Samsung má nový levný smartphone. Je druhý nejlevnější v nabídce značky

Samsung se profiluje jako prémiová značka, takže do cenového boje v low-endové kategorii se obvykle nepouští. Přesto zde přítomen je, ovšem nabídka dlouho nebyla příliš pestrá. Letos je to lepší a aktuální novinka výběr zvětšuje.

Samsung nemá speciální řadu pro levné telefony, ostatně ty za úplně nejnižší ceny v Evropě ani neprodává. Levné modely tak patří do řady A, která na druhé straně zahrnuje i vyšší střední třídu. Novinka pak přináší levný telefon i do řady M. Ta by měla představovat cenově výhodnější modely.

Samsung M11, jak se novinka jmenuje, je základní smartphone celé řady. Tu na českém trhu Samsung donedávna omezil na jediný přístroj, aktuálně však už obsahuje modely čtyři včetně novinky.

M11 se začal prodávat na začátku října, v podstatě hned s představením. Stojí 4 990 Kč, což je s ohledem na výbavu a konkurenci dobrá nabídka. Za stejné peníze toho o mnoho víc nedostanete ani u Xiaomi, Honoru nebo Realme, což jsou značky známé agresivní cenovou politikou. Ano, stačí přihodit pár stovek a situace se změní, ale v kategorii do 4 500 korun je Samsung M11 plně konkurenceschopný.

Design novinky je tradiční, žádné speciality zde nenajdeme. Možná až na přední kamerku v průstřelu displeje. To u levných mobilů úplně běžné není. Panel má úhlopříčku 6,4 palce, rozlišení je HD+, opět v této cenové kategorii běžná hodnota, i když se dají najít i přístroje s FHD+ rozlišením.

O výkon se stará procesor Snadragon 450, což není žádný výkonnostní přeborník, ale běžný čip pro levné mobily. Operační paměť má hodnotu 3 GB, uživatelská pak skromných 32 GB, ale s paměťovou kartou bude místa dostatek.

Fotoaparát je trojitý: hlavní má rozlišení 13 Mpix (světelnost f/1.8), širokoúhlý 8 Mpix (světelnost f/2.2) a doplňuje je 5Mpix snímač hloubky ostrosti. Přední kamerka pak má rozlišení 8 Mpix.

Výhodou je jistě velká baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je jedno z hlavních lákadel všech letošních modelů řady M. Baterii lze nabíjet relativně rychle, podporováno je 15W rychlonabíjení. Ve výbavě je i NFC.

Pokud vám parametry telefonu něco připomínají, máte pravdu. V podstatě to samé nabízí Samsung A20s, jehož výbava je v podstatě stejná. Má o fous (konkrétně desetinu palce) větší displej, místo průstřelu v něm má výřez, chybí NFC (!) a baterie má menší kapacitu. Dodejme, že je to loňský model, který se v Česku začal prodávat až letos.

Samsung A20s je navíc o 200 korun dražší, takže novinka M11 je v tomto souboji jasnou volbou. Úplně nejlevnějším samsungem na trhu je model A20e, opět rok starý přístroj, který stojí 3 990 Kč. Výbava je podobná, jen displej je výrazně menší (5,8 palce), baterie má kapacitu jen 3 000 mAh a hlavnímu fotoaparátu chybí širokoúhlý snímač. A opět chybí NFC, takže s telefonem nezaplatíte.

Velmi podobnou výbavu pak má i Samsung A21s, letošní novinka, který stojí 5 190 Kč. Za příplatek 700 korun získáte úspornější a výkonnější procesor Exynos a lepší hlavní fotoaparát s rozlišením hlavního čipu 48 Mpix. Je zde navíc i makro snímač, ale to není nic, za co by stálo připlácet. Navíc v této cenové kategorii je velký výběr a konkurence nabídne lepší výbavu.