Samsung se s tím nepáře, nástupce představuje už po půl roce

Nabídka Samsungu byla dříve dost nepřehledná. V záplavě různých modelů se vyznal málokdo. To se změnilo s příchodem řady Galaxy A, kdy se nabídka zpřehlednila. Jenže to platilo jen relativně krátce, nyní už je v modelové řadě A tolik modelů, že se v nich opět orientuje poměrně obtížně.

Model A20 byl loni druhý nejjednodušší samsung celé áčkové řady po modelu A10. Na některé trhy pak dorazil úplně nejzákladnější Samsung A01.

Ale zpět k vyšší řadě A2x. Původní A20 z loňského jara toho tedy mnoho nenabídl. Měl pouze dva hlavní fotoaparáty a displej ještě s kapkou místo průstřelu. Jenže aby to nebylo jednoduché, tak tento model se prodával jen na některých trzích, v Česku místo něj přišel o trochu později Samsung A20e, tedy jeho upravená varianta. Tu si můžete pořídit i teď za necelých 4 000 korun.

Nástupce A20s ze září už měl fotoaparáty tři. Displej s kapkou pro přední fotoaparát zůstal. Vylepšený model však má displej typu TFT místo SuperAMOLED u původního provedení. Oba telefony měly baterii na jednoduchý smartphone se slušnou kapacitou 4 000 mAh. Dodejme, že A20s se v Česku neprodával.

Pět telefonů jedné řady za rok

Pro letošní rok Samsung připravil model A21, ovšem na většině trhů včetně českého se prodává či začne prodávat teď v červnu pod označením A21s. To aby to bylo ještě méně přehledné a zatím není jasné, jestli se A21 bez dodatkového s vůbec na trhu objeví. Během jednoho roku tak řada A2x obsahuje modely: A20, A20e, A20s, (A21) a A21s.

Nynější novinka A21s má displej už s průstřelem pro přední kamerku. Typ displeje výrobce nespecifikuje, některé zdroje uvádí Super AMOLED, jiné TFT. Jestliže původní Samsung A20 měl 6,4palcový displej, tak nástupci mají 6,5palcový zobrazovač. Letošní novinka má displej s o něco vyšším rozlišením 1 600 x 720 obrazových bodů místo 1 560 x 720 pixelů.

Čtyři objektivy místo dvou a tří

Podstatnější inovace najdeme u fotoaparátu. Novinka má místo dvou či tří fotoaparátů předchůdců fotoaparáty čtyři. Oproti modelu A20s přibyl makro fotoaparát. Celá soustava má celkově lepší specifikaci, optický zoom ovšem chybí, i když ten v této cenové kategorii ani očekávat nelze.

Hlavní fotoaparát je 48megapixelový, ultraširoký potom osmimegapixelový. Clona je f/2.0, respektive f/2.2. Tedy obvyklé hodnoty pro danou kategorii. Zbylá dvojice objektivů, tedy makro a snímač hloubky, má rozlišení jen dva megapixely a clonu f/2.4. Přední kamerka si polepšila na 13 megapixelů, objektiv má světelnost f/2.2.

Je zajímavé, že předchozí modely sice měly nižší rozlišení snímačů, ale s o fous lepší světelností.

Telefon má osmijádrový procesor s 2GHz taktem jader. Výrobce při představení konkrétní model procesoru neuváděl, ale měl by to být úplně nový Exynos 850. Paměťové varianty budou tři, ale na českém trhu budou v prodeji jen dvě. A to kombinace 3 GB operační a 32 GB uživatelské, nebo 4 GB operační a 64 GB uživatelské. Třetí možností je pak kombinace 6+64 GB. Slot na paměťové karty je samozřejmostí.

Opravdu solidní baterie

Hlavním tahákem novinky by měla být baterie s kapacitou 5 000 mAh. To by mohlo u celkem nenáročného smartphonu zaručit slušnou vydrž. Nechybí rychlonabíjení, ale to nabízel už předchůdce.

Zabezpečení probíhá senzorem otisků umístěným na zádech. Výrobce slibuje i odemykání obličejem. Rovnou však upozorňuje, že pomocí obličeje lze telefon pouze odemknout. Obličej tedy nelze využít pro různé aplikace nebo platby. Moc bezpečné tedy toto řešení asi nebude.

Telefon bude k dostání v bílé, černé, červené a modré verzi, červená varianta v Česku v prodeji nebude. Cenu výrobce nastavil na 5 500 korun za nižší paměťovou variantu a 6 300 korun za lepší verzi. Prodej začne v průběhu června.