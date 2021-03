Ještě nedávno byla pro výrobce smartphonů nejdůležitější kategorie nejlevnějších přístrojů s cenou do 5 000 korun. Jenže zákazníci chtějí víc, a tak se hlavní souboj o jejich přízeň přesunul o kategorii výš do střední třídy. Ta představuje smartphony s cenou od pěti do deseti tisíc korun.



Ve střední třídě si ani Samsung nemůže dovolit ignorovat cenovou válku. Přitom v top segmentu se na konkurenci až neohlíží a spíš zdražuje.