Otupené tvary, ostřejší konkurence. Test Motoroly Razr 2022

Původní Razr V3 fascinoval mobilní svět v roce 2004, nesmírně populární modelová řada pak v několika generacích trhala prodejní rekordy, až se postupně ke konci první dekády nového tisíciletí z trhu vytratila. V roce 2019, tedy 15 let po představení originálu, ale Motorola, to už pod křídly čínského Lenova, připravila návrat. Firma se tehdy jako jedna z prvních vrhla do světa smartphonů s ohebnými displeji a nová Motorola Razr 2019 přišla s opravdu povedeným retro designem.

Jenže funkčně to nebylo nic extra, velmi drahý smartphone měl výbavu sotva střední třídy, a tak prvotní nadšení retro pojetím poměrně rychle polevilo. Situaci se snažila Motorola v závěru roku 2020 zlepšit modelem Razr 5G, který alespoň dostal podporu 5G sítí, hardware ovšem stále zůstával docela slabý a cena vysoká. Konkurence, zejména v podobě Samsungu a jeho modelů Galaxy Z Flip, přitom uměla dodat lepší výbavu za méně peněz. A tak se Motorola s razrem na čas odmlčela.

Až po dvou letech teď přichází další novinka, jednoduše nazvaná Razr 2022. Odmlku přitom Motorola využila k tomu, aby se z chyb předchozích dvou generací poučila. Tedy alespoň částečně. Výbavu výrazně vylepšila, cena je řekněme přijatelnější a design méně radikální, což vše telefon přibližuje širšímu publiku. Stačí to však na konkurenci?

No, stačí?

Čistě po stránce technických parametrů určitě. Razr 2022 má stejný procesor Snapdragon 8+ Gen 1 i 8 GB RAM jako aktuální Samsung Galaxy Z Flip 4. Baterie má kapacitu 3 500 mAh, samsung disponuje 3 700 mAh, to není žádný dramatický rozdíl. Foťák je v obou případech dvojitý, ale Motorola vsadila na vyšší rozlišení (50 a 13 megapixelů oproti dvakrát 12 Mpix). Chybí bezdrátové dobíjení, ale to po drátě je trochu výkonnější (30 W u motoroly, 25 W u samsungu), v základu nabídne motorola 256 GB uživatelské paměti, zatímco samsung 128 GB. Displej má v obou případech úhlopříčku 6,7 palce a trumfem motoroly zůstává její výrazně větší vnější displej (2,7 palce). Samsung ovšem kontruje lepší odolností vůči vodě (IP8x oproti pouze deklarované vodu odpuzující vrstvě u motoroly).

Je tedy vidět, že Motorola Razr 2022 nabídne někde trochu víc než konkurent, někde zase malinko méně, papírově jsou tedy přístroje dost vyrovnané. Jenže v případě ceny už tomu tak úplně není. Galaxy Z Flip 4 oficiálně stojí od 27 490 korun, ale s neustálými bonusy a slevami Samsungu lze cenu snadno srazit hluboko pod 25 tisíc. I když dorovnáme paměť, je samsung pořád o trochu levnější, verze s 256 GB úložiště vyjde na 28 990 korun. Minus opět nějaké ty slevy. Samsung je tedy rozhodně výhodnější koupí, ale to neznamená, že motorola nemá co nabídnout. V některých ohledech je totiž zajímavější, i když to možná znamená, že je zaměřena na užší publikum.

Na co tedy Razr 2022 uživatele láká?

Podle nás zejména na kombinaci hlavního a vnějšího displeje. To jsou totiž velké přednosti modelu i v porovnání s konkurencí. Jak to, když třeba úhlopříčka hlavního displeje je shodná? Inu, Motorola se u své ohebné novinky rozhodla vydat trochu jinou cestou než Samsung. Úhlopříčka je sice stejná, ale poměr stran displeje a celková plocha už jsou docela jiné. Dokládá to už rozlišení, motorola disponuje 1 080 × 2 400 pixely, zatímco samsung má rozlišení 1 080 × 2 640 pixelů. To jasně ukazuje, že jeho displej je mnohem protáhlejší, užší než u motoroly.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výbava

parádní displeje

ve složeném stavu malé rozměry Proč nekoupit? vysoká cena

jen průměrný foťák

horší výdrž baterie Kdy? Od 21.11. Za kolik? 29 990 Kč

Razr má displej se standardním poměrem stran 20:9, takový má spousta smartphonů s Androidem. To znamená nejen pro uživatele vcelku dobře známé rozložení všech prvků, ale také bezproblémové fungování aplikací, byť potíží je u „nudloidnějších“ displejů minimum. Displej ovšem třeba méně plýtvá místem při sledování videa a v některých hrách.

