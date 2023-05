Samsung uspíší premiéru skládaček. Může to mít několik důvodů

Letní premiéra je u Samsungu už dlouho tradicí. Dřív v tomto termínu výrobce představoval modely řady Note, v posledních letech to jsou skládací modely Flip a Fold. Navíc řadu Note už před časem zrušil. Obvykle premiéra probíhala v první třetině srpna – loni 10., předloni 11. a o rok dříve 5. srpna.

Letos to však bude podle deníku Chosun už 26. července. Na první pohled to není zásadní rozdíl, ale pro Samsung to může být rozdíl velmi podstatný. Podle jihokorejského zdroje totiž začne Samsung představené přístroje prodávat 11. srpna. Pokud byla dřív premiéra právě okolo 11. srpna, tak prodej začal až koncem měsíce.

A hned chvíli potom představuje na začátku září Apple nové iPhony. Což sice nejsou přímí konkurenti skládacím samsungům, ale minimálně jim seberou pozornost. To Motorola má pro skládací Samsung Z Flip přímého konkurenta, a to model Razr. Loni ho představila krátce po premiéře Samsungu, ale to jen proto, že původní datum premiéry bylo z politických důvodů posunuté.

Naopak letos by měla být premiéra Razru ještě výrazně dřív, spekuluje se dokonce už o červnu. Navíc Motorola chystá hned dva modely, levnější a špičkový model. A Samsung zřejmě nechce dát Motorole na trhu příliš velký náskok. Samozřejmě důvody posunutí premiéry nových skládaček Samsungu může mít i jiné důvody, oficiálně termín Samsung zatím nezveřejnil a je dost pravděpodobné, že se tak stane až zhruba měsíc před premiérou.

Deník Chosun pak zveřejnil ještě další zajímavost k premiéře. Měla by proběhnout v Koreji. Pokud tím není myšlena lokální premiéra, tak by to byla velká změna. Dlouhá léta měl Samsung letní premiéru v New Yorku, přestávka nastala až v době covidu. Stejně tak modely řady S Samsung dlouhodobě představuje v San Francisku. Těmto premiérám je však vyhrazen termín v lednu či v únoru. A tak tomu bylo i letos.

Podle dostupných informací model Z Fold 5 vzhledově příliš změn nepřinese, vše podstatné se odehraje uvnitř přístroje. To véčko Z Flip 5 má mít zásadně zvětšený vnější displej. Ale i v tomto případě nelze očekávat nějaké zásadnější změny designu. Oba telefony dostanou procesor Snapdragon 8 gen 2, možná i ve verzi plus. Zůstat má odolnost proti vodě a zmenšit by se měla rýha v ohebném displeji.