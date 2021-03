Nové Realme 8 Pro se bude líbit mládeži. Je pro ni jako dělané

Realme seká nové modely jako Baťa cvičky. Aktuálně představilo model 8 Pro. Což je logicky nástupce modelu 7 Pro, jenže ten je na trhu teprve půl roku. Před rokem Realme představovalo modely řady 6. Modelová obměna je tedy extrémně rychlá.

To samozřejmě znamená, že se modely mezi sebou zase tak neliší, co by taky zásadního mohl výrobce po půl roce měnit. V tomto případě jsou největší změny u fotoaparátu, konkrétně u hlavního snímače, a především u speciálních funkcí, které nabízí. Papírově to jsou velmi zajímavé hračky.

Podstatné je, že cenová atraktivita zůstává, tedy měla by. Tuzemské ceny neznáme, při premiéře značka zmínila jen univerzální evropskou cenu v eurech. S pamětí 8/128 GB bude telefon stát 299 eur, při předobjednávkách nabízí výrobce slevu 20 eur. To je v přepočtu přibližně 7 900 Kč a po slevě zhruba 7 300 korun. Ale našeho trhu se to netýká, budeme muset počkat do dubna. Můžeme však zhruba počítat s podobnou částkou, zhruba stejně stál při startu loni na podzim i předchozí model 7 Pro.

Design se příliš nezměnil

Zpředu se design na první pohled od předchůdce nezměnil, vzadu má jiný tvar modul fotoaparátu. Místo obdélníku je zde čtverec samotných objektivů a barevně odlišená ploška pod ním. Telefon nevypadá špatně, ale někomu nemusí vyhovovat výrazný nápis se sloganem značky. Většina krytu je matná, takže by se na něm neměly chytat otisky prstů. V nabídce budou dvě černé verze krytu (jedna je bez onoho nápisu) a modrý telefon.

Displej je stejný jako u předchůdce, tedy OLED panel s FHD+ rozlišením a úhlopříčkou 6,4 palce. Obnovovací frekvence je standardních 60 Hz, v displeji je čtečka otisků a kamerka je v drobném průstřelu. Displej umí zobrazovat Always On informace, když je zamčený.

Telefon pohání stejný čip Snapdragon 720G. Není to výkonový přeborník, ale s ohledem na cenu je to adekvátní procesor. Paměť jsme již zmínili, pravděpodobně bude v prodeji jediná varianta v kombinaci 8 GB operační a 128 GB uživatelské.

Nadstandardní je rychlonabíjení. Výrobce k telefonu přibaluje 50W nabíječku, takže plné nabití článku s kapacitou 4 500 mAh by mělo proběhnout za necelých 50 minut. Předchůdce měl dokonce 65W nabíjení, v testu jsme naměřili zhruba stejný čas. Ale to vyzkoušíme v testu.

Hlavní foťák s vysokým rozlišením

Hlavním lákadlem je fotoaparát. Má stejně jako předchozí 7 Pro čtyři objektivy a tři jsou vlastně stejné, alespoň v základních parametrech. Platí to pro 8Mpix širokoúhlý snímač, 2Mpix makro senzor a čip pro černobílý portrétní foťák se stejným rozlišením.

Jenže kvůli těmto snímačům si Realme 8 Pro stěží někdo koupí, takovou sestavu má v podstatě každý mobil střední třídy. To hlavní senzor s rozlišením 108 Mpix od Samsungu je v dané třídě spíš výjimečná záležitost.

Senzor ISOCELL HM2 fotí dobře, takže základní fotky budou jistě kvalitní. Ostatně, pozitivně jsme hodnotili i 64Mpix foťák předchozího modelu. Realme uvádí, že telefon má vlastně i teleobjektiv, i když nikoliv optický. Ale uvedený hlavní senzor dokáže skládat tři menší snímky tak, že to v praxi nahradí trojnásobný optický zoom. Opět vyzkoušíme v testu.

Kdo si hraje, ten lecos vyfotí

Výrobce se soustředil na různé foto a video hrátky. Takže slibuje výjimečné časosběrné fotky hvězdné oblohy, Tilt-shift videa včetně časosběru, což jsou nahrávky, které s pomocí chytrého zaostření a rozostření části záběru způsobí efekt, že vše vypadá jako malý model, a ne reálné prostředí.

Cílová skupina, tedy mladí zákazníci, ocení i další filtry a efekty, které sestava fotoaparátů novinky nabízí. Je to třeba složený záběr z předního a zadního fotoaparátu. Ten přední má rozlišení 16 Mpix.