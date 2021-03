První dojmy: nová střední třída Samsungu opravdu přináší i funkce špičky

S cenou, která se pohybuje od 8 990 do 11 990 korun podle konkrétního typu a provedení nepatří nové modely Samsung Galaxy A52, A52 5G a A72 k nejdostupnějším telefonům. Na druhou stranu loňský A51, který je předchůdcem letošního A52 byl z počátku o 500 korun dražší, a přesto se stal hitem. Cenová hladina, kterou Samsung pro tyto modely vybral, znamená, že to už nejsou žádná „ořezávátka“, ale velmi solidně vybavené smartphony, které mohou nabídnout pokročilé funkce.

V redakci se seznamujeme s dvojicí těchto nových modelů: typem A52 5G (ten se od 4G provedení liší jen trochu silnějším procesorem a displejem s lepší obnovovací frekvencí) a větším sourozencem A72. Ten stojí výše zmíněných 11 990 korun, zatímco A52 5G vyjde na 10 990 korun. Můžeme je tedy použít jako ukázku toho, jaké prémiové funkce umí Samsung nabídnout kousek za hranicí deseti tisíc korun.

U typu A52 5G to bude podpora 5G sítí. V Česku zatím příliš užitečná není, na druhou stranu Samsung ji umí zájemcům zpříjemnit lepší obnovovací frekvencí displeje (120 namísto 90 Hz) a lepším procesorem (Snapdragon 750G namísto Snapdragonu 720G), takže příplatek oproti typu A52 bez podpory 5G není nesmyslný. Ale naprosto chápeme, že většina zákazníků zvolí základní A52.

Ostatně, totéž platí i v porovnání s typem A72. Tady je příplatek oproti A52 ještě vyšší, ale zákazník dostane „jen“ větší displej (o dvě desetiny palce), trochu větší baterii (5 000 mAh oproti 4 500) a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením v sestavě fotoaparátu namísto snímače hloubky ostrosti.

Právě přítomnost zoomu by mohla některé uživatele zlákat, je to funkce, kterou A72 přebírá z prémiových modelů značky, levnější samsung se zoomem nekoupíte a upřímně, ani u konkurence v tomto ohledu moc nepochodíte. Takže ano, základní A52 bude nadále hitem, ale modely A52 5G a A72 mají letos rovněž velký potenciál zaujmout.

Šik design

Jednou z věcí, kterou novinky zaujmout mohou, je design. Je zajímavé, jak Samsung design modelů oproti loňsku posunul. U špičkových typů Galaxy S21 jsme byli malinko v šoku z toho, že telefony vizuálně zmohutněly, ale nakonec jsme si rychle zvykli a oceňujeme originalitu i určitou „bytelnost“ designu. A modely A52 a A72 jdou v podobných stopách.

Tělo telefonů má v letošním provedení plošší zadní stranu s menšími zaobleními v přechodech přes hrany, celkově telefony působí více jako úhledný kvádr. Narostla i tloušťka, a to asi o půl milimetru, díky tomu novinky dostaly o něco větší baterie. Z hlediska tvarů a funkčnosti podle nás jde o vhodný kompromis, přístroje nadále padnou dobře do ruky, A52 5G působí stále docela kompaktním dojmem a větší A72 není nijak přerostlý.

Zajímavou změnou, kterou jsme již mohli zaznamenat u dražších modelů, je přesun v oblasti materiálů. Záda telefonu jsou vyrobena z plastu a mají matné provedení, to značí konec trendu lesklých skleněných ploch a upřímně, byť sklo vypadá na smartphonech efektně, praktické zrovna není.

Plastová záda se tak snadno nerozbijí a matné provedení omezuje šmouhy a jiné nečistoty. V tomto ohledu se nám líbí víc modrá barevná varianta testovaného A72, na černém těle A52 5G přeci jen mastnota trochu vidět je. Mimochodem, hodně se nám líbí provedení fotoaparátu, jeho výstupek je součástí výlisku zad a působí daleko elegantněji než doposud. Zároveň tu nejsou žádné ostré hrany, u kterých by se chytaly nečistoty.

Změna konstrukce

V konstrukci zvolil Samsung ještě jednu změnu, pro někoho docela ústupek: z plastu je i vnější rám telefonu. Vzhledem sice imituje kov, ale jde skutečně o plast – ani tady nám změna zásadně nevadí, přítomnost kovového rámu sice telefonu dodává v ruce na pocitu solidnosti a luxusu, ale i plast má své výhody.

