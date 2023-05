Nový Flip od Samsungu dostane displej ve tvaru ikony složky z Windows

Samsung Z Flip dlouho neměl významnou konkurenci, prakticky jediné další véčko s ohebným displejem na trhu nabízela Motorola. Dnes je nabídka pestřejší o Oppo Find N2 Flip a další zřejmě letos přibudou. Nevýhodou Flipu od Samsungu je po několik generací malý vnější displej, což se nezměnilo ani loni s příchodem Z Flipu 4. Motorola u aktuálního Razru displej zvětšila a mnohem větší displej má i Oppo.

Podle nejnovějších úniků, které zveřejnil OnLeaks ve spolupráci s webem Mediapeanut, by se s pátou generací Z Flipu měl tento nedostatek vyřešit. Telefon má dostat výrazně větší vnější displej s odhadovanou úhlopříčkou 3,4 palce. Není to oficiální údaj, ale i tak by to byl zásadní posun od současného displeje s úhlopříčkou 1,9 palce.

Aby tak velký displej v podstatě na polovinu telefonu (véčko je v zavřeném stavu složené na půlku obvyklé velikosti smartphonu) dostal, tak by podle úniku měl Samsung použít netradiční tvar displeje. Pokryje celou plochu nad dvojicí objektivů fotoaparátu a protáhne se i vedle objektivů. Jak poznamenal jeden diskutující na Twitteru, výsledek má tvar ikony složky z Windows, akorát je otočený vzhůru nohama.

Pro srovnání, Aktuální Razr 2022 má displej nad horizontálně umístěnou dvojicí fotoaparátů. Find N2 Flip má fotoaparáty vertikálně a displej také na výšku vedle nich. V obou případech jsou mnohem větší než u současného Z Flipu 4.

Je však možné, že ani tento neobvykle tvarovaný displej nezajistí Samsungu, že jeho véčko bude mít největší displej na trhu. Motorola totiž chystá letos hned dva nové razry. Základní zřejmě bude pokračovat v trendu toho současného, lepší model se možná bude jmenovat Razr+ nebo také Razr 40 Ultra. Ale to není to podstatné. Důležitější je, že podle úniků má mít displej přes celé čelo s objektivy v průstřelech. Navíc sám šéf Motoroly už naznačil, že displej má mít úhlopříčku 3,5 palce.

V každém případě se letošní véčka posunou dál, než byly inovace u předchozích loňských řad. Ceny se naopak zvyšovat nemají, takže se očekává suma okolo 28 tisíc korun. Aktuální Samsung Z Flip 4 stojí od 23 990 Kč.