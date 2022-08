Hodně střídmá evoluce. Test Samsungu Galaxy Z Flip 4

Na smartphonovém trhu zkrátka nelze počítat s tím, že každý rok dorazí nějaká zásadní funkční či designová obměna, která převrátí svět naruby. Samsung loni zazářil velice povedeným véčkem Galaxy Z Flip 3, které bylo navíc na poměry ohebných smartphonů cenově poměrně příznivé. S příchodem nástupce však mohou být majitelé loňského modelu naprosto klidní.

Samsung Galaxy Z Flip 4 tak přichází jako zajímavá nabídka hlavně pro ty, kteří loňský model přehlédli. Je to totiž v podstatě totožný model, který byl vylepšen především po stránce hardwaru. Kdo by nad ním mohl uvažovat a co přesně letos dostane, to si vysvětlíme v dnešní recenzi.

Proměnil se nějak design?

Za vše asi mluví to, když jsme úspěšně nasadili kryt z loňského modelu i na ten letošní. Ačkoliv je totiž novinka asi o 0,8 mm vyšší a o 0,3 mm širší, krytu taková drobná odchylka nevadí. Navíc všechny důležité prvky jako boční tlačítko se čtečkou otisků prstů, USB-C konektor, fotoaparáty či vnější displej jsou na stejných místech jako u loňského modelu.

Telefon je tedy stejně jako předchůdce možné přeložit v půl, takže se vejde i do malých kapes. Právě to je velká výhoda modelů s tímto designem těla: vrací do módy vysoce kompaktní zařízení bez toho, aniž by přišla o velký displej. Navíc je stále poměrně zábavné telefon „zaklapnout“, třeba když ukončujete hovor.

Na vnější straně těla najdete dvojici lehce vystupujících fotoaparátů a také malý vnější displej. Záda telefonu jsou matná a nezůstávají na nich otisky prstů. Lesklá je ovšem část s displejem, kterou tak bude třeba sem tam přeleštit. Na boku se pak nachází čtečku otisků prstů, vespod USB-C konektor.

Obě poloviny zad kryje sklo (tentokrát však ještě o něco lepší Gorilla Glass Victus+), z boků je obepíná kov. Zachována byla také certifikace odolnosti proti vniknutí vody IPX8. Telefon tedy můžete ponořit do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. Proti prachu ovšem odolný není, což je dáno konstrukcí ohebného pantu.

U loňského modelu jsme měli připomínku především k možnosti otevřít konstrukci jednou rukou, což moc nešlo. Letos je i toto stejné, stále byste museli s telefonem hodně zápasit, abyste jej narovnali pouze jednou rukou. Jde jej nicméně alespoň trochu pootevřít a pak jím mrštit tak, aby se sám narovnal, což nám ovšem stále z dlouhodobého hlediska nepřipadá jako dobrý nápad, ohebná konstrukce se tímto zacházením bude jistě více opotřebovávat.

Co ohebný displej?

Galaxy Z Flip 4 je bohužel po stránce displeje naprosto identický s loňským modelem. Opět je tu tedy ohebný panel s úhlopříčkou 6,7 palce a Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 640 pixelů), stále jde o Dynamic AMOLED s průstřelem pro čelní fotoaparát. Trochu lepší je 120Hz adaptivní obnovovací frekvence, která se automaticky umí přepínat až klidně na 1 Hz v závislosti na tom, co je zobrazeno. Maximální jas je až 1 200 nitů.

Loni byl poměrně velký skok v kvalitě krycího skla a folie, která kryje vnitřní ohebný displej, letos dostáváme prakticky to samé. Na dotek působí pevně, ovšem stále bychom se moc nesnažili do něj třeba rýt nehtem. Skládací konstrukce má však jasnou výhodu v tom, že měkčí displej může v zavřeném stavu ochránit před náhodným poškrábáním nebo rozbitím.

V otevřeném stavu je Z Flip 4 na první pohled každopádně skoro nerozeznatelný od běžného smartphonu, tedy až na nezvyklejší poměr stran (22:9). Pak je tu také horizontální rýha v displeji, která je stále velice patrná, obzvláště pokud je displej zhasnutý. I na omak ji hned poznáte a v tomto ohledu se od loňska prakticky nic nezměnilo.

Co druhá obrazovka?

Ani tady nehledejme žádné změny, což je škoda, protože má Samsung ještě poměrně dost prostoru realizovat něco ambicióznějšího. Vnější displej má tak i tentokrát úhlopříčku 1,9 palce a rozlišení 512 × 260 pixelů. Stejně jako loni zvládne třeba zobrazit upozornění, kalendář, počasí a můžete na něm ovládat přehrávač hudby. Nechybí také možnost jej využít jako náhled při focení selfie hlavním fotoaparátem.

Změny se odehrály alespoň po softwarové stránce. Nově zde najdete třeba nabídku základních nastavení a dokonce i předvolby pro odpovědi na textové zprávy či příchozí hovor. Ovládat odtud můžete také vybraná propojená zařízení v ekosystému SmartThings a nechybí ani možnost si nastavit vlastní grafický styl hodin.

A zbytek výbavy?

