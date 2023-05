Tak obrovské průstřely displeje na jiném smartphonu nenajdeme

Průstřel displeje dnes není už nic překvapivého, najdeme je v podstatě u většiny telefonů od střední třídy výše. Jenže u všech je v průstřelu jen selfie foťák. To Motorola u nového Razru zřejmě připravila hned tři průstřely, v kterých jsou dva objektivy hlavního fotoaparátu a ve třetím dioda blesku.

Oficiální to zatím není, premiéra zřejmě proběhne do léta. Čemuž nasvědčuje množství úniků v poslední době a ty se navíc v designu přístroje vzácně shodují. Naposled to jsou obrázky chystané novinky hned ve třech barevných kombinacích od tradičně výborně informovaného únikáře Evana Blasse.

Nové véčko ponese tradiční označení Razr, ale dál to bude zjevně jinak, než se dříve uvádělo. Původně se totiž telefon měl jmenovat Razr 2023, adekvátně k předchůdci, který se jmenoval Razr 2022. Jenže Motorola představí dva modely a navíc jejich označení zřejmě srovná s vrcholnou řadou Edge. Ta letos nese označení Edge 40, takže i Razry budou Razr 40. Ten lepší s dovětkem Ultra, ten základní zřejmě jen jako Razr 40.

Uvedené průstřely displeje se týkají jen lepší verze, protože ta jediná dostane displej přes celou přední stranu. Tím eliminuje nejčastější výtky k moderním smartphonovým véčkům, které směřují k jejich malým vnějším displejům. Ten nejmenší má Samsung Z Flip 4, loňský Razr už dostal větší, stejně jako Oppo Find N2 Flip.

Novinka však bude mít displej ještě větší, přes celou přední stranu. A tam jsou objektivy hlavního fotoaparátu, proto ty průstřely. Výrazné zvětšení displeje plánuje zřejmě i Samsung u chystaného Flipu 5, jenže v jeho případě se displej objektivům fotoaparátu vyhne a bude mít, alespoň podle úniků, v tomto místě velký výřez.

Základní verze nového Razru velký přední displej nedostane, zůstane u obligátního informačního proužku. Jeho velikost zatím známá není, u modelu 40 Ultra bude mít displej téměř čtvercové rozměry s rozlišením 1 056 × 1 066 pixelů. Hlavní pak bude mít rozlišení 2 640 × 1 080 pixelů. Motorola by vnější displej měla využít tak, že vedle masivních průstřelů bude jakási notifikační lišta.

Sestava fotoaparátů má mít paradoxně nejvyšší rozlišení u selfie kamerky v hlavním displeji a to 32 Mpix. Hlavní snímače mají mít 12 Mpix a 13 Mpix v případě širokoúhlého snímače. Úniky hovoří o použití procesoru Snapdragon 8+ gen 1 a v maximální konfiguraci s 12 GB operační a 512 GB uživatelské paměti. Baterie nebude velká, což je však u véček běžné. Kapacita 3 650 mAh by pro jeden den provozu stačit měla. Nabíjení pak nabídne výkon 33 W.

Telefon by podle obrázků měl existovat ve třech barevných verzích: černé, červené a modro-šedé. Spekuluje se už i o ceně, která by neměla překročit sumu 1 200 euro, což je zhruba 28 000 korun. Takže by měl stát podobně, jako loni po uvedení Razr 2022. Odlehčená verze s menší vnějším displejem by pak měla být citelně levnější.