Telefon působí na omak teplejším dojmem, nestudí do dlaně, když ho zvednete, nerozehřeje se na slunci. Ano, je náchylnější na poškrábání, na druhou stranu trochu houževnatější, což může lépe ochránit vnitřní konstrukci. Celek navíc působí bezproblémově, kvalitně a bytelně, takže se změny nemusíme bát.

Co k ní Samsung vedlo, asi přesně nezjistíme, nicméně o odhad se pokusit můžeme. Na jedné straně mohly stát úspory, ty však nemusí být významné. S kompletně plastovým rámem i tělem však mohou inženýři lépe pracovat třeba s anténami, kterými jsou telefony doslova prošpikované, výhodou designu s plastovým rámem je absence přerušovacích proužků, které mohou na kovovém rámu působit trochu rušivě.

Cílem možná bylo udržet v rozumných mezích hmotnost – ta u letošních modelů docela vzrostla: čím dál víc techniky uvnitř a větší baterie si v tomto žádají svou daň, model Galaxy A52 i A52 5G mají 189 gramů, loňský A51 na tom byl se 172 gramy o poznání lépe. Ještě výraznější je nárůst u Galaxy A72, tam oproti 179 gramům typu A71 vzrostla hmotnost na 203 gramů.

Že Samsungu nešlo při přechodu k plastovému tělu primárně o šetření, ukazuje také fakt, že letošní modely A52 a A72 jsou odolné vůči vodě a prachu. Splňují podmínky certifikace IP67 a to je opět něco, co není v této třídě obvyklé a co přebírají od svých dražších sourozenců.

Prémiové funkce

Samsung slibuje takových prvků u modelů řady A52 a A72 víc. Jedním je obnovovací frekvence SuperAMOLED displeje těchto modelů. Ta činí

90 Hz u běžných typů, varianta s podporou 5G (ta existuje i u typu A72, ale u nás se nenabízí) disponuje obnovovací frekvencí 120 Hz. Obraz je krásně plynulý a displeje působí opravdu výborným dojmem.

A musíme uznat, že displej typu A52 5G působí díky vyšší obnovovací frekvenci přeci jen lepším dojmem. Alespoň u námi testovaných kousků byla tato frekvence standardně z výroby rovnou zapnuta, uživatel si ji může vypnout (přepnout na standardních 60 Hz), aby trochu šetřil baterii.

Funkce ze špičkových modelů Galaxy S najdeme i u fotoaparátů. V tomto ohledu je výjimečný hlavně typ A72, který má trojnásobný zoom. Ač se to nezdá, je to ve střední třídě stále poměrně neobvyklý kousek výbavy, obzvlášť když uvážíme, že má zoomový objektiv optickou stabilizaci obrazu. Stabilizovaný je vždy i hlavní fotoaparát s rozlišením 64 megapixelů, takže tady skutečně nabízí modely A52 a A72 výbornou techniku.

Foťákům se budeme opět věnovat podrobněji v samostatných testech těchto modelů, ale naše první dojmy jsou velmi dobré a fotoaparáty se zdají být zajímavou předností novinek. I díky nim modely A52 a A72 nejsou tak drahé, jak to může na první pohled vypadat.

Fotoaparáty dostaly vylepšený noční režim, možnost natáčet videa ve 4K rozlišení i umělou inteligenci pro lepší optimalizaci scény, novinkou je režim Pro Video pro plně manuální kontrolu nad parametry natáčení. Z dalších příjemných drobností zmiňuje Samsung třeba zvýšený maximální jas displeje, čitelnost na ostrém slunci se zdá být výtečná.

Příjemnou drobností jsou solidní stereo reproduktory. A výrobce také láká na propojení s ekosystémem dalších Samsung zařízení: sluchátky, ovladači, hodinkami a dalšími. Tady však nevidíme nic zvláštního, co by nezvládly i „neprémiové“ modely. Samozřejmostí je Android 11 s uživatelským prostředím One UI 3.

Celkově na nás nové modely A52 (5G) a A72 působí dobrým dojmem. Oproti předchůdcům dospěly, nabízí některé zajímavé funkce a mohou být dostupnější alternativou ke špičkovým přístrojům Galaxy S. V jednom z připravovaných článků zkusíme novinky s některým z top modelů v některých situacích porovnat.