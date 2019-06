Má obrovskou konkurenci, ale snaží se. Test Samsungu Galaxy A20e

Před několika měsíci Samsung ukončil řadu J, do které tradičně pařily ty nejlevnější modely výrobce. Nově už sdružuje jak levné, tak ty dražší modely řada A, kde v tuto chvíli platí, že čím nižší číslo, tím levnější model. Drobnou výjimkou je pak řada M, ze které se však v Česku prodává pouze jeden smartphone, byť o to klíčovější (viz závěr článku).

Právě model A20e se řadí k těm nejlevnějším, a pokud nepočítáme výprodejové kusy, tak je to dokonce úplně nejlevnější smartphone značky. Přesto se ale snaží dát najevo, že mu nechybí moderní prvky výbavy, jako třeba fotoaparát s širokoúhlým režimem, USB-C konektor či moderní operační systém. Kompromisy se samozřejmě ale také najdou a konkurence je v této cenové kategorii skutečně nemilosrdná. A to včetně té z vlastních řad.



Zaujme Galaxy A20e po stránce designu?

Model A20e je z letošní řady A prakticky nejmenším modelem díky tenkým rámečkům okolo displeje, kapkovitému výřezu a menší úhlopříčce obrazovky. Viděli jsme sice už i kompaktnější modely (třeba S10e), ovšem i tak si ceníme menších rozměrů tohoto telefonu, které s námi také určitě ocení právě příznivci menších smartphonů. Jednou rukou se ovládá dobře, byť jsou stále části displeje, kam budete muset palec hodně natahovat.

Záda a boky telefonu mají jednolitý plastový povrch s lesklou úpravou a ačkoliv je to při bližším zkoumání velký lapač otisků prstů, námi testovaná sytě oranžová barva je uměla ukrýt před pozorností. Právě tato barva nám přijde z celého výběru (oranžová, bílá, modrá, černá) nejzajímavější, ale zároveň také nejvíce divoká.

Samotný displej má úhlopříčku 5,8 palce a rozlišení HD+ (720 x 1 560 pixelů). Slabinou je zejména zobrazovací technologie TFT, což se projevuje zejména na slabším jasu a trochu mdlejších barvách displeje. Pozorovací úhly, jeden z obvyklých nedostatků TFT panelů, jsou však překvapivě dobré. Ve výsledku ale použití této obrazovky není tak velkým problémem jak bychom čekali, ale i tak se dá tento kompromis poznat.

Čtečka otisků prstů se nachází na zádech a stejně jako optika fotoaparátu je zapuštěna tak, aby kopírovala zbytek roviny povrchu zad. Vyhovují nám i zaoblené boky, díky kterým se telefon příjemně drží.



Bude Galaxy A20e stačit po stránce výkonu a výdrže?

Je asi každému jasné, že nejlevnější model z nabídky výrobce asi nebude žádná výkonná mašina. Telefon pohání osmijádrový procesor Exynos 7884 společně s 3 GB operační paměti. To je spíše úsporná sestava, čemuž odpovídá i 96 tisíc bodů dosažených ve výkonnostním testu AnTuTu. Telefon postačí na hraní her i další multimédia, ale některé náročnější aplikace mu mohou dát zabrat.

Telefon se prodává pouze v jedné paměťové variantě s 32 GB uživatelského prostoru. Ten lze rozšířit pomocí paměťové karty, která má vedle dvou slotů na SIM vlastní místo, takže není třeba dělat kompromisy. Celkově je tak paměťová sestava slabší, nicméně s přihlédnutím na cenu stále ne úplně tragická.

Co se konektorové výbavy týče, naopak chválíme využití moderního konektoru USB-C, což je právě aspekt, u kterého se v cenové třídě do pěti tisíc ještě dělají často kompromisy. Dále nechybí ani sluchátkový jack. Z bezdrátové konektivity najdete ve výbavě vedle standardních technologií wi-fi, Bluetooth a LTE také NFC.

