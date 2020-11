Nejzvláštnější smartphone roku koupíte na Black Friday o 10 000 levněji

Letos vychází Black Friday na pátek 27. listopadu. Tento původně americký nákupní svátek, pokud tak takový den můžeme nazvat, postupně pronikl do celého světa včetně Česka. Jenže místní obchodníci si z tohoto jména udělali doslova trhací kalendář a slevové akce pod tímto názvem mají mnohokrát do roka.

Ovšem tentokrát mají nějakou akci skoro všichni prodejci, takže je výběr mnohem širší. Jenže je dobré být ostražitý a ceny konkrétního produktu si prověřit. A to jak mezi prodejci, tak zkusit vyhledat historii cen, což umožňují některé srovnávače. Různé cenové akce smartphonů pravidelně zveřejňujeme i na Mobil.iDNES.cz, takže se můžete orientovat o vývoji ceny i v našich článcích.

Ze zkušeností z minulých let často platilo, že na Black Friday byly poslední velké slevy, následně v prosinci už výrobci a prodejci tak ochotně ceny nesnižovali. Ale co bylo, nemusí platit letos, a to i s ohledem na extrémně specifickou situaci.

Některé slevy jsou vlastní aktivitou obchodů, i když to stejně ve většině případů bude ve spolupráci s výrobcem (či jeho dovozcem nebo distributorem). Další slevy jsou v podstatě plošné, protože je připravila samotná značka.

Z těch největších na trhu můžeme vynechat Apple, ten na svém českém webu nabídne u vybraných produktů dárkovou kartu s kreditem pro další nákup. Přímé slevy obvykle nemá, ale detaily se dozvíme až v pátek

27. listopadu.

Samsung letos pojal Black Friday poněkud jinak. Akci pojmenoval Color Friday a v jejím rámci žádné konkrétní slevy nemá. Akce funguje tak, že když si zákazník koupí tři produkty, nejlevnější dostane zdarma. Platí to pro celý sortiment značky na jejím webu a lze koupit i tři stejné produkty, zaplatíte však jen dva. Teoreticky se tak lze dostat až na slevu 33 procent.

Konkurenční Huawei nějaké slevy představil v předstihu, přímo na Black Friday si připravil velmi specifickou akci. Bude se vysílat živě na Facebooku 26. listopadu od 20:00 a během vysílání uvede aktuální akce. Slibuje slevu 50 procent na hodinky Watch GT2 a smartphone Y5 2019.

Vcelku velké slevy na větší část sortimentu má Realme, i na levnější model C3 to je tisíc korun, na model 6i 1 500 korun sleva a maximem je sleva přes 5 000 korun u modelu X50 Pro 5G. Xiaomi má akce na Black Friday už od poloviny listopadu, v nabídce je víc produktů, ale u mnoha už výrobce na svých stránkách uvádí, že jsou nedostupné. S ohledem na šíři nabídky Xiaomi a navíc často více variant jednoho modelu doporučujeme pečlivé prověření ceny pro konkrétní model a jeho variantu.

Co nás zaujalo

Na první místo musíme dát velmi netradiční smartphone LG Wing. To je prakticky úplná novinka, která se nedávno začala prodávat. V kontextu konkurence nejzvláštnější přístroj má dva displeje, které lze proti sobě vytáčet. Telefon přišel na trh s cenou 29 990 Kč, ale v rámci Black Friday u CZC (jinde jsme tuto nabídku nenašli) ho pořídíte za 19 990 Kč. Což je na novinku fantastická sleva. Navíc LG Wing je zcela originální přístroj. Otázkou je, nakolik je specifická konstrukce praktická, zatím jsme to neměli možnost vyzkoušet.

Pokud si chcete zkusit flexibilní displej, tak nyní vám bude stačit na nejlevnější telefon 24 990 Kč, méně to zatím nikdy nebylo. Za tolik nabízí Samsung model Z Flip. Ten původní, na trhu už je vylepšený model s 5G stojí 42 990 Kč. Uvedená cena není vyloženě sleva v rámci Black Friday, ale není jasné, jestli je trvalá, standardně byl telefon v poslední době o 2 000 korun dražší.

U Samsungu ještě zůstaneme, ale podíváme se na úplně druhou stranu nabídky. Opět nejde o avizovanou akci v rámci Black Friday, ale sleva dorazila právě v této době a opět není jasné, jestli je trvalá. Řeč je o základním modelu M11, který na trh přišel teprve před měsícem za

4 490 Kč. Teď ho však pořídíte za 3 690 korun, což ho zařadilo na pozici nejlevnějšího samsungu na českém trhu.

Našli jsme slevu i na iPhony, ale logicky nikoliv na modely z čerstvé řady 12. Alza má nyní v akci model 11 v základní variantě s 64 GB paměti za 16 990 Kč. Oficiální cena Applu, který tento model stále prodává, je

18 490 Kč.

Z nabídky Realme nás zaujal top model X50 Pro 5G, který v rámci Black Friday koupíte za 15 290 Kč. Parametry se telefon vyrovná top modelům konkurence a standardně vyjde na 20 990 Kč. A z opačného spektra nabídky je zajímavou volbou model C3 za „černopáteční“ cenu

2 990 Kč. V kategorii velmi slušně vybavený přístroj.

V rámci levných telefonů stojí za pozornost akční cena na Honor 9X Lite, což je ještě model s Google službami. Aktuálně stojí od 3 990 Kč, za což dostanete FHD+ displej, 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Není to novinka, ale poměr cena/výkon je velmi dobrý. Novější model 10X Lite je sice dražší o pár stokorun, ale už má jen služby Huaweie.