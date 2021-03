Xiaomi Poco představilo cenové trháky. A rovnou se zajímavou slevou

Xiaomi představilo dva modely. Levnější X3 Pro, který navazuje na hůř vybavený model X3 z loňského roku. A pak model ze špičkové řady (v rámci značky) F, a to F3. V obou případech to jsou cenově velmi zajímavé modely. Prodej začne v půlce dubna, zájemci si mohou obě novinky předobjednat. Levnější dokonce s výraznou slevou.

Xiaomi Poco F3 navazuje na první model řady Poco F1. Tedy telefon s co nejlepší výbavou za co nejnižší cenu. Loňský Poco F2 Pro je sice výborný telefon, ale přeci jen se s cenou od 15 000 korun poněkud vzdálil původnímu konceptu co nejvíc za co nejméně peněz, jako tomu bylo u F1. V rámci značky Xiaomi je novinka upravenou verzí čínského modelu Redmi K40.

Novinka bude stát od 9 500 korun, za větší paměť se připlácí 1 000 korun. Za tyto peníze dostane zákazník procesor Snapdragon 870, což je novinka, ale v podstatě jde o přetaktovaný loňský top čip

Snapdragon 865. Je to procesor speciálně připravený pro podobné přístroje, jako je Poco F3, tedy cenově dostupné modely s výkonem blízkým top modelům.

Solidní výbava

Paměťové varianty jsou dvě. Základní má 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Za příplatek telefon nabídne 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Displej je typu AMOLED s FHD+ rozlišením a úhlopříčkou 6,67 palce. Jeho předností je obnovovací frekvence 120 Hz.

Trochu za očekáváním je fotoaparát, což je v této vyšší střední třídě docela časté s výjimkou nových samsungů řady A, které mají optickou stabilizaci a případně i optický zoom. Ale v druhém případě za vyšší cenu než Poco F3.

To má čtyři objektivy, z kterých stojí za zmínku dva. Hlavní má rozlišení

48 Mpix a světelnost F/1.79, širokoúhlý jen 8 Mpix a světelnost f/2.2. Zbylé jsou pro makro a hloubku ostrosti. Telefon má stereofonní reproduktory, 33W rychlonabíjení a článek s kapacitou 4 500 mAh.

Poco X3 Pro

Pro mnoho zákazníků bude zajímavější volbou levnější model X3 Pro. Jeho základní parametry se od dražšího F3 tolik neliší a s větší pamětí 8/256 GB si za něj čeští distributoři žádají 7 490 Kč. Jenže v rámci předprodeje ho můžete mít se slevou 1 200 korun a výsledná cena 6 300 Kč je s ohledem na výbavu bezkonkurenční. Levnější provedení s pamětí

6/128 GB je pak o tisíc korun levnější a sleva platí i v tomto případě.

Telefon má 6,67palcový displej, ale není typu AMOLED, jde o IPS panel. Rozlišení je FHD+ a obnovovací frekvence 120 Hz. Baterie je větší s kapacitou 5 160 mAh a opět je zde 33 W rychlonabíjení. Ve výbavě jsou stereofonní reproduktory, NFC a konektor je typu USB-C.

Fotoaparát je v podstatě stejný jako u dražšího F3, rozdíl je jen v rozlišení makro snímače, ale to je v praxi zcela bezvýznamná položka. Zmínit musíme procesor, v X3 Pro je čip Snapdragon 860. Ten se představil prakticky společně s tímto telefonem, je to úplná novinka.

Snapdragon 860 není stejně jako výše zmíněný čip 870 úplně nový. Jde o přetaktovaný procesor 855+ z roku 2019. Prostě ekonomická varianta výkonného čipu, kde je již zaplacen vývoj a výroba by měla být levná. Celkově je to velmi zajímavý telefon za dobrou, v případě slevy dokonce za výbornou cenu.