telefonu dá odpustit.

Konkurenci tak vlastně Infinix Note 30 Pro dostal do úzkých. Xiaomi má za stejnou cenu model Note 12S s 90Hz displejem, pomalejším nabíjením a ještě o něco horším čipem, jinak jsou parametry téměř stejné. Samsung to zase zkouší s modelem A23 5G, který má sice už podle názvu výhodu v podpoře 5G sítí, ale jinak oproti parametrům infinixu prohrává na celé čáře. Motorola je dnes testovanému kousku asi nejblíž s modelem G72, který prohrává pouze po stránce rychlosti nabíjení a velikosti úložiště, jinak je to remíza.

Pokud chcete zajímavější nabídku, nezbude vám prakticky nic jiného, než si připlatit. Za 7 tisíc už třeba u Xiaomi dostanete zajímavý model Note 11 Pro+, který má rychlejší nabíjení, širokoúhlý foťák i lepší čip, za ještě pár stovek navíc je tu zase Motorola Edge 30 s hezčím displejem, výkonnějším čipem a lepším fotoaparátem. Pokud však zkrátka máte na nový mobil jen maximálně šest tisíc a nebojíte se vyzkoušet úplně novou značku, je Infinix Note 30 Pro hodně zajímavá volba.