Zcela očekávatelnou novinkou je obměna čipové sady za tu nejnovější. Tentokrát je tedy flip vybavený Snapdragonem 8 Gen 1, který zajistí skvělý výkon a plynulost systému. Kapacita operační paměti se však nemění, stále je k dispozici 8 GB. Kombinace tohoto hardwaru každopádně zaručí, že žádná náročná aplikace či hra nebude představovat pro model Z Flip 4 sebemenší problém.

Paměťové varianty jsou letos rovnou tři a na výběr je tak vedle základní 8/128GB kombinace také 8/256 a 8/512 GB. Paměťové karty se ani v jednom případě nedočkáte, ovšem zejména u verze s 512GB úložištěm vám to opravdu vadit nemusí. 256 GB je na dnešní dobu také slušná hodnota, u 128GB modelu bychom se však už trochu obávali, že místo dříve nebo později dojde.

Konektivitu obstarají sítě 5G, dále také wi-fi, Bluetooth 5.1 či NFC pro mobilní platby. Fyzický konektor jsme již zmínili (USB-C) a ještě dodáme, že do telefonu se vejde pouze jedna SIM, druhá je pak zabudovaná ve formě eSIM. Jak už jsme zmínili, čtečka otisků prstů je s ohledem na konstrukci telefonu v bočním tlačítku..

V telefonu najdete uživatelské prostředí One UI 4.1 nad rámec základu v podobě Androidu 12. Opět se setkáváme s několika speciálními funkcemi na míru tomuto modelu, jako jsou například kontinuita aplikací z vnějšího displeje na vnitřní či možnost mít telefon v aplikaci fotoaparátu ohnutý do 90stupňového úhlu namísto stativu – uživatelské prostředí se pak automaticky přizpůsobí.

Vylepšil Samsung výdrž?

Loňskému Z Flipu 3 jsme vyčítali především nízkou výdrž na jedno nabití, telefon mnohdy nebyl schopný přežít ani jediný den, pokud jste jej více zatěžovali. U nástupce se to trochu změnilo k lepšímu, v praxi dosahuje už v prakticky stejných výsledků jako sourozenci například ze série Galaxy S. To znamená, že už onen jeden den by měl při běžném používání v pohodě zvládnout.

To proto, že je tu nově větší akumulátor s kapacitou 3 700 mAh, který se navíc tentokrát umí nabíjet s výkonem až 25 W. To sice není žádné terno, podobně rychlé nabíjení dnes nabídnou i opravdu levné telefony, ovšem vzhledem ke kapacitě akumulátoru se stále dostanete do plného stavu za zhruba hodinu na nabíječce. Dejte si také pozor na to, že v balení je pouze USB-C kabel, adaptér musíte mít vlastní nebo jej koupit zvlášť.

Jak Z Flip 4 fotí?

Opět si musíme do novinky rýpnout, od loňska se totiž ani u fotoaparátové výbavy víceméně nic nezměnilo. Samsung sice zvětšil hlavní senzor, čímž docílil i lepší citlivosti na světlo, v praxi je to však jen málo znatelný rozdíl. Parametry jsou jinak úplně stejné jako loni.

To tedy znamená, že se opět dočkáme kombinace hlavního a širokoúhlého snímače. Oba mají rozlišení 12 Mpix, první jmenovaný je opticky stabilizovaný a nabídne f/1,8, druhý pak má úhel záběru 123 stupňů. Selfie fotoaparát v průstřelu displeje je 10Mpix.

Samsungu dáme každopádně za pravdu, že zlepšovat fotoaparát za každou cenu nebylo úplně nutné, jelikož tato sestava si poradí se spoustou situací. Optický zoom sice zcela chybí, ovšem asi nelze čekat, že vzhledem k omezenějšímu prostoru uvnitř těla sem Samsung ještě zvládne natěsnat celou fotoaparátovou výbavu jako u klasických smartphonů.

Samsung Galaxy Z Flip 4 každopádně fotí na poměry prémiové kategorie dobře, stejně jako spousta jeho sourozenců. Nabídne živé barvy, dobrou ostrost i schopnost si poradit se zhoršenými světelnými podmínkami. Vše má samozřejmě své hranice a ani tento dražší model neumí v noci zázraky, obzvlášť na širokoúhlém senzoru.

Mám si jej pořídit?

Samsung novinku mezigeneračně o něco zdražil, základní 8/128GB verze je nyní o 500 korun dražší než loni. Vyjde tedy na 27 490 korun, u 8/256GB varianty připlácíte dalších 1 500 korun a nakonec 8/512GB verze stojí 31 990 korun. To je sice za ohebný smartphone v porovnání s jinými modely poměrně málo, jinak se ovšem stále pohybujeme už celkem daleko od spodní cenové hranice prémiové kategorie smartphonů.

Galaxy Z Flip 4 by měl zaujmout především ty, kteří se loňský model rozhodli přeskočit. Zcela upřímně totiž přechod z loňské trojky na letošní čtyřku nedává vůbec žádný smysl, jsou to dva velice podobné modely. Jinak ovšem Samsung stále primárně těží z faktu, že konkurence po stránce smartphonových véček nemá co nabídnout.

Na českém trhu je to aktuálně jediný model tohoto typu. Motorola Razr totiž už zastarala a nový model se zatím do Česka nechystá. Huawei P50 Pocket má pak za cenu 25 tisíc nevýhodu jednak v absenci služeb Googlu, tak v loňském čipu Snapdragon 888 bez podpory 5G sítí. Žádné další véčko na českém trhu bohužel není.