Samsung už tradičně obohatil verzi Androidu 9.0 o grafickou nadstavbu One UI, kde ovšem oproti jiným modelům chybí asistent Bixby a s ním spojená domácí plocha s chytrými kartami. V telefonu je nad rámec základní výbavy od Googlu nainstalováno celkem hodně aplikací navíc, vedle kancelářského balíčku od Microsoftu a sady běžných nástrojů Samsungu zde najdete po vybalení z krabičky třeba také Netflix, Spotify či Facebook. Oceňujeme nicméně možnost zapnout systémový tmavý režim.

Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh, což je dnes už celkem běžná hodnota. Úsporný procesor a nižší rozlišení displeje však hraje výdrži do karet a pokud telefon nijak výrazně nezatěžujete, zvládne i dva dny provozu, sem tam i ještě trochu víc. Pokud ovšem běžně a často brouzdáte po internetu a sociálních sítích a sem tam pustíte nějakou hru, očekávejte běžnou jednodenní výdrž.

Jak Galaxy A20e fotí?

Duální fotoaparát na zádech může představovat velké lákadlo. Hlavní snímač má rozlišení 13 MPix (f/1,9), druhý zde pak není jen do počtu na hloubku ostrosti, ale umí fotit širokoúhlé záběry (123stupňový úhel). Jeho rozlišení je 5 MPix (f/2,2). Čelní fotoaparát má potom rozlišení 8 MPix a světelnost f/2,0.

Fotografie pořízené hlavním snímačem hodnotíme jako lehce nadprůměrné: mají dobré barvy i kontrast, ovšem při ořezech se hodně rychle ztrácejí detaily. Telefon má nicméně problém fotit ve zhoršených světelných podmínkách, kde mizí detaily ještě rychleji a nastupuje šum. V dané cenové kategorii je to však stále docela dobrý výsledek.

Širokoúhlý snímač nás sice v této cenové kategorii potěšil, ovšem jeho použitelnost pokulhává. Ano, pokud máte dobré světelné podmínky, bude se hodit v případě, že toho chcete do záběru vtěsnat co nejvíce. Zároveň ovšem musíte počítat i se znatelným optickým zkreslením a s absencí ostrosti a detailů. Snímač má navíc fixní zaostření. V šeru pak už prakticky balancuje na hraně použitelnosti.

Video lze natáčet jak ve standardním, tak širokoúhlém režimu s maximálním rozlišením 1080p při 60 snímcích za sekundu. Vybrat si také můžete panorama nebo manuální režim, jinak je na funkce aplikace fotoaparátu celkem skromná.



Mám si Galaxy A20e pořídit?

Nejlevnější samsung to má v dnešní době těžké. Za cenu 4 999 korun se dá považovat za zajímavý model. Má dobrou konektorovou výbavu, kompaktní rozměry, hezký design, dvojitý fotoaparát, obstojný hardware i moderní systém. Pak jsou tu samozřejmě také kompromisy: TFT displej, omezená použitelnost širokoúhlého fotoaparátu či přece jen trochu slabší hardware. Jenže konkurence je podstatně silnější.

Ještě o tisícikorunu levnější je třeba model Redmi 7 od Xiaomi, který má stejnou paměťovou konfiguraci, silnější procesor, větší baterii i duální fotoaparát (byť bez širokoúhlého režimu). Ještě zajímavější je pak za 3 999 korun model Xiaomi Mi A2, který má až na absenci NFC lepší výbavu snad v každém ohledu.



Za dvousetkorunový příplatek pak naopak získáte model Huawei P20 Lite, který má výrazně lepší paměť, výkon i jemnější displej. No a nakonec se Samsung i tak trochu sám střílí do nohy, když za 5 500 korun prodává u nás model M20, který je také lepší snad ve všech parametrech, včetně obří 5 000mAh baterie. Ten je také podle nás daleko více konkurenceschopný a pro příznivce Samsungu také asi lepší volba.