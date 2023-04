Levné véčko od Motoroly? Plnotučný razr dostane i odlehčenou verzi

Na detaily je zatím brzo, premiéru nových razrů nelze očekávat před létem, možná se dočkáme až na podzim. Tak tomu totiž bylo i loni s modelem Razr 2022 (čínská premiéra v srpnu, globální na podzim). Podstatnou novinkou letošního roku má být hned dvojice modelů. Tak zatím Motorola nikdy nepostupovala, dokonce v uvádění novodobých razrů průběžně docela otálela. Přitom právě první novodobý razr byl prvním véčkem s ohebným displejem na trhu.

Loňský Razr 2022 se docela povedl, v některých ohledech překonal konkurenční Samsung Galaxy Z Flip 4. Samsung však trhu výrazně dominuje, a to i proto, že Galaxy Z Flip 4 je v základu levnější než Razr 2022. A to může být jeden z důvodů, proč Motorola plánuje uvést letos modely dva, kdy jeden z nich by měl být levnější alternativou. Ceny však známé nejsou, takže pozici na trhu lze zatím jen odhadovat.

První informace o existenci odlehčeného razru se objevily už loni na podzim, přišel s nimi známý únikář Evan Blass. Nyní přišel indický web Mysmartprice ve spolupráci s dalším únikářem OnLeaks s informacemi, respektive primárně s rendery, jak by telefon měl vypadat. Technické specifikace chybí, ty zatím k dispozici nejsou. S ohledem na pravděpodobnou premiéru na podzim se totiž ještě mohou změnit.

Hlavní model pro letošní rok by se měl jmenovat Razr+ 2023. Odlehčený pak buď jen Razr 2023, nebo Razr Lite 2023. To také ještě jasné není. Druhá varianta by mohla znamenat přístroj výrazně levnější, jak je u označení Lite u čínských výrobců zvykem. I když zrovna Motorola toto označení příliš často nepoužívá.

Už loňský Razr 2022 se může chlubit poměrně velkým vnějším displejem, podobně jako véčko Find N2 Flip od Oppa. V tomto směru Galaxy Z Flip 4 od Samsungu zaostává. A odlehčená Motorola by měla jít ve šlépějích samsungu, tedy také s poměrně malým vnějším displejem. Ostatně podle renderů by se novinka měla véčku od Samsungu docela podobat. Což by znamenalo značný ústup od ikonického designu Razru, ale k tomu částečně došlo už u loňského modelu.

Odlehčený razr by mohl na trhu výrazně uspět, pokud by se výrobci podařilo cenu stlačit v přepočtu výrazně k hranici 20 000 korun. Nemožné to rozhodně není, pak by se mohla novinka prodávat dobře. Motorole se v poslední době daří a na některých trzích má velmi slušný podíl. Platí to i pro Česko.