To má však různé důsledky, hlavním je, že Razr 2022 není možná tak kompaktní, jak se z podstaty přístroje zdá. V zavřeném stavu jsou míry telefonu 86,5 × 79,8 × 17 mm, v otevřeném pak 167 × 79,8 × 7,6 mm. Zavřený telefon tak stále zapadne do kapsy poměrně příjemně, otevřený je pak vlastně poměrně velký, třeba Pixel 7 Pro s displejem o stejné úhlopříčce a obdobném poměru stran (19,5:9) má rozměry 162,9 × 76,6 × 8,9 mm – motorola je tedy sice tenčí, ale zároveň vyšší a širší. Na vině jsou výraznější rámečky, které telefon s ohebným displejem má a také tvarování displeje, který není nahoře a dole úplně rovný. Pro porovnání, hmotnost Razru 2022 je rovných 200 gramů, Pixel 7 Pro vykáže 212 gramů, Galaxy Z Flip 4 pak 187 gramů.

Velký displej na jednu stranu znamená skvělou plochu pro běh aplikací, nic se na něm nikde „nekrčí“, na druhou stranu je Razr 2022 už pro mnohé uživatele poměrně velkým telefonem. Je to tedy skutečně spíš alternativa k tradičním vlajkovým lodím než ke kompaktnímu konkurenčnímu samsungu. Oproti nim má tu výhodu, že se umí lépe schovat do kapsy. Komu jde o rozměry a příjemné držení v ruce především, ten asi zvolí Samsung. V případě alternativy k běžným špičkovým smartphonům ovšem také Razr 2022 tahá v určitých oblastech za kratší provaz. K telefonu navíc dodává Motorola jednoduché průhledné plastové pouzdro (z tvrdého, ne měkčeného plastu), které rozměry ještě trochu navýší, ale poskytne alespoň základní ochranu přístroje.

Ale zpět k displejům: ten hlavní je povedený, má dobrou čitelnost i na přímém slunci a umí dynamickou obnovovací frekvenci. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 1 – 120 Hz, v případě některých aplikací umí motorola až 144 Hz. Na displej se obecně opravdu dobře dívá, navíc rýha, která je způsobena jeho ohybem, je tu okem téměř neznatelná – kloub jde identifikovat prsty, ale není to nic nepříjemného. Toto je velké plus Razru 2022.

Vnější displej pak vlastně umí „plnohodnotně“ spouštět aplikace, jen si je sem musí uživatel ručně přidat, nejde procházet celé menu. Některé aplikace pak samozřejmě na malém displeji nebudou úplně dobře použitelné, na druhou stranu jsou i jednoduché hry, které se na něm hrají docela dobře a představují zajímavé zpestření. Každopádně práci s notifikacemi a rychlé úkony zvládnete bez otevírání telefonu, a to je opět fajn. Velký displej také pomůže při focení selfie snímků.

A čím tedy ztrácí?

Když říkáme, že je Razr 2022 možná spíš konkurencí tradičních top modelů než stylovějšího Galaxy Z Flip 4, vyplývá z toho, že jeho nevýhodou jsou přece jen ústupky ve výbavě. Oproti Samsungu Galaxy S22 Ultra, Pixelu 7 Pro, iPhonu 14 Pro Max a dalším špičkovým smartphonům jednoduše ztrácí hlavně v oblasti baterie a fotoaparátu. Tedy ve stejných disciplínách jako Galaxy Z Flip 4. Vypadá to tedy, že Razr 2022 možná úplně „neví“, čím chce být, na druhou stranu může právě jeho kombinace vlastností některé uživatele zaujmout.

Fotografování na blízko: normální objektiv, makro, 2× digitální zoom, poslední je opět makro.

Abychom byli konkrétní. Baterie s kapacitou 3 500 mAh není vyloženě malá, ale „velké“ telefony dnes obvykle mají baterii tak o 1 500 mAh silnější, tady se projevuje nevýhoda ohebné konstrukce, kde část místa pro baterii zabírá kloub. Výdrž není tragická, intenzivní den používání Razr 2022 většinou přežije, ale někdy už je potřeba k jeho konci hledat nabíječku nebo powerbanku. Telefon pak disponuje 30W nabíjením, ale v praxi se maximálním výkonem telefon, zdá se, nabíjí jen chvilku a baterie se nenabíjí nijak zásadně rychleji než už u zmíněného samsungu nebo pixelu, co mají o trošku nižší maximální výkon nabíjení.

Zoom v exteriéru: širokoúhlý, normální, 2× digitální a 4× digitální

Zoom v interiéru: širokoúhlý, normální, 2× digitální, 8× digitální (maximum)

U foťáku je pak ztráta nejvýraznější. Ne že by byl kdovíjak špatný, ale na špičku prostě v každém ohledu vždy trochu ztrácí. Hlavní 50Mpix fotoaparát, který produkuje zhruba 12,5Mpix snímky, má poměrně příjemné podání barev, ale fotkám trochu chybí detaily a s ubývajícím světlem se (i v nočním režimu) rychle dostavuje značné množství šumu. Dost aktivní je funkce HDR, která snímky často hodně „vyžehlí“ a přitom si foťák nedovede úplně dobře poradit s intenzivními kontrasty světla. Širokoúhlý třináctimegapixelový snímač (standardně z něj mají snímky stejné rozlišení jako z hlavního) pak k nevýhodám přidává ještě trochu neostrosti v celé scéně a v podstatě neschopnost pořizovat použitelné fotky v nočním režimu.

Noční focení, exteriér: širokoúhlý, hlavní a 2× digitální zoom, vše na noční režim

Noční focení, interiér: bez nočního režimu, s nočním režimem a s bleskem, vše hlavním objektivem

Dodejme, že docela dobře funguje blesk, solidní je kvalita natáčených videí (umí až 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, 4K v 60 snímcích) a že čelní selfie foťák (32 megapixelů) je tu i vzhledem k vnějšímu displeji spíš do počtu. Chybí jakákoli možnost rozumného zoomu, ale zhruba dvojnásobné digitální přiblížení je relativně dobře použitelné, cokoli víc znamená značnou ztrátu detailů.

Ještě jedna drobnost nás mrzí: Razr 2022 dostal Android 12, a to v době, kdy už přichází na trh telefony s Androidem 13. Motorola přitom slibuje pouze dvě aktualizace systému přístroje, což opravdu není mnoho.

Je to podle vás stylový smartphone?

Tady se vracíme zpět k porovnání s modely Flip od Samsungu. Motorola oproti nim u razru typicky sázela na poměrně charakteristický design s „bradou“, o tu však třetí novodobá generace přišla, zároveň přišla o jakékoli hrany, které by odkazovaly k oné žiletce v názvu telefonu. Ono tomu vlastně tak historicky bylo i v případě původního razru, s další a další generací vždy přístroj trochu „otupil hrany“ až z něj bylo relativně „obyčejné“ véčko. Razr 2022 je tak podle nás spíš elegantní, podtrhuje to i v Česku jediná dostupná černá barevná varianta.

Chválíme zpracování přístroje, to je opravdu povedené, na druhou stranu kloub by mohl celkově působit trochu jistějším dojmem: nedrží tak pevně v libovolném úhlu otevření, navíc se nám zdá být i docela exponovaný, což může znamenat vnik nečistot do mechanismu. Avšak Motorola má s tímto řešením již docela bohaté zkušenosti, takže žádné zásadní potíže s životností neočekáváme.

Mám si ho pořídit?

Razr 2022 na nás trochu působí dojmem, že úplně neví, na koho cílit. Není to podle nás tak stylový ohebný smartphone jako konkurenční samsung nebo jako jeho předchůdci. Na druhou stranu má z hlediska každodenního používání praktičtější displej a v mnohém se blíží běžným neohebným telefonům. Především oproti nim ovšem ztrácí ve výdrži baterie a kvalitě foťáku. Avšak jestli pro vás tato kritéria nejsou kdovíjak zásadní (a ani jedna z oblastí není nijak „tragická“), může být Razr 2022 zajímavou volbou, neobvyklou alternativou k běžným top modelům. Pokud vám jde o styl, je přece jen o trochu levnější Samsung Galaxy Z Flip 4 o něco lepší volbou.

Cena 29 990 korun není u Razru 2022 přehnaně vysoká, ale levněji se dá pořídit právě i zmiňovaný soupeř s ohebným displejem. U tradičních vlajkových lodí je nicméně cena poměrně konkurenceschopná: třeba Samsung Galaxy S22 Ultra startuje na 27 999 korunách, špičkový iPhone vyjde na nejméně 36 990 korun, za Pixel 7 Pro žádají čeští prodejci obvykle něco kolem 26 tisíc. Motorola je tak sice dražší a má nějaké ty ústupky ve výbavě, na druhou stranu někomu může příplatek za ohebnou konstrukci dávat